Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 263 дитини, поранень зазнали - 488, - Офіс генпрокурора

Понад 751 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 9 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених- 488.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.



"У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області внаслідок обстрілів окупантами об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 263 дитини, поранень зазнали - 478, - Офіс генпрокурора

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.