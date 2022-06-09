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Новини Війна
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Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 263 дитини, поранень зазнали - 488, - Офіс генпрокурора

діти

Понад 751 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 9 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених- 488.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

"У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області внаслідок обстрілів окупантами об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 263 дитини, поранень зазнали - 478, - Офіс генпрокурора

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Автор: 

армія рф (17196) діти (5041) вбивство (3080) воєнні злочини (1849) Офіс Генпрокурора (3239)


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Венедиктова вроде женщина ?

где выступление в оон про насилие над женщинами и детьми кацапами ? Почему не делают конференцию на жту тему и не подтягивают сирийскую и чеченскую оппозицию ?

вот африканцам зерна не хватает ? Это там где командует ***** вагнеровской армией - это там , где выкрадают целые школы девочек и их насилуют вагнеровцы?

ДОЛГО ЕЩЁ МИР БУДЕТ БЕРЕЧЬ ЛИЦО ХУТИНА ?
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09.06.2022 08:54 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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09.06.2022 09:25 Відповісти
Циркова має на увазі драмтеатр? Купіть їй калькулятора.
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09.06.2022 09:31 Відповісти
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09.06.2022 10:42 Відповісти
Ніхто не заїкнеться, що навколо кожної війни крутися чорна трансплантологія. Хто не говорить про це, той приховує.
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09.06.2022 13:47 Відповісти
Можна лише здогадуватись, що стоїть за вивезенням дітей з України.
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09.06.2022 13:49 Відповісти
 
 