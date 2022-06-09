Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 263 дитини, поранень зазнали - 488, - Офіс генпрокурора
Понад 751 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 9 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених- 488.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.
"У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області внаслідок обстрілів окупантами об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.
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где выступление в оон про насилие над женщинами и детьми кацапами ? Почему не делают конференцию на жту тему и не подтягивают сирийскую и чеченскую оппозицию ?
вот африканцам зерна не хватает ? Это там где командует ***** вагнеровской армией - это там , где выкрадают целые школы девочек и их насилуют вагнеровцы?
ДОЛГО ЕЩЁ МИР БУДЕТ БЕРЕЧЬ ЛИЦО ХУТИНА ?
Одужання пораненим.