УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7040 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 859 39

На підготовку українських солдатів для роботи з новими РСЗВ знадобиться до чотирьох тижнів: США і Британія розробили план

рсзв,м270

Влада США і Британії розробили план навчання українських військових роботі із західними реактивними системами залпового вогню (РСЗВ). На підготовку солдатів буде потрібно від трьох до чотирьох тижнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За словами генерала США Марка Міллі, на нинішньому етапі передбачається навчання "взводу українських солдатів" американською стороною.

"Ми маємо почати це з раціональної і продуманої програми, в межах якої вони будуть навчені до такого рівня, щоб бути ефективними", - зазначив Міллі.

Йдеться про прискорений курс навчання.

"Просто кинути цю систему озброєнь у бій не принесе користі. Потрібна підготовка, щоб досягти максимальної ефективності застосування цих озброєнь як високоточних систем", - додав Міллі.

За оцінкою видання, заяви Міллі свідчать про "підвищення ймовірності того, що більше таких озброєнь можуть відправити в Україну".

Як ідеться в матеріалі, британська сторона, згідно з планом, також має намір навчати "по взводу за раз".

Як заявив Міллі, російські сили на Донбасі "продемонстрували, що перевершують по вогневій потужності і радіусу українську артилерію". На думку генерала, українська сторона потребує "деяких артилерійських систем більшої дальності".

Також читайте: В Міноборони Британії підтвердили, що передадуть Україні ракетні системи MLRS M270, - CNN

Автор: 

Велика Британія (5544) США (22497) навчання (574) РСЗВ (207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
Задорнов, ты?
показати весь коментар
09.06.2022 08:55
+13
на м777 тоже говорили что нужно месяц, нашим хватило нелели для освоения уровня "инструктор".
показати весь коментар
09.06.2022 08:52
+11
як в аптеці міряють - по тихеньку маленькими вагами та мірками.

Це не Афганістан куди гнали (талібам як виявилося) щомісяця тисячі систем озброєнь від гармат до літаків
показати весь коментар
09.06.2022 08:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
4 недели это для туповатых амеров, наши управятся за неделю.
показати весь коментар
09.06.2022 08:49 Відповісти
Задорнов, ты?
показати весь коментар
09.06.2022 08:55 Відповісти
с нуля да, месяца хватит , но если переобучить тех кто умеет пользоваться совдеповскими системами ,думаю будет гораздо быстрее
показати весь коментар
09.06.2022 09:13 Відповісти
Живу в США 12 років і завжди смішно читати про тіпа "туповатых амеров".
А по факту вузькоспеціальні спеціалісти.
Медицина, інженерія, стандарти, правосуддя ітд.
Менталітет інший : наприклад, коли я вчився в коледжі, викладач роздав контрольну роботу кожному в закритому конверті додому і поїхав в відпустку. На наступний день всі прийшли в клас, розкрили конверти, написали роботи і здали лаборанту.
Максимально конкурентний ринок відсіює не професіоналів.
А всякі тіпа "умные " професіонали широкого профілю, самі просунені нічого створити не можуть.
показати весь коментар
09.06.2022 09:57 Відповісти
Натискати кнопку пуску? Це можна і за тиждень... Але, зброя, що повинна надійти- принципово відрізняється від звичних для нас РЗСО. Особливо в роботі з системою управління вогнем.. А з урахуванням того, що вона вироблялася під натівського бійця, з урахуванням його загальної підготовки, то це доволі складне завдання. Але, немає таких перепон...
показати весь коментар
09.06.2022 11:56 Відповісти
як в аптеці міряють - по тихеньку маленькими вагами та мірками.

Це не Афганістан куди гнали (талібам як виявилося) щомісяця тисячі систем озброєнь від гармат до літаків
показати весь коментар
09.06.2022 08:49 Відповісти
на м777 тоже говорили что нужно месяц, нашим хватило нелели для освоения уровня "инструктор".
показати весь коментар
09.06.2022 08:52 Відповісти
Если переобучить наших артиллеристов рсзо, то хватит и 3-4 дня.
показати весь коментар
09.06.2022 08:55 Відповісти
Там цифра всюди, цифрова система коригування вогню, це то саме що ти все житя креслив схеми лінійкою а тобі дали AutoCAD. Половину часу теорія, половину практика.
Завжди дивувала думка диванних єкспертів.
показати весь коментар
09.06.2022 10:10 Відповісти
Ты реально думаешь, что в всу служат только тупицы? Шо ты тут умничаешь? Сами натовские инструкторы в шоке от того как украинцы быстро осваивают натовские системы вооружения. У меня есть знакомый летчик-истребитель.так вот он говорит, что ему хватило бы 2 недели, чтобы уверенно пересесть с миг 29 на любой F.
показати весь коментар
09.06.2022 17:04 Відповісти
О начинается - і тут дочка офіцера, знайомого ітд. Скільки років пройшло а в Україні нічого не помінялось. Одні понти, то вміемо, самі ліпші. А в реальності лікарів приймають як медсестер, так як не можуть поставити правельний діагноз, протоколи застарілі ітд. Скільки орки захопили протибатарейних радарів з США - напевне через профіналізм і швидке навчання.
******* розумні РСЗО по складності наближаються до ппо. На ппо треба вчитись 2 роки з нуля.
Подивись відео як навчали ізраїльских пілотів. Скільки часу займає лише керування радаром, канали, спетри, переключеня на оптичний канал, супровід пару цілей. Напевне євреї тоже туповаті.
показати весь коментар
11.06.2022 06:35 Відповісти
А артилеристів багато, бо старі снаряди закінчилися
показати весь коментар
09.06.2022 10:23 Відповісти
надо смело делить на 4, как минумум.
показати весь коментар
09.06.2022 08:56 Відповісти
Американська техніка складна і звичайно ж потрібно її освоїти і набути практики застосування. Це не трактор ХТЗ.
показати весь коментар
09.06.2022 08:57 Відповісти
Пам*ятаю. що ще місяць-два перед цим писалось. що наші вже навчаються
показати весь коментар
09.06.2022 08:59 Відповісти
не надо верить всему, что пишут во время войны...
показати весь коментар
09.06.2022 09:13 Відповісти
Теж чув, мож то арестович лякав ворога
показати весь коментар
09.06.2022 10:29 Відповісти
Сподобалося - « на нинішньому етапі передбачається навчання "взводу українських солдатів" американською стороною». Джерело:
показати весь коментар
09.06.2022 09:01 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 09:10 Відповісти
Там Борис должен быть
показати весь коментар
09.06.2022 09:47 Відповісти
мне непонятно, почему нельзя было заняться подготовкой заранее, выделить хотя бы тот же взвод, можно же выдернуть чел 30-40, может и не пригодится, но ребята были бы обучены...
показати весь коментар
09.06.2022 09:15 Відповісти
Певно по тій же причині, чому нам поки не надали наприклад їхні САУ м109. Якщо вірити вікіпедії їх у них 1500 штук на озброєнні і 500 штук на зберіганні. Норвегія, в якої їх незмірно менше змогла дати 20 одиниць. От поки такі справи.
показати весь коментар
09.06.2022 09:28 Відповісти
U Norvegiji jest nemalo MLRS v skladax.Paladini oni xorosyje no v dani moment samyje lucije jest Caeser s Franciji 18 stuk sto polucili.U nix ne sniali FCS prislali v tom kak oni byli,amerikansi s F777 sniali FCS fire control system .Oni nuzni dlia strelbi po GPS
показати весь коментар
09.06.2022 09:39 Відповісти
Vot u vas netu takix kak u amerikansev FCS.Nado paprosit stob dali
показати весь коментар
09.06.2022 09:40 Відповісти
Ukraine sto peredali ix netu sudia po foto
показати весь коментар
09.06.2022 09:42 Відповісти
Дайте тиждень - розберемось...
показати весь коментар
09.06.2022 09:17 Відповісти
Тих кого послали на навчання самі розуміють що від якості і швидкого навчання залежить доля багатьох в Україні тому будуть наполегливо і сумлінно навчатись чого їм бажаєм.
показати весь коментар
09.06.2022 09:25 Відповісти
Gde to 2 medeli i naucitsia
показати весь коментар
09.06.2022 09:34 Відповісти
Заздалегідь це не можна було зробити? Треба щоби наші хлопці гинули, доки прийдуть ці аж 7 чи 8 рсзв і чому не 50?
показати весь коментар
09.06.2022 09:42 Відповісти
А вот интересно - хоть один из здешних советчиков ЛИЧНО служил хотя бы на "граде"?
показати весь коментар
09.06.2022 09:42 Відповісти
Звичайно, сама по собі зброя - це камячна сокира в руках дикуна. І всі вмовляння про її тупе постачання нічого не вирішить. Але дивує інше: обіцянки і рішення про постачання РЗСО ведуться давно, а підготовка екіпажів тільки планується... І це затягнеться ще на місяць??? Чи не занадто багато марнотратства??
показати весь коментар
09.06.2022 09:51 Відповісти
Нам і 28 років не вистачило щоб порозумнішати та не вибрати зелене опудало в 19- му. А ви говорите про якийсь там місяць. Нам США нічого не винні.
показати весь коментар
09.06.2022 10:12 Відповісти
обучать теории - одно, проверить знания на практике, на полигоне - другое... в бою применить и теорию и первые навыки и т.д. - ваще и другое и третье...
переучивать же тех кто уже имеет представление о таком вооружении - еще быстрее пойдет...
просто 3-4 недели... это очень много для воюющих и ждущих подкрепления...
показати весь коментар
09.06.2022 09:53 Відповісти
т.е - тільки розробили план і маємо колись почати навчяння на тижні + доставка = 6 тижнів ще
показати весь коментар
09.06.2022 10:01 Відповісти
Что то мне подсказывает, - раз заявили о 4-х неделях то со дня на день уже отработают первый раз по русне. С Богом!
показати весь коментар
09.06.2022 10:33 Відповісти
На первое время могли бы своих посадить время не ждёт.
показати весь коментар
09.06.2022 11:17 Відповісти
Так вже декілька тижнів (а може й місяць) говориться про передачу цієї зброї. Я думав, що вже тоді почали вчити і навчили за цей час...
показати весь коментар
09.06.2022 11:43 Відповісти
шо там обучаться там комп игра видишь цель жмакай кнопачка....
показати весь коментар
09.06.2022 12:53 Відповісти
 
 