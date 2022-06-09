На підготовку українських солдатів для роботи з новими РСЗВ знадобиться до чотирьох тижнів: США і Британія розробили план

Влада США і Британії розробили план навчання українських військових роботі із західними реактивними системами залпового вогню (РСЗВ). На підготовку солдатів буде потрібно від трьох до чотирьох тижнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За словами генерала США Марка Міллі, на нинішньому етапі передбачається навчання "взводу українських солдатів" американською стороною.

"Ми маємо почати це з раціональної і продуманої програми, в межах якої вони будуть навчені до такого рівня, щоб бути ефективними", - зазначив Міллі.

Йдеться про прискорений курс навчання.

"Просто кинути цю систему озброєнь у бій не принесе користі. Потрібна підготовка, щоб досягти максимальної ефективності застосування цих озброєнь як високоточних систем", - додав Міллі.

За оцінкою видання, заяви Міллі свідчать про "підвищення ймовірності того, що більше таких озброєнь можуть відправити в Україну".

Як ідеться в матеріалі, британська сторона, згідно з планом, також має намір навчати "по взводу за раз".

Як заявив Міллі, російські сили на Донбасі "продемонстрували, що перевершують по вогневій потужності і радіусу українську артилерію". На думку генерала, українська сторона потребує "деяких артилерійських систем більшої дальності".

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