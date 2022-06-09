На підготовку українських солдатів для роботи з новими РСЗВ знадобиться до чотирьох тижнів: США і Британія розробили план
Влада США і Британії розробили план навчання українських військових роботі із західними реактивними системами залпового вогню (РСЗВ). На підготовку солдатів буде потрібно від трьох до чотирьох тижнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
За словами генерала США Марка Міллі, на нинішньому етапі передбачається навчання "взводу українських солдатів" американською стороною.
"Ми маємо почати це з раціональної і продуманої програми, в межах якої вони будуть навчені до такого рівня, щоб бути ефективними", - зазначив Міллі.
Йдеться про прискорений курс навчання.
"Просто кинути цю систему озброєнь у бій не принесе користі. Потрібна підготовка, щоб досягти максимальної ефективності застосування цих озброєнь як високоточних систем", - додав Міллі.
За оцінкою видання, заяви Міллі свідчать про "підвищення ймовірності того, що більше таких озброєнь можуть відправити в Україну".
Як ідеться в матеріалі, британська сторона, згідно з планом, також має намір навчати "по взводу за раз".
Як заявив Міллі, російські сили на Донбасі "продемонстрували, що перевершують по вогневій потужності і радіусу українську артилерію". На думку генерала, українська сторона потребує "деяких артилерійських систем більшої дальності".
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А по факту вузькоспеціальні спеціалісти.
Медицина, інженерія, стандарти, правосуддя ітд.
Менталітет інший : наприклад, коли я вчився в коледжі, викладач роздав контрольну роботу кожному в закритому конверті додому і поїхав в відпустку. На наступний день всі прийшли в клас, розкрили конверти, написали роботи і здали лаборанту.
Максимально конкурентний ринок відсіює не професіоналів.
А всякі тіпа "умные " професіонали широкого профілю, самі просунені нічого створити не можуть.
Це не Афганістан куди гнали (талібам як виявилося) щомісяця тисячі систем озброєнь від гармат до літаків
Завжди дивувала думка диванних єкспертів.
******* розумні РСЗО по складності наближаються до ппо. На ппо треба вчитись 2 роки з нуля.
Подивись відео як навчали ізраїльских пілотів. Скільки часу займає лише керування радаром, канали, спетри, переключеня на оптичний канал, супровід пару цілей. Напевне євреї тоже туповаті.
переучивать же тех кто уже имеет представление о таком вооружении - еще быстрее пойдет...
просто 3-4 недели... это очень много для воюющих и ждущих подкрепления...