Підрозділи ЗС Білорусі відпрацьовують завдання боротьби з ДРГ умовного противника, - Генштаб ЗСУ
У Білорусі військові вчаться воювати з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"В рамках перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь відпрацьовуються завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+4 Олег Шафрай
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+3 govtva
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+3 Dnipro #310038
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Он может остаться без своей армии, это облегчит рассии ввести свои войска в РБ.