Підрозділи ЗС Білорусі відпрацьовують завдання боротьби з ДРГ умовного противника, - Генштаб ЗСУ

У Білорусі військові вчаться воювати з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В рамках перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь відпрацьовуються завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника", - йдеться у повідомленні.

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