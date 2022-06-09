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Підрозділи ЗС Білорусі відпрацьовують завдання боротьби з ДРГ умовного противника, - Генштаб ЗСУ

білорусь

У Білорусі військові вчаться воювати з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В рамках перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь відпрацьовуються завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Білорусь відпрацьовує створення ударних угруповань та перевіряє готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Білорусь (7923) диверсія (346)


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Топ коментарі
+4
Так полк Калиновского не один придет с ними 3 топора будет.
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09.06.2022 08:57
+3
Я могу даже ДРГ им показать,пусть валят всех с шевронами орков.
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09.06.2022 08:52
+3
На кордоні з паРашею треба відпрацьовувати.
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09.06.2022 09:49
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Я могу даже ДРГ им показать,пусть валят всех с шевронами орков.
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09.06.2022 08:52 Відповісти
О! Оце вже пішли "реалії"! "Драників" готують до приходу воїнів з полку Кастуся Калиновського!
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09.06.2022 08:54 Відповісти
Так полк Калиновского не один придет с ними 3 топора будет.
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09.06.2022 08:57 Відповісти
Ні, 3 "топора" не прийдуть - вони "прилетять"!
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09.06.2022 12:34 Відповісти
Ключове слово - "умовного"))
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09.06.2022 08:59 Відповісти
Лука маневрує. І нашим. і вашим.
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09.06.2022 09:03 Відповісти
бульбофюрер понимает, что поход на Украину для него будет катастрофой.
Он может остаться без своей армии, это облегчит рассии ввести свои войска в РБ.
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09.06.2022 09:05 Відповісти
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09.06.2022 09:08 Відповісти
вова? саня? - до безтями...
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09.06.2022 09:51 Відповісти
кручение вокруг голой жопы
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09.06.2022 09:38 Відповісти
На кордоні з паРашею треба відпрацьовувати.
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09.06.2022 09:49 Відповісти
Показуха. Но пускай так, чем бы он вторгся.
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09.06.2022 10:10 Відповісти
)) "литвин" на даче в растеряхе. вылезать из подвала? или вылезать, как и раньше, только ночью, в пасмурную погоду, шоб бульбой заниматься, не ослепнув от яркого света луны? во незадача.
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09.06.2022 10:33 Відповісти
 
 