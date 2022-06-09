Вилучені у РФ активи підуть на компенсацію українцям за знищене майно, - Малюська

Із вилучених у РФ активів українці отримають компенсацію за майно, знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Україна продовжує зазнавати величезних матеріальних збитків унаслідок війни, і добровільно виплачувати репарації Росія навряд чи погодиться. Тому, як наголошують у відомстві, в питанні виплати компенсацій варто розглядати два блоки: роботу з російськими активами за кордоном, аби їх конфіскувати там, та вилучення активів осіб, пов'язаних з агресором, усередині України.

"Якщо говорити про роботу за кордоном – наші успіхи залежать від політичних рішень, які приймаються лідерами західних країн. Поки що на Заході є консенсус щодо заморожування російських активів, громадян і бізнесу країни-агресора. Ця санкційна політика стандартна, але широкомасштабна. Проте наше завдання – створити такий механізм, щоб ці активи, кошти можна було відбирати і передавати на користь України. Такий механізм напрацьований, доведений до міжнародних партнерів та перебуває на переговорній стадії", – повідомив Малюська.

За його словами, чи не єдиний шлях для відкриття доступу до російських активів за кордоном – укладання міжнародного договору. Адже в кожному конкретному випадку ключовою проблемою є те, що в Європі або США просте вилучення майна порушувало б право власності, захист якого є фундаментом цих країн, або ж міг бути застосований імунітет суверенної держави РФ.

Малюська повідомив, що всередині нашої країни юридичні механізми для вилучення активів РФ та пов'язаних з нею осіб уже створені. Втім, деякі проблеми є і в цьому питанні.

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"Ми як частина європейської спільноти мусимо працювати за європейськими стандартами, в тому числі й щодо захисту приватної власності. Адже ми розуміємо, що по значних російських активах, як тільки ми їх відберемо, – почнуться оскарження в міжнародних судах, європейських арбітражах, в Європейському суді з прав людини. І в цих випадках кожен наш крок буде оцінюватися не з точки зору національного законодавства, а міжнародного", – пояснив міністр юстиції.

Водночас зазначається, що на національному рівні відповідні механізми вже створені, працюють, навіть відбулися перші вилучення активів, що стосуються таких компаній, як "Сбербанк", "Промінвестбанк".