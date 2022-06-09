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Новини Війна
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Вилучені у РФ активи підуть на компенсацію українцям за знищене майно, - Малюська

малюська

Із вилучених у РФ активів українці отримають компенсацію за майно, знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Україна продовжує зазнавати величезних матеріальних збитків унаслідок війни, і добровільно виплачувати репарації Росія навряд чи погодиться. Тому, як наголошують у відомстві, в питанні виплати компенсацій варто розглядати два блоки: роботу з російськими активами за кордоном, аби їх конфіскувати там, та вилучення активів осіб, пов'язаних з агресором, усередині України.

"Якщо говорити про роботу за кордоном – наші успіхи залежать від політичних рішень, які приймаються лідерами західних країн. Поки що на Заході є консенсус щодо заморожування російських активів, громадян і бізнесу країни-агресора. Ця санкційна політика стандартна, але широкомасштабна. Проте наше завдання – створити такий механізм, щоб ці активи, кошти можна було відбирати і передавати на користь України. Такий механізм напрацьований, доведений до міжнародних партнерів та перебуває на переговорній стадії", – повідомив Малюська.

За його словами, чи не єдиний шлях для відкриття доступу до російських активів за кордоном – укладання міжнародного договору. Адже в кожному конкретному випадку ключовою проблемою є те, що в Європі або США просте вилучення майна порушувало б право власності, захист якого є фундаментом цих країн, або ж міг бути застосований імунітет суверенної держави РФ.

Малюська повідомив, що всередині нашої країни юридичні механізми для вилучення активів РФ та пов'язаних з нею осіб уже створені. Втім, деякі проблеми є і в цьому питанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальний механізм вилучення активів, що належать фізичним та юридичним особам із Росії, починає працювати в Україні, - Малюська

"Ми як частина європейської спільноти мусимо працювати за європейськими стандартами, в тому числі й щодо захисту приватної власності. Адже ми розуміємо, що по значних російських активах, як тільки ми їх відберемо, – почнуться оскарження в міжнародних судах, європейських арбітражах, в Європейському суді з прав людини. І в цих випадках кожен наш крок буде оцінюватися не з точки зору національного законодавства, а міжнародного", – пояснив міністр юстиції.

Водночас зазначається, що на національному рівні відповідні механізми вже створені, працюють, навіть відбулися перші вилучення активів, що стосуються таких компаній, як "Сбербанк", "Промінвестбанк".

Автор: 

компенсації (689) Мін’юст (1587) росія (64923) Малюська Денис (402) актив (237)


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Топ коментарі
+5
Головне піар. А там буде як буде.
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09.06.2022 09:19
+4
Спочатку треба пермогти
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09.06.2022 09:07
+4
В першу чергу зелені клоуни компенсують збитки Бєні та Ахметки і дещицю потрібно ж залишити собі. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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09.06.2022 09:12
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Спочатку треба пермогти
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09.06.2022 09:07 Відповісти
Вилучене у рф майно піде на компенсацию "українцям": Коломойському, Фрідману, Ахметову, Фірташу.....
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09.06.2022 10:04 Відповісти
В першу чергу зелені клоуни компенсують збитки Бєні та Ахметки і дещицю потрібно ж залишити собі. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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09.06.2022 09:12 Відповісти
Головне піар. А там буде як буде.
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09.06.2022 09:19 Відповісти
Верно. Этот Малюська - совершенно ни о чём.

Вначале квалификация действий, как военные преступления. Судом.
Затем иск о возмещении вреда, причинённого преступлением.
И только потом - компенсация, в т.ч. из арестованных средств - гражданам.
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09.06.2022 09:50 Відповісти
А Крулевець (Кенігсберг) віддадуть назад власникам?
Німецьких нацистів не тільки контрибуціями провчили.
Треба і в рашистів як мінімум назад повернути українську Стародубщину яку вони анексували у 1919 році і загеноцидили там українців (як і завжди).
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09.06.2022 09:22 Відповісти
Зазначається, що Україна продовжує зазнавати величезних матеріальних збитків унаслідок війни, і добровільно виплачувати репарації Росія навряд чи погодиться. Джерело:

гнати в шею цього Малюську , раз не може найти рішення ЯК ПОЛУЧИТИ РЕПАРАЦІЇ ВІД РАШИ - 1 трільон евро . Кому потрібен такой міністр ?
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09.06.2022 09:32 Відповісти
Цей трильйон лежить закопаний десь під Калинівкою і Малюська має прийти його просто відкопати ? Не може вирішити таке просте завдання, може підете замість нього міністром ?
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09.06.2022 10:07 Відповісти
огласите весь список этих украинцев, пожалуйста
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09.06.2022 09:43 Відповісти
а як там справи з судом за компенсацію по криму?Злили?І тут,с..ки,злиєте.Арахамія рашці справку намалює
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09.06.2022 09:48 Відповісти
Коли отримаєм гроші від вилучених активів, Зеля ще раз вибачить борги наших олігархів на мільярди доларів.
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09.06.2022 09:54 Відповісти
Вологі фантазії...
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09.06.2022 10:04 Відповісти
Починається нова програма преЗЕдента - "Велика компенсація".
Дурні воліють красти примітивно але багато.
на "Великому відновленні" Партнери, на жаль зе, красти не дадуть,
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09.06.2022 10:06 Відповісти
А партнери зможуть контролювати бажані репарації? Якщо раптом вони будуть, то це безкінечний потік у кишені тих, хто при владі.
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09.06.2022 12:28 Відповісти
А малюська собі скільки планує відслинити?
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09.06.2022 14:26 Відповісти
Test
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09.06.2022 14:34 Відповісти
Ну та, а би ляпнути. Тут озброєння не дочекаєшся від тих "партнерів", а на репарації, я би не розраховував. Очевидно же, що в ЕС хочуть примусити зе, прийняти умови *****. Затримання допомоги, один з методів.
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09.06.2022 15:47 Відповісти
 
 