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Польща передала Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки, - Дуда

дуда

Польща відправила Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки у межах допомоги для боротьби з російським вторгненням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповів президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Україні потрібне важке озброєння, танки. Це потреби України. Я розмовляв із президентом Зеленським два дні тому. Він знову просив мене. Ми відправили танки, понад 240 танків, які Україна може обслуговувати. Ми відправили майже 100 одиниць бронетехніки та зброї. Зброя, боєприпаси, ракети. Ми відправили загалом зброї на $2 млрд", - сказав Дуда.

За його словами, Польща розраховувала отримати від Німеччини певну кількість танків Leopard, щоб поповнити свої запаси, але цього й досі не сталося.

"Для нас само собою зрозуміло, що замість старих радянських танків, які ми поставили в Україну, ми отримуємо кілька танків Leopard з Німеччини, не найсучасніші. Тому що в Польщі є старіші версії танків Leopard. Завдяки цій допомозі ми хотіли трохи поповнити ці запаси. Ми могли отримати старіші та модернізувати їх у майбутньому – теж за допомогою німецької промисловості. Наскільки я знаю, ми нічого не отримали", - сказав Дуда.

Він також закликав усі країни, які можуть допомогти Україні, надати зброю, наприклад, артилерію. "Ця зброя потрібна, щоб зупинити російське вторгнення", - сказав Дуда.

Також читайте: Байден обговорив з Дудою надання підтримки Україні

Автор: 

зброя (7435) Польща (8478) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+31
Полякам справжнім друзям України-черговий респектище...
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09.06.2022 09:36
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09.06.2022 09:42
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справжні друзі пізнаються в біді
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09.06.2022 09:41
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Полякам справжнім друзям України-черговий респектище...
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09.06.2022 09:36 Відповісти
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09.06.2022 09:45 Відповісти
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09.06.2022 10:12 Відповісти
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09.06.2022 10:13 Відповісти
Дуже дякуємо нашей улюбленой Польщі! Низкій уклін простим людям та керівництву країни!!!! Це дійсно справжні друзі!
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09.06.2022 10:09 Відповісти
Druzi !✊
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09.06.2022 09:41 Відповісти
справжні друзі пізнаються в біді
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09.06.2022 09:41 Відповісти
в что там с подлодками немецкими?)
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09.06.2022 09:42 Відповісти
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09.06.2022 09:42 Відповісти
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09.06.2022 09:43 Відповісти
Забыл упомянуть обнимашки сывочолого с Мертвечуком и безальтернативную торговлю с рашистами во время войны
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09.06.2022 10:12 Відповісти
Скавчиш? 😏
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09.06.2022 10:16 Відповісти
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09.06.2022 10:18 Відповісти
Делаь бабки - Талант. Не всем дано! И вообще - зависть - плохое чувство
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09.06.2022 10:34 Відповісти
Обнимались при тебе?
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09.06.2022 10:46 Відповісти
Слава Польщ! Треба обєднуватися зю у військовий союз. Це краще НАТО.
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09.06.2022 09:43 Відповісти
Я 100% уверен что если например Параша нападет на Польшу то большинство стран НАТО сольються и не будут воевать на стороне Польшы. Военный блок где нет единоначалия а все решения принимаются конценсусом-он в принципе не может быть дееспособным:одна страна против и весь блок НАТО стоит на месте и ничего не делает в то время когда жители этой страны погибают. Особенно я-бы не надеялся на Германию,Францию,Италию-они точно не пошлют своих солдат для защиты других стран блока. А помните вторую войну в Ираке? Французики отказались и Американцам пришлось воевать САМИМ+некоторые отдельные страны НАТО и страны вне НАТО(УКраина например). Я за то чтобы Украина вступила в НАТО,но рассчитывать нужно прежде всего на свою армие и свое МОЩНОЕ дальнобойное и точное оружие
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09.06.2022 10:39 Відповісти
20 лет назад в Ираке рядом с американцами воевали англичане, а остальные НАТО-вцы, да- слились
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09.06.2022 17:10 Відповісти
Я и говорю НАТО как военная организация-она в принципе недееспособна. Единственное преимущество:общие оружейные и военные стандарты. Это как обшая ЖД евроколея. Украина не в НАТО и у Украины не евроколея-это дополнительные трудносьти для Украины
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09.06.2022 18:45 Відповісти
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09.06.2022 09:44 Відповісти
Шапіто теж евреї будувалт для гоїв в Україні.
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09.06.2022 09:47 Відповісти
Кароче, ганси і поляків кинули.
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09.06.2022 09:50 Відповісти
Чому ж так одразу. Як завжди перевод косячить,а друге,він не знає чи....А кого вони кинули? Вам і греки повинні були доставити,та передумали.....Попросіть,щоб переводили не так,як хоче Україна, а як є на разі
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09.06.2022 10:02 Відповісти
Балачки, балачки, балачки. Усі лише балакають.
Що з важкого озброєння від німців вже прийшло в Україну?
Он Польша менше балакає, а вже стільки танків, хоча б і старих, нам вже не вибирати.
А Нікчемчина *******, вибачте більше усіх, а по факту - НУЛЬ
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09.06.2022 10:14 Відповісти
PZ - 2000. Вже на Сході.
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09.06.2022 10:20 Відповісти
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09.06.2022 10:22 Відповісти
240 танков - это дело ! И всё в прошлом времени ! Никаких анонсов !
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09.06.2022 09:51 Відповісти
1. Взять молча и передать.
2. Много ******* и ничего не передать.

Люди, ну есть же огромная разница!?
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09.06.2022 10:15 Відповісти
Дякуємо Польщі !!!!!!!
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09.06.2022 09:55 Відповісти
Но всиравно Гирмания делает больше с) Шольц.
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09.06.2022 09:56 Відповісти
дякую, а тим часом - https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-poluchit-germanii-obeshchannye-rszo-1654756141.html Украина не получит от Германии обещанные РСЗО до зимы, - Zeit
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09.06.2022 09:57 Відповісти
Якого року?
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09.06.2022 10:22 Відповісти
Украинский сайт ГРОШІ нарыл на местных новостных лентах рабZei тысячи свежих могил по всему Скотостану...Больше всего дохляков в Бурятии...Туве...Дагестане...Якутии...
Самое интересное что губернаторы заказывают гробы для дохляков наперед...
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09.06.2022 10:05 Відповісти
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09.06.2022 10:15 Відповісти
пірнати
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09.06.2022 13:08 Відповісти
хай би шольц сказав скільки він передав
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09.06.2022 10:05 Відповісти
Хай би просто передав, не сказавши.
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09.06.2022 10:16 Відповісти
Пусть передаст хотя бы то о чем он уже со раз сказал
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09.06.2022 12:48 Відповісти
Старый свет слил Украину, но вооружал пуйла даже после 2014 года.
Последний шанс Украине предоставил Джонсон, но зеленая плесень этот шанс сливает. На кого он работает?
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09.06.2022 10:15 Відповісти
Як завше:- зє-калошмойЗєр- хло
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09.06.2022 10:21 Відповісти
Последний шанс Украине предоставил Джонсон, но зеленая плесень этот шанс сливает.

Подробнее какой "шанс" и в чем "слив" ?
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09.06.2022 10:17 Відповісти
Джонсон запропонував створити економічний і військовий союз- Британія,Польша,Україна,Литва,Латвія,Естонія. зебіл злив цю пропозицію
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09.06.2022 22:29 Відповісти
Ліверний шольц. Ганси посіпаки кацапського нацизму...
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09.06.2022 10:19 Відповісти
немцам которые выбрали в правительство подстилок кремля похвастаться нечем...
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09.06.2022 10:24 Відповісти
Насколько понял:Польша дала самую большую военную помощ Украине если сравнивать по отношению к ВВП стран и по наличию у этих стран вооружиний-Польша дала самую большую часть И не испугалась ни Парашки ни ее ЯО в то время как многие страны в разы большие экономически чем Польша и имеющие намного больше оружия-сцат это делать. Спасибо братьям-Полякам!
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09.06.2022 10:31 Відповісти
Ні, там вроді Естонія саму більшу, якщо порівнювати по співвідношенню з ВВП
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09.06.2022 10:35 Відповісти
Страны Балтии скорее всего, не удивлюсь если даже Люксембур
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09.06.2022 12:46 Відповісти
Щиро дякуємо, Польщо !!!
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09.06.2022 10:44 Відповісти
Оце показово, а не як німці. Німці навіть грекам і словенцям не можуть передати, щоб ті передали нам радянську техніку. 50 танків та 122 БМП це було б не погане підкріплення.
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09.06.2022 10:48 Відповісти
Дякуемо
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09.06.2022 11:06 Відповісти
ДЯКУЄМО ДРУЗІ!
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09.06.2022 11:26 Відповісти
Не не. Шольц сказал что они больше всех помогают. Тут главное не перепутать с цифрам
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09.06.2022 12:45 Відповісти
 
 