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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31,7 тис. осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1398 танків та 3438 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 31700 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1398 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3438 (+9) од,

артилерійських систем - 711 (+8) од,

РСЗВ  - 213 (+0) од,

засоби ППО  - 96 (+0) од,

літаків - 212 (+0) од,

гелікоптерів - 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15) од,

спеціальна техніка - 53 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31,7 тис. осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1398 танків та 3438 броньованих машин. 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6488) знищення (7138) техніка (1820) втрати (4383)


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09.06.2022 09:55 Відповісти
800 погибших и 400 раненых: одна из мотострелковых бригад рф почти полностью полегла в Украине, - Генштаб ВСУ (фото)

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4686
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09.06.2022 09:57 Відповісти
Знов Кієв століца.
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09.06.2022 10:06 Відповісти
Розкрий месендзж.
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09.06.2022 19:39 Відповісти
Что-то уже не только танки но и бмп-бтр приуныли. Скоро кавалерию возродят, скажут скрепно, и на срочниках поскачут.
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09.06.2022 10:09 Відповісти
Згідно вчорашньому зведенню РСЗВ - 213 (+6) од.
Ви пишете "розумні" (зрадофільні) тексти і роздаєте поради не поцікавившись питанням взагалі.
Навіщо - риторичне питання.
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09.06.2022 11:16 Відповісти
Губернаторам рабZei приказано подать заявки на количество трупов...больше всех прислала Бурятия...5000....а это значит Бурятов дохляков на сегодня уже столько же...буряты и есть рюZkiй мiр...
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09.06.2022 10:34 Відповісти
 
 