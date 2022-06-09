Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31,7 тис. осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1398 танків та 3438 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 700 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 31700 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1398 (+5) од,
бойових броньованих машин - 3438 (+9) од,
артилерійських систем - 711 (+8) од,
РСЗВ - 213 (+0) од,
засоби ППО - 96 (+0) од,
літаків - 212 (+0) од,
гелікоптерів - 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3),
крилаті ракети - 125 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15) од,
спеціальна техніка - 53 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Ви пишете "розумні" (зрадофільні) тексти і роздаєте поради не поцікавившись питанням взагалі.
Навіщо - риторичне питання.