Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31,7 тис. осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1398 танків та 3438 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31700 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1398 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3438 (+9) од,

артилерійських систем - 711 (+8) од,

РСЗВ - 213 (+0) од,

засоби ППО - 96 (+0) од,

літаків - 212 (+0) од,

гелікоптерів - 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15) од,

спеціальна техніка - 53 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.