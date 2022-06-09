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Окупанти зупинили фільтрацію всередині Маріуполя: тепер люди мають їхати в табори у с. Нікольське або с. Безіменне, - Андрющенко

маріуполь

Російські окупанти зупинили практику проходження фільтрації в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти зупинили практику проходження фільтрації всередині Маріуполя. Тепер всі, хто не пройшов фільтрацію, мають організованими автобусами їхати у фільтраційні табори в с. Нікольське або с. Безіменне, і там у пункті компактного розміщення очікувати по декілька днів на фільтрацію з ризиком бути депортованим до Росії", - зазначив він.

Андрющенко також розповів, що самостійно можна пройти фільтрацію, виїхавши автівкою до м. Докучаєвськ Донецької області, але отримання перепустки на переміщення в окупаційній комендатурі Маріуполя займає від тижня.

Також читайте: Окупанти вербують цивільних у "фільтраційні табори" Маріуполя, - Андрющенко

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Маріуполь (3222) окупація (6666) Андрющенко Петро (692)


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А коли поранені з Азовсталі додому повернуться? Чи їх також на расею вивозять. Де ООН і Червоний Хрест чи тільки зерно України їх цікавить
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09.06.2022 10:07 Відповісти
Щось сивочолий ЗЕ мовчить про захисників Азовсталі як риба апльод.
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09.06.2022 10:10 Відповісти
А для нього українськи націоналісти теж нацисти.
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09.06.2022 11:33 Відповісти
Хотели поклонники раши в родную гавань , ну и попали в концлагерь!
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09.06.2022 10:11 Відповісти
Русский мир ГУЛЛАГ БЕЛОМОРКАНАЛ СЕВСИБИРЬСТАЛЬ СЕВУГОЛЬДОБЫЧА ВСЕ ПРЕЛЕСТИ СТАЛИНСОКОГО РЕЖИМА ВОРКУТА МАГАДАН АНАДЫРЬ НИКЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОРУДНОЕ А СКОЛЬКО ТОЧЕК БЫЛО ЗАСЕКРЕЧЕНО И ВСЕ КТО ТАМ БЫЛ ПРОСТО ИСЧЕЗЛИ... все что может Мордор это строить дебильное по сути и логике (эти вещи там вообще нонсенс априори) строить нечто иначе кругом враги которые мешают вяликому ***** ************ маленькому ***** строить свою Империю во Вселенной... ***** когда этот ******** сдохнет то??!! Россия должна исчезнут не просто формально-- а по факту.... причем никаких форматов и распадов.... исчезнут должно все тамошнее население..... оно заражено проказой мозга искривленным понимаем добра и зла..... оно воспитывалось 250 лет в злобе ненависти ко всему в мире... это подлежит полному уничтожению..... никаких детей и младенцев в живых- в надежде перевоспитать..... дудки не выйдет...... зараза на генетическом уровне с утробы личинок тех кацапских.. с момента зачатия оно прыгает в матке мамашки свинохряшки обучаясь одному ---ненавидеть всех и убивать всех... это как волка...... сколько не кормиа --потом он тебя загрызет...тем более в стае...
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09.06.2022 10:30 Відповісти
если не стал защищать свой дом от оккупанта будешь стоять в очереди за куском хлеба и в очереди на фильтрацию вариантов нет
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09.06.2022 11:13 Відповісти
І так було , так є і так буде завжди амен
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09.06.2022 11:25 Відповісти
Рашизм це і є фашизм.
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09.06.2022 11:35 Відповісти
 
 