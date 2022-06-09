Окупанти зупинили фільтрацію всередині Маріуполя: тепер люди мають їхати в табори у с. Нікольське або с. Безіменне, - Андрющенко
Російські окупанти зупинили практику проходження фільтрації в Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти зупинили практику проходження фільтрації всередині Маріуполя. Тепер всі, хто не пройшов фільтрацію, мають організованими автобусами їхати у фільтраційні табори в с. Нікольське або с. Безіменне, і там у пункті компактного розміщення очікувати по декілька днів на фільтрацію з ризиком бути депортованим до Росії", - зазначив він.
Андрющенко також розповів, що самостійно можна пройти фільтрацію, виїхавши автівкою до м. Докучаєвськ Донецької області, але отримання перепустки на переміщення в окупаційній комендатурі Маріуполя займає від тижня.
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