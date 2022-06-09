Росія намагається відновити темпи на Ізюмському напрямку, щоб чинити подальший тиск на Сєверодонецьк, - розвідка Великої Британії

Росія продовжує намагатися атакувати Сєверодонецький напрямок, але за останні 48 годин Східна група військ, ймовірно, активізувала зусилля для просування на південь від Ізюма в бік Донецької області.

Про це повідомляє Міноборони Сполученого королівства із посиланням на дані британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що просування військ РФ на Ізюмській осі зупинилося з квітня після того, як "українські сили добре використали місцевість, щоб уповільнити просування Росії".

"Росія, ймовірно, намагалася відновити Східну групу військ після того, як вони зазнали дуже великих втрат під час невдалого наступу на Київ, але її підрозділи, ймовірно, залишаються недостатніми", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці також припускають, що Росія прагне відновити темпи на Ізюмському напрямку, щоб чинити подальший тиск на Сєверодонецьк і дати своїм військам можливість просуватися глибше в Донецьку область.

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