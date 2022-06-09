Рашисти мінували Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя, на яких самі ж підірвались, - ГУР МО
В результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій та зазнали при цьому втрат в живій силі та техніці. Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
"Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій", - йдеться у повідомленні.
У ГУР МО зазначають, що при спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ.
"З військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають", - додали українські розвідники
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