УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5814 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 510 7

Рашисти мінували Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя, на яких самі ж підірвались, - ГУР МО

розвідка

В результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій та зазнали при цьому втрат в живій силі та техніці. Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій", - йдеться у повідомленні.

У ГУР МО зазначають, що при спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 8 червня на Південному напрямку знищено 30 окупантів, 2 одиниці техніки, 3 польових склади боєприпасів, - ОК "Південь"

"З військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають", - додали українські розвідники

армія рф (17196) мінування (1217) розвідка (3855) Херсонська область (5704)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це карма
показати весь коментар
09.06.2022 11:03 Відповісти
ага) плачу і кажу - біс, браво!)
показати весь коментар
09.06.2022 11:30 Відповісти
Нехай згорить вся москальня на нашій землі , так як іх сюди ми не кликали !
показати весь коментар
09.06.2022 11:08 Відповісти
это просто отлично
показати весь коментар
09.06.2022 11:08 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 11:12 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 13:28 Відповісти
За каденції Петра Олексійовича!
показати весь коментар
09.06.2022 11:52 Відповісти
 
 