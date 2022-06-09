"Хіба хтось говорив з Гітлером?", - Дуда розкритикував європейських лідерів за дзвінки Путіну

Польський президент Анджей Дуда розкритикував європейських лідерів за дзвінки російському диктатору Володимиру Путіну. Особливу увагу він звернув на канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це Дуда сказав в інтерв'ю виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

За його словами, такі розмови мають ефект "своєї легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, вчинені російською армією в Україні". Крім того, "ці переговори ні до чого не призводять".

Дуда наголосив: вражений такою комунікацією на тлі продовження війни, яку Росія розпочала 24 лютого. Крім того, президент Польщі зауважив, що лише кремлівський диктатор Путін відповідальний за відправку російських сил до України: "Йому підкоряються командири".

Також читайте: Польща готова стати офіційним гарантом безпеки для України, - Дуда

"Хіба хтось під час Другої світової війни говорив подібним чином з Адольфом Гітлером? Хто-небудь говорив, що той повинен зберегти обличчя? Що необхідно діяти так, щоб це не було принизливим для Адольфа Гітлера?" - заявив Анджей Дуда.