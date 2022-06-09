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"Хіба хтось говорив з Гітлером?", - Дуда розкритикував європейських лідерів за дзвінки Путіну

дуда,макрон,шольц

Польський президент Анджей Дуда розкритикував європейських лідерів за дзвінки російському диктатору Володимиру Путіну. Особливу увагу він звернув на канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це Дуда сказав в інтерв'ю виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

За його словами, такі розмови мають ефект "своєї легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, вчинені російською армією в Україні". Крім того, "ці переговори ні до чого не призводять".

Дуда наголосив: вражений такою комунікацією на тлі продовження війни, яку Росія розпочала 24 лютого. Крім того, президент Польщі зауважив, що лише кремлівський диктатор Путін відповідальний за відправку російських сил до України: "Йому підкоряються командири".

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"Хіба хтось під час Другої світової війни говорив подібним чином з Адольфом Гітлером? Хто-небудь говорив, що той повинен зберегти обличчя? Що необхідно діяти так, щоб це не було принизливим для Адольфа Гітлера?" - заявив Анджей Дуда.

Автор: 

Гітлер Адольф (67) путін володимир (23758) Дуда Анджей (770) Макрон Емманюель (1450) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+65
Дуда прав на все 100 %
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09.06.2022 11:09
+50
Дуда - це справжній європеєць і розумний політик , якому за це щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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09.06.2022 11:10
+37
Анджею Дуді-респект за правду...
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09.06.2022 11:10
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Французи з мадярами і домовлялися з Гітлером, доки Британія відбивалася. І країни свої віддали без бою. Історія повторюється
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09.06.2022 19:55 Відповісти
шольца он сюда зря приплел. Шольц - генетический потомок гитлера, ему не привыкать. Где есть фашизм, - на манеже все те же. Германия, италия, венгрия и коллаборанты во франции.
100 лет прошло - ничего не изменилось
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09.06.2022 23:27 Відповісти
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