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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Глава МОЗ Німеччини Лаутербах сьогодні відвідає Україну: хоче запропонувати допомогу в лікуванні поранених

поранені,лікарня

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах сьогодні відвідає Україну з робочим візитом. В ході нього він хоче запропонувати допомогу Німеччини в догляді за пораненими під час війни українцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

За його словами, допомога передбачає лікування в Німеччині, а також догляд за пораненими в найбільш охопленій війною країні. Лаутербах особливо відзначив допомогу людям з важкими опіками і людям, які втратили кінцівки на війні.

За словами Лаутербаха, він хоче зустрітися з Міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком і з'ясувати, як можна краще оснастити протезами людей, які втратили ноги або руки під час війни. Зокрема, за його словами, йдеться про поранених дітей.

Лаутербах назвав війну Росії проти України "варварською, руйнівною і несправедливою агресивною війною".

"Це поза цивілізацією і має бути засуджено в будь-якій формі", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти знищили в Україні 105 закладів охорони здоров'я. Найбільше - на Донеччині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Німеччина (7320) МОЗ (5390) поранення (2794)


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Топ коментарі
+3
це було би добре. Якщо не хочуть поставляти зброю, най хоч лікують і протезують, медицина у німців досить непогана. Лікування і раніше була справа недешева, а зараз тим більше, то як є можливість людину краще на лікування, протезування відправити, щоб не чулася неповноцінною, могла приносити користь і собі і іншим, а не як за середньовіччя палку вставив і пошкотульгав, атак зможуть працювати, а не під церковю сидіти. Зараз протези досить продвинуті роблять. З опіками та сама справа, по опіках косметологічна операція може знадобитися, шкіра синтетична, у нас багато лікарень розбомбили, грошей у держави як завжди немає. То най роблять і Слава Богу! У нас же й діти є які потребують протезування і лікування по опіках, а батьків у тих дітей може вже й немає.
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09.06.2022 11:31
+2
Хай допомагають, багато людей були б їм вдячні.
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09.06.2022 11:35
+2
Спасибо говорить надо, а не требовать. Тогда и больше уважения и желания помочь будет.
Они не верят украинской власти, любящей везде и всё порешать и договориться, минуя закон.
Хотят же договориться с путиным и снять санкции. Современное оружие при таком раскладе
может оказаться у кого угодно.
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09.06.2022 11:41
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Давай краще з укладанням асфальту, а зі зброєю ми почекаємо.
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09.06.2022 11:16 Відповісти
Карл - главный по зелёнке. По асфальту у них главный Фолькер. Надо ждать его визита, тогда и подвезут тёплый асфальт.
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09.06.2022 11:30 Відповісти
Які ж вони добрі. Хоч до болячки прикладай.
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09.06.2022 11:18 Відповісти
Що більше важкої зброї, то менше лікування і протезів. Шо не ясно дойчам?!
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09.06.2022 11:24 Відповісти
ракета "Стрелы-2" тяжелая, один хер поднимешь.
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09.06.2022 11:34 Відповісти
це було би добре. Якщо не хочуть поставляти зброю, най хоч лікують і протезують, медицина у німців досить непогана. Лікування і раніше була справа недешева, а зараз тим більше, то як є можливість людину краще на лікування, протезування відправити, щоб не чулася неповноцінною, могла приносити користь і собі і іншим, а не як за середньовіччя палку вставив і пошкотульгав, атак зможуть працювати, а не під церковю сидіти. Зараз протези досить продвинуті роблять. З опіками та сама справа, по опіках косметологічна операція може знадобитися, шкіра синтетична, у нас багато лікарень розбомбили, грошей у держави як завжди немає. То най роблять і Слава Богу! У нас же й діти є які потребують протезування і лікування по опіках, а батьків у тих дітей може вже й немає.
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09.06.2022 11:31 Відповісти
так вони тiки хочуть запропонувать, а ви вже... а може и перехочуть бо Мельник бяка, тай путiн мабуть не схвалить...
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09.06.2022 11:53 Відповісти
Хай допомагають, багато людей були б їм вдячні.
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09.06.2022 11:35 Відповісти
Спасибо говорить надо, а не требовать. Тогда и больше уважения и желания помочь будет.
Они не верят украинской власти, любящей везде и всё порешать и договориться, минуя закон.
Хотят же договориться с путиным и снять санкции. Современное оружие при таком раскладе
может оказаться у кого угодно.
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09.06.2022 11:41 Відповісти
во-во на эрогенные зоны надо воздействовать!
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09.06.2022 11:57 Відповісти
занимайтесь лучше своей коррупцией, и ***** давать советы со слезящимися глазами от кацапского газа, и делают вид, что не понимают, почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.

В Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.

Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит. И уже некоторые парламентарии требуют опять начать слушания в бундестаге и вызвать на них Олафа Шольца.

У Шольца в этой ситуации нет выхода: либо он начнет массированные поставки оружия в Украину, либо только усугубит подозрения в свой адрес. Оппозиционные христианские демократы радостно потирают руки: похоже, что не сегодня - завтра (если Шольц не одумается) у них есть хорошие шансы развалить коалицию "Светофор" и как минимум заменить ее на "Ямайка" (с Мерцем (ХДС/ХСС) в кресле канцлера), а как максимум добиться досрочных выборов. Тем более у ХДС/ХСС сейчас прекрасные рейтинги.

Это тем более реально, что младшие партнеры социалистов по правящей коалиции (зеленые и свободные демократы) активно поддерживают поставки вооружений в Украину и недоумевают по поводу позиции Шольца.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
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09.06.2022 12:02 Відповісти
Спасибо говорят за дело, а не потому что вы были типа лидерами. Не смотря на саботаж с вооружением, Украина победит. И будут другие лидеры в Европе. Это германия и франция понимает, но терять место не хочется. Смотря на всю эту вашу возню, понимаешь что вторгнись русские в германию и францию, то 72 часа для вас было бы много. Сдались бы раньше. И русские, которые живут с вами по соседству в германии, с удовольствием насиловали ваших детей, убивали ваших родителей. У них все готово, списки составлены. Они вас ненавидят и презирают.
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09.06.2022 12:11 Відповісти
Чергова обіцянка-цяцянка.
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09.06.2022 11:58 Відповісти
Чергова обіцянка-цяцянка вже наїбнулася. Чекаємо на наступну.

щодо Mars II, то за інформацією німецького https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/software-probleme-aerger-mit-griechenland-lange-lieferzeiten-wie-schwierig-es-um-die-versprochenen-schweren-waffen-aus-deutschland-steht-a/ Business Insider https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/software-probleme-aerger-mit-griechenland-lange-lieferzeiten-wie-schwierig-es-um-die-versprochenen-schweren-waffen-aus-deutschland-steht-a/ , передати ці системи немає можливості через те, що їхнє програмне забезпечення не може використовувати високоточні снаряди. А для того, щоб це виправити ************ "місяці".

Також, виявилось, що попри "паперову" кількість Mars II у Бундесвері на рівні 40 одиниць, лише половина з них у боєготовому стані. Тому передача навіть 4 систем, нібито, завдасть шкоду обороноздатності країни.

ЗАНАВЕС!
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09.06.2022 12:08 Відповісти
Этот долбо**б пеной исходил весь год, требуя принять закон об обязательной вакцинации от ковида. Что-то в последнее время замолк, видно скучает по старым добрым временам.
Теперь он в Украину поедет спасать, хорошо хоть не от ковида.
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09.06.2022 12:05 Відповісти
Мне это напоминает анекдот про еврея и кур. «а у меня было ещё столько идей». Планы у обшей грандиозные. Нужно только подождать 2-3недели) а пока учиться стрелять из польских крабов и американских химарсо
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09.06.2022 12:43 Відповісти
Може привезе ще шоломів і бронежилетів, ними так гарно відбиватися!
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09.06.2022 15:14 Відповісти
 
 