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США та Велика Британія вирішили надати Україні РСЗВ. Наші воїни вже проходять навчання, - Резніков
Міністр оборони Уераїни Олексій Резніков зазначає, що українські захисники вже деякий час навчаються управляти самохідними системами залпового вогню від партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я провів багато дискусій з іноземними колегами, щоб запустити завчасну підготовку команд для різних типів зброї, по яких ще немає політичних рішень. Навчання за деякими позиціями почалося ще у березні. Зараз підготовку проходять чи розпочнуть найближчим часом понад 1,5 тисячі наших військових", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+27 Voc Vox
показати весь коментар09.06.2022 11:53
+24 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.06.2022 11:51
+11 Urs
показати весь коментар09.06.2022 11:53
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*********** ходить.
Також, виявилось, що попри "паперову" кількість Mars II у Бундесвері на рівні 40 одиниць, лише половина з них у боєготовому стані. Тому передача навіть 4 систем, нібито, завдасть шкоду обороноздатності країни.
ЗАНАВЕС!
ВБ - насправді армія у них не дуже сильна, але зараз поступово відбудовують.
Інакше виродки продовжуватимуть робити дії в інтересах рф.
почему ж *********** и лупят по ж/д инфраструктуре...
На артилерійських зенітних снарядах "радіовзриватєлі" не ставляться! Там частіше всього ставляться звичайні "дистанційні трубки", які виставляються на висоту (дальність) підриву Казали хлопці-зенітчики, що на деяких снарядах ставиться щось типу "анероїда", але ці снаряди треба виставлять в залежності від атмосферного тиску, а він же - "перемінна величина", бо треба враховувать не тільки позицію гармати відносно рівня моря, але й "плавання" атмосферного тиску на протязі проміжку часу