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США та Велика Британія вирішили надати Україні РСЗВ. Наші воїни вже проходять навчання, - Резніков

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Міністр оборони Уераїни Олексій Резніков зазначає, що українські захисники вже деякий час навчаються управляти самохідними системами залпового вогню від партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я провів багато дискусій з іноземними колегами, щоб запустити завчасну підготовку команд для різних типів зброї, по яких ще немає політичних рішень. Навчання за деякими позиціями почалося ще у березні. Зараз підготовку проходять чи розпочнуть найближчим часом понад 1,5 тисячі наших військових", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб", - Резніков

Велика Британія (5544) зброя (7435) США (22497) допомога і підтримка (1156) Резніков Олексій (1445) РСЗВ (207)


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Топ коментарі
+27
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09.06.2022 11:53
+24
Амерам та бритам-черговий респект...
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09.06.2022 11:51
+11
щодо Mars II, то за інформацією німецького https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/software-probleme-aerger-mit-griechenland-lange-lieferzeiten-wie-schwierig-es-um-die-versprochenen-schweren-waffen-aus-deutschland-steht-a/ Business Insider https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/software-probleme-aerger-mit-griechenland-lange-lieferzeiten-wie-schwierig-es-um-die-versprochenen-schweren-waffen-aus-deutschland-steht-a/ , передати ці системи немає можливості через те, що їхнє програмне забезпечення не може використовувати високоточні снаряди. А для того, щоб це виправити ************ "місяці".

Також, виявилось, що попри "паперову" кількість Mars II у Бундесвері на рівні 40 одиниць, лише половина з них у боєготовому стані. Тому передача навіть 4 систем, нібито, завдасть шкоду обороноздатності країни.

ЗАНАВЕС!
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09.06.2022 11:53
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Амерам та бритам-черговий респект...
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09.06.2022 11:51 Відповісти
По мнению экспертов, залп систем M142 (6 ракет) или М270 (12 ракет) сопоставим по мощности с авиаударом. При этом системы на колесном ходу HIMARS M142 новее (на вооружении с 2010 года), имеют более современную систему наведения. Они легче в транспортировке, их, по мнению генерала Кларка, можно быстрее освоить: за две недели против 4 - 6 недель для гусеничной MLRS M270, которая в строю с 1983 года.
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09.06.2022 12:25 Відповісти
Вот вам, путинские суки, сухопутный коридор.
*********** ходить.
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09.06.2022 16:42 Відповісти
Тризда ще братушкам зебільни
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09.06.2022 11:52 Відповісти
щодо Mars II, то за інформацією німецького https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/software-probleme-aerger-mit-griechenland-lange-lieferzeiten-wie-schwierig-es-um-die-versprochenen-schweren-waffen-aus-deutschland-steht-a/ Business Insider https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/software-probleme-aerger-mit-griechenland-lange-lieferzeiten-wie-schwierig-es-um-die-versprochenen-schweren-waffen-aus-deutschland-steht-a/ , передати ці системи немає можливості через те, що їхнє програмне забезпечення не може використовувати високоточні снаряди. А для того, щоб це виправити ************ "місяці".

Також, виявилось, що попри "паперову" кількість Mars II у Бундесвері на рівні 40 одиниць, лише половина з них у боєготовому стані. Тому передача навіть 4 систем, нібито, завдасть шкоду обороноздатності країни.

ЗАНАВЕС!
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09.06.2022 11:53 Відповісти
Так у них те ж саме і з бронетехнікою! Десь не більше 40% танків БМП та інших ББМ - у боєготовому стані! Решта потребує ремонту та доукомплектування! Про це ще кілька років тому говорили самі німецькі військові! А причина банальна - УРЯД не дає на відновлення техніки коштів!!!
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09.06.2022 11:58 Відповісти
як у нас з 2019го... "совпадєніє - не думаю". Хто керувався з кремля - там армію занедбали
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09.06.2022 12:28 Відповісти
«Армія Німеччини» - це десь саме, що і армія України 2013 року. Благополучним країнам не потрібні потужні армії - навіть китайська армія є чисто оборонною (тому їх атака на Тайвань є нісенітницею).
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09.06.2022 12:06 Відповісти
А США и Британия не благополучные. У немцев нет армии, и это результат трех Д что были после второй мировой.
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09.06.2022 12:19 Відповісти
США - це виняток, який і забезпечує іншим благополучність.

ВБ - насправді армія у них не дуже сильна, але зараз поступово відбудовують.
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09.06.2022 12:30 Відповісти
Интересно как тогда Германия с ходу предлогает дать нам *гарантию безопасности* в обмен на капитуляцию и демилитаризацию Украины, если у самой германии нет ни оружия ни желания помочь нам даже мизером который мы просим?
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09.06.2022 12:27 Відповісти
А що там з ракетами для Ураганів та Смерчів - ніде вже нема? Може десь замовити виробництво?
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09.06.2022 11:53 Відповісти
Звичайно що можна замовити - у параші ((
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09.06.2022 15:42 Відповісти
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09.06.2022 11:53 Відповісти
Пишите сразу Джонсонюку,он видно не в теме
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09.06.2022 12:12 Відповісти
Тебе дебилу обяснить, что во время военного положения власть не меняеют ни при каких обстоятельствах?
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09.06.2022 12:20 Відповісти
Точно? Частину влади яка є точно інфільтрованою просто розстрілюють або якщо не впевнені відправляють в закриті пансіонати без зв'язку із зовнішнім світом до закінчення війни. (Пансіонати курортного типу без жартів. Де все як у санаторії. Але на зв'язок вийти не можна і розбиратись та можливо судити будуть аж після війни.)

Інакше виродки продовжуватимуть робити дії в інтересах рф.
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09.06.2022 12:44 Відповісти
А тобі дебілу пояснити, що зрадників треба прибирати з влади, а при воєнному стані - страчувати?
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10.06.2022 04:07 Відповісти
блин.. там ракет эшелонами надо!!!
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09.06.2022 11:54 Відповісти
Все буде, багато не розголошують
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09.06.2022 11:58 Відповісти
а вы думаете не будет?
почему ж *********** и лупят по ж/д инфраструктуре...
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09.06.2022 11:59 Відповісти
правильно тут парень сказал. много чего не разбазаривают. когда амери говорят что через несколько неделю отправят в Украине, значит они уже в Украине.
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14.06.2022 10:12 Відповісти
******* хлопцы этих свинособак
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09.06.2022 11:57 Відповісти
КаZZапам подарки от старины Джо очень понравятся:
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09.06.2022 11:59 Відповісти
Прямо аж "гарячі" подарунки і так "світлі"
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09.06.2022 16:29 Відповісти
Наша братская любовь.
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09.06.2022 16:43 Відповісти
и это правильно. нечего собирать и складировать старьё во времена, когда всё устаревает уже буквально "завтра" и его можно будет уничтожить послезавтра простым нажатием кнопки на сегодняшнем пульте. другое дело, что заводы по производству именно сегодняшних видов оружия всегда должы быть готовы стартонуть. в остальное время на них постоянно должна происходить модернизация оборудования под актуальные версии оружия. даже если оно, возможно, практически новое и наработало не так уж и много часов. вот с готовностью заводов резко стартонуть, запад зевонул. пускали деньги на блага цивилизации, облегчая жизнь людям. всё парашу задабривали, думая, что из варваров можно в одно поколение получить похожую цивилизацию. монголия он тоже, "перескочила" из феодализма в социализм и товарисч цеденбал был тому наглядным примером.
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09.06.2022 12:19 Відповісти
Откуда такие сведения? пока как вы говорите их произведут уже будет поздно
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09.06.2022 13:24 Відповісти
Боря Чуприна - ну ти Гетьман!
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09.06.2022 12:06 Відповісти
клован - ти нуль.
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09.06.2022 12:07 Відповісти
Полторы тысячи на учебе это неплохо. При том что это будут инструктора в основном. Основную часть «пользователей» будут обучать уже на местах. Под лендлиз возможно. Хотелось бы
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09.06.2022 12:31 Відповісти
Якщо зараз заїдуть американські рсзв разом з американськими безпілотниками орел і раптор для розвідки, ситуація на частинах фронту сильно зміниться. Проблема в тому що для такої зброї треба величезну кількість *********** які ще й дуже дорогі.
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09.06.2022 13:00 Відповісти
Перепочинь трішки , бо ти вже дуже розходився , не кажи гоп доки не перескочиш .
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09.06.2022 15:47 Відповісти
возможно тогда, такие установки должны работать одновременно с типа смерчами и ураганами в определённом соотношении. нужно растворить ракеты химарсов в большем колличестве совдеповских. то же делается с боеголовками. в такой массовом рое, вряд ли можно будет разделять "ложные и дешёвые" от "настоящих дорогих". вероятность долёта увеличивается, а рассеяные по площади совковые боезапасы тоже ведь принесут результат.
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09.06.2022 13:25 Відповісти
Знаєш - мені вистачило однієї твоєї фрази, щоб зрозуміть що ти у військові області ""Пном-пень" (пень-пнём) "А также есть обычные зушки с оператором и радиовзрывателем...".
На артилерійських зенітних снарядах "радіовзриватєлі" не ставляться! Там частіше всього ставляться звичайні "дистанційні трубки", які виставляються на висоту (дальність) підриву Казали хлопці-зенітчики, що на деяких снарядах ставиться щось типу "анероїда", але ці снаряди треба виставлять в залежності від атмосферного тиску, а він же - "перемінна величина", бо треба враховувать не тільки позицію гармати відносно рівня моря, але й "плавання" атмосферного тиску на протязі проміжку часу
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09.06.2022 13:59 Відповісти
Це кацапський троль - в бан його !!
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09.06.2022 14:07 Відповісти
Это все обещания в будущем времени,что только нам не обещали и танки Леопард и МиГи и различные РСЗО, и противокарабельные ракеты, а ленд лиз уже месяц как подписан
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09.06.2022 13:19 Відповісти
поважаю США та Велика Британію , але ці рсзо вже повинні вбивати рашистів
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09.06.2022 13:37 Відповісти
 
 