США та Велика Британія вирішили надати Україні РСЗВ. Наші воїни вже проходять навчання, - Резніков

Міністр оборони Уераїни Олексій Резніков зазначає, що українські захисники вже деякий час навчаються управляти самохідними системами залпового вогню від партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я провів багато дискусій з іноземними колегами, щоб запустити завчасну підготовку команд для різних типів зброї, по яких ще немає політичних рішень. Навчання за деякими позиціями почалося ще у березні. Зараз підготовку проходять чи розпочнуть найближчим часом понад 1,5 тисячі наших військових", - йдеться у повідомленні.

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