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Новини Війна
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Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні вбитими і до 500 пораненими, - Резніков

память,світла

Наразі до 100 українських військовослужбовців гинуть і до 500 зазнають поранень щодня.

Про це у фейсбуці повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати. Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту. Важливо зберігати концентрацію. Тоді Україна переможе!" - зазначив він.

"Хочу сказати, що ми бачимо не тільки здобутки, але й помилки. Ми отримуємо усі сигнали, і критику теж. Ми знаємо свої недоліки і наполегливо працюємо, щоб їх виправити", - додає Резніков.

Він переконаний, що головним здобутком є збереження синергії усього військово-політичного керівництва.

"Це наша перевага, як країни, і ми не дамо її розхитати тим, хто вже працює з прицілом на рейтинги і політичні перспективи. Усі, хто працює на оборону заради перемоги України - єдина команда. І наша спільна мета – здолати Росію, як би складно це не було", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні у разі силового повернення територій Україна втратить сотні тисяч військових, - Зеленський

Автор: 

пам’ять (1183) втрати (4383) ЗСУ (7499) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+77
Я не понимаю, почему наших в обороне гибнет 100+500 в сутки, а по сводкам того же Резникова кацапов в наступлении гибнет меньше.

Наступающая сторона по теории должна гибнуть в три раза больше, чем обороняющаяся
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09.06.2022 12:06
+47
"Це наша перевага, як країни, і ми не дамо її розхитати тим, хто вже працює з прицілом на рейтинги і політичні перспективи"
---
Так хто там працює на рейтинги і політичні перспективи?
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09.06.2022 12:05
+47
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09.06.2022 12:17
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Зборище кінчених долбойобів під назвою "слуги"...
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10.06.2022 03:16 Відповісти
Ви подивіться на цього Резнікова. Він лише одним своїм видом провокує ворога до нападу. Футляра зі скрипкою не вистачає до його окулярів. Блд.І хто міг таке назначити міністром оборони? Пісюаністи ******.
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10.06.2022 06:45 Відповісти
Що воно меле?! У цій шмаркатій команді дійсно нема жодного з розумом.
Що робити? Вони грохнуть Україну, падлы.
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10.06.2022 08:34 Відповісти
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