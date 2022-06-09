Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні вбитими і до 500 пораненими, - Резніков

Наразі до 100 українських військовослужбовців гинуть і до 500 зазнають поранень щодня.

Про це у фейсбуці повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати. Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту. Важливо зберігати концентрацію. Тоді Україна переможе!" - зазначив він.

"Хочу сказати, що ми бачимо не тільки здобутки, але й помилки. Ми отримуємо усі сигнали, і критику теж. Ми знаємо свої недоліки і наполегливо працюємо, щоб їх виправити", - додає Резніков.

Він переконаний, що головним здобутком є збереження синергії усього військово-політичного керівництва.

"Це наша перевага, як країни, і ми не дамо її розхитати тим, хто вже працює з прицілом на рейтинги і політичні перспективи. Усі, хто працює на оборону заради перемоги України - єдина команда. І наша спільна мета – здолати Росію, як би складно це не було", - резюмує він.

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