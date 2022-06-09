УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6467 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 421 28

​​Російські окупанти активно готують візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі на Запорізьку АЕС, - Енергоатом

заес

​​Російські окупанти активно готують візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Енергоатом у Телеграмі.

Зазначається, що з приводу візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС російські військові разом із представниками Росатома проводять спеціальні наради та навіть спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду місії агентства.

У Енергоатомі зазначають, що візит самого гендиректора або його представників на ЗАЕС буде спробою в очах світової спільноти легітимізувати захоплення станції, спричинену перебуванням там ядерних терористів. Щоб МАГАТЕ, приїхавши, зафіксувало безпечний радіаційний фон і контроль над ядерними матеріалами, схвалило стан ядерної та радіаційної безпеки й загалом наголосило б, що зараз на АЕС усе гаразд. Мовляв, усі решта питань – вони політичні, а МАГАТЕ політикою не займається.

У Енергоатомі зауважують, що невідомо яким чином місія МАГАТЕ може потрапити на станцію, так як з України їх туди ніхто не запрошував, насамперед – з міркувань безпеки.

"Приїхати на ЗАЕС через Росію і потім Крим або інші тимчасово окуповані українські території під охороною російських військових без волі України?! Це означало б – ігнорувати міжнародне право, таки втрутитись у політичні питання, але – на боці Росії. До того ж – завдати непоправної шкоди агентству як провідній світовій інституції з ядерної безпеки, імідж якої і так вже доволі сумнівний через відсутність адекватної реакції на акти ядерного тероризму, зокрема захоплення рашистами Запорізької АЕС", - підкреслили в Енергоатомі.

Водночас чітка й наполеглива позиція МАГАТЕ щодо виведення російських військ, танків, іншої важкої техніки та вивезення зброї й боєприпасів із території ЗАЕС, політика тиску на Росію з вимогою звільнення від загарбників території української атомної станції та передача контролю над ЗАЕС українській стороні – це єдиний спосіб прискорити візит експертів МАГАТЕ на станцію задля підтвердження її безпечного стану й оцінки шкоди, заподіяної злочинними діями окупантів, як це вже було зроблено на ЧАЕС.

Також читайте: Гендиректор МАГАТЕ бреше про запрошення від України відвідати окуповану Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Автор: 

МАГАТЕ (708) Енергоатом (1630) Запорізька АЕС (1401) Гроссі Рафаель (290)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
просто треба ініціювати суд проти Гроссі щойно він спробує незаконно з точки зору українського законодавства потрапити на АЕС за посібництво тероризму. Цілком дядько підпадає
показати весь коментар
09.06.2022 12:29
+12
Як МАГАТЕ може обстежувати захоплений терористами ядерний об'єкт???
показати весь коментар
09.06.2022 12:31
+11
Що взагалі МАГАТЕ забули на тимчасово окупованих територіях? Дебіли ***.
показати весь коментар
09.06.2022 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що взагалі МАГАТЕ забули на тимчасово окупованих територіях? Дебіли ***.
показати весь коментар
09.06.2022 12:24 Відповісти
Є велика імовірність,що гроссі ''знайде''')на АС матеріал для створення ядерної зброї)))
показати весь коментар
09.06.2022 14:43 Відповісти
Нехай пристрелять там того гросі.
показати весь коментар
09.06.2022 12:27 Відповісти
просто треба ініціювати суд проти Гроссі щойно він спробує незаконно з точки зору українського законодавства потрапити на АЕС за посібництво тероризму. Цілком дядько підпадає
показати весь коментар
09.06.2022 12:29 Відповісти
Організувати суд. Винести заочно вирок смертна кара за атомний тероризм. І відправити наш Моссад.
показати весь коментар
09.06.2022 12:48 Відповісти
Як МАГАТЕ може обстежувати захоплений терористами ядерний об'єкт???
показати весь коментар
09.06.2022 12:31 Відповісти
Нехай їдуть. МАГАТЕ, яке наполовину нафаршироване кацапами остаточно втратить звій імідж.
показати весь коментар
09.06.2022 12:49 Відповісти
МАГАТЕ повністью контролюється державою-терористом. А цого Гросі після незаконного перетину кордону України за допомогою терористів потім можна буде замочити в сортирі як Бен Ладена.
показати весь коментар
09.06.2022 12:49 Відповісти
то може нам із МАГАТЕ вийти, со всємі витєкающіми із цього радіоактивними матеріалами на виготовлення ЯО ?
показати весь коментар
09.06.2022 12:32 Відповісти
Влада повинна оголосити бойкот і недовіру всьому так званому МАГАТЕ.
показати весь коментар
09.06.2022 12:34 Відповісти
не дочекаєтесь. Влада здала АЕС і зараз зробить вигляд що нічого не сталось. АЕС включать в мережу окупованого Криму та Ростовської обл. через вже існуючий (зданий) сухопутний коридор на півдні.
показати весь коментар
09.06.2022 13:32 Відповісти
Ой лишенько, це мабуть таки ЗРАДА?
Ваша бабця мабуть Ванга?
показати весь коментар
09.06.2022 13:44 Відповісти
Яким треба бути мудрим нарiдом, щоб віддати ворогові Запорізьку АЕС. Слів немає, одні матюки. Хоча..., що таке АЕС порівняно з зруйнованими містами.
показати весь коментар
09.06.2022 12:35 Відповісти
це 20 % виробництва електрики в Україні
показати весь коментар
09.06.2022 12:57 Відповісти
Як, миюця й гівно своє з клумб прибирають?
показати весь коментар
09.06.2022 12:38 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 12:39 Відповісти
Після таких дій ці члени магате будуть страчені як пособники терористів і рашистів. І це не обговорюється. Кара найде кожного. Моссад Ізраїля до сьогодні вистежує та страчує пособників рейху.
показати весь коментар
09.06.2022 12:46 Відповісти


Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація:10.04.2022

v BAN svinoryla
показати весь коментар
09.06.2022 12:58 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 13:15 Відповісти
ты совсем дебил? прочти статью еще раз! заезд на оккупированую территорию со стороны расеи есть нарушение международного права. то же самое что заехать в анексированный Крым из расеи.
показати весь коментар
09.06.2022 13:17 Відповісти
И тут бабло побеждает зло.
показати весь коментар
09.06.2022 13:02 Відповісти
Каким образом он пересечет государственную границу Украины? Из Польши заедет и в Киев приедет и дальше оттуда?

Если он попадет с территории кацапов, то он преступник и пособник. Можно его атаковать как законную цель.
показати весь коментар
09.06.2022 13:18 Відповісти
ООН, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ЕС.... список бесполезных синекур бесконечен
показати весь коментар
09.06.2022 14:18 Відповісти
що за Х?
підори хочуть тіпа анексувати станцію,
і чому до початку війни взагалі там було так мало охорони і постів на такому важливому об'єкті
при загрозі війни мав бути якийсь сценарій захисту
показати весь коментар
09.06.2022 14:58 Відповісти
З цією владою усе можливо, навіть таке. Не здивуюсь. По приколу, да? Хоть поржем? Хуже не будет? Сделаем их ещё раз?!!
ЙбвшБгдшмть!!
показати весь коментар
06.08.2022 21:35 Відповісти
 
 