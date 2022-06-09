​​Російські окупанти активно готують візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі на Запорізьку АЕС, - Енергоатом

​​Російські окупанти активно готують візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Енергоатом у Телеграмі.

Зазначається, що з приводу візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС російські військові разом із представниками Росатома проводять спеціальні наради та навіть спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду місії агентства.

У Енергоатомі зазначають, що візит самого гендиректора або його представників на ЗАЕС буде спробою в очах світової спільноти легітимізувати захоплення станції, спричинену перебуванням там ядерних терористів. Щоб МАГАТЕ, приїхавши, зафіксувало безпечний радіаційний фон і контроль над ядерними матеріалами, схвалило стан ядерної та радіаційної безпеки й загалом наголосило б, що зараз на АЕС усе гаразд. Мовляв, усі решта питань – вони політичні, а МАГАТЕ політикою не займається.

У Енергоатомі зауважують, що невідомо яким чином місія МАГАТЕ може потрапити на станцію, так як з України їх туди ніхто не запрошував, насамперед – з міркувань безпеки.

"Приїхати на ЗАЕС через Росію і потім Крим або інші тимчасово окуповані українські території під охороною російських військових без волі України?! Це означало б – ігнорувати міжнародне право, таки втрутитись у політичні питання, але – на боці Росії. До того ж – завдати непоправної шкоди агентству як провідній світовій інституції з ядерної безпеки, імідж якої і так вже доволі сумнівний через відсутність адекватної реакції на акти ядерного тероризму, зокрема захоплення рашистами Запорізької АЕС", - підкреслили в Енергоатомі.

Водночас чітка й наполеглива позиція МАГАТЕ щодо виведення російських військ, танків, іншої важкої техніки та вивезення зброї й боєприпасів із території ЗАЕС, політика тиску на Росію з вимогою звільнення від загарбників території української атомної станції та передача контролю над ЗАЕС українській стороні – це єдиний спосіб прискорити візит експертів МАГАТЕ на станцію задля підтвердження її безпечного стану й оцінки шкоди, заподіяної злочинними діями окупантів, як це вже було зроблено на ЧАЕС.

Також читайте: Гендиректор МАГАТЕ бреше про запрошення від України відвідати окуповану Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"