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Новини Війна
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Україна сама вирішить, коли та як слід закінчувати війну, - посол Великої Британії Сіммонс

сіммонс

Велика Британія не має права говорити Україні, як закінчити війну з Росією, це вирішуватимуть самі українці.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Безперечно, усі хотіли б, щоб війна закінчилася якомога швидше… Але Україна захищає свою суверенну територію, і це українці повинні вирішувати, коли, на їхню думку, правильний час закінчити війну і як вони хочуть це зробити", - сказала Сіммонс.

Вона додала, що британці не мають права говорити Україні, що вона повинна чи не повинна робити, щоб припинити цю війну.

"Коли українці скажуть нам, що вони хочуть вести переговори, і вони думають, що настав час, тоді ми надамо підтримку цим переговорам або, якщо вони хочуть домовитися про припинення вогню в будь-який момент, і вони кажуть нам, що це те, що вони хочуть робити, тоді ми їх підтримуємо. До тих часів ми не маємо права говорити Україні, як закінчити цю війну", - акцентувала дипломатка.

Сіммонс також зауважила, що те, на яких умовах українці хочуть завершити цю війну, вирішувати українському народу та владі. У цьому контексті вона нагадала заяву президента Володимира Зеленського, що він не піде на поступки ні в тому, що стосується територій, ні в чому іншому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великої Британії Сіммонс - українським політикам: Єдність залишається критично важливою на цьому етапі війни

"Якщо це його позиція, наша робота як країни-союзника полягає в тому, щоб підтримати цю позицію. Мені здається, що про жодні поступки зараз говорити не на часі", - підсумувала посол Британії.

Автор: 

Велика Британія (5544) перемовини (2852) суверенітет (67) територіальна цілісність (149) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+23
ну что ЗЕБилы!!!! еще не дошло кого вы навыбирали???
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09.06.2022 13:57
+15
Кстати, а где все 73% зеленые убл.дки? Неужели на фронте?


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09.06.2022 13:59
+15
если это правда, то реакцией должна быть не только взятие под стражу баканова, но и расследование рабочих процессов в сбу - даже при наличии доступа, у пользователя не должно быть возможности скопировать всю базу данных куда бы то ни было.
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09.06.2022 14:09
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ну что ЗЕБилы!!!! еще не дошло кого вы навыбирали???
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09.06.2022 13:57 Відповісти
Кстати, а где все 73% зеленые убл.дки? Неужели на фронте?


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09.06.2022 13:59 Відповісти
Ага, на фронті...
Мабуть петиції все складають щоб чоловікам дозволили виїзд
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09.06.2022 14:03 Відповісти
а зарплату с бюджета получает
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09.06.2022 14:14 Відповісти
Prozapas:
￼Порошенко привіз для ЗСУ 24 позашляховика L200 та підписав контракт на поставку вантажівок.
Арахамія написав листа в підтримку путінського гаманця Абрамовіча для виведення того з-під санкцій ЄС.
......................
Україна і малоросія.
Хтось має перемогти.

Юрій Каракай:
На виборах до парламенту у 2019 році народ України, окрім Кварталу 95 (43%), віддав свої голоси наступним політсилам:
1. ОПЗЖ - 13%.
2 Батьківщина - 8,18.
3. Голос - 5,82.
4. Радикальна Партія.
5. Сила і честь.
6. Опозиційний блок.
7. Стратегія Гройсмана.
8. Партія Шарія.
9. Свобода.
Європейська Солідарність отримала 8. Життя показало, що притомних в країні виявилися навіть не 25%. Все набагато гірше. Ну як Путіну було не напасти? Поставте себе на його місце.

Олександр Бригинець:
Слуга Негулевський видав розташування польового госпіталю, який був знищений (не він перший, не він останній)
Ми самі накликали на себе цю біду і тепер платимо кров'ю(

Veronika:
Одні знімают сюжетики на заводі як відновлюють техніку. Інший долбодятел на Яворів наводить, показуючи що наші тринуються. Третій розказує про нашу систему ноухау ППО і що робить Вінничина...

Ксенія:
ЗАРПЛАТИ В УКРАЇНІ СКОРОТИЛИСЯ НА 25-50% - НБУ !
Як на рахунок поржать і на шашлик , зеленатори ?

КиївМіськБудда:
Пандемію вони проїб@ли. Нас рятували медики і західні партнери. Вторгнення вони проїб@ли. Нас рятують ЗСУ і західні партнери.
В обох випадках це коштувало країні десятки тисяч життів.
Навіщо нам така влада?
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09.06.2022 14:22 Відповісти
если это правда, то реакцией должна быть не только взятие под стражу баканова, но и расследование рабочих процессов в сбу - даже при наличии доступа, у пользователя не должно быть возможности скопировать всю базу данных куда бы то ни было.
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09.06.2022 14:09 Відповісти
Велика Британія не має права говорити Україні, як закінчити війну з Росією, це вирішуватимуть самі українці. Джерело:
ЦЕ БРИТАНІЯ З СУМОМ НАГАДУЄ ЩО НЕ БУДЕ ЗДИВОВАНА ЯК
ЩО ЗЕРМАК ВІДДАСТЬ ПІВДЕНЬ, ДОНБАС І КРИМ КАЦАПАМ
Пороха не вистачає.
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09.06.2022 13:59 Відповісти
Сподіваюсь що добровольці Великобританії та Канади покинуть Україну раніше, ніж Зеля почне відвозити зброю НАТО до Москви.
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09.06.2022 14:42 Відповісти
🤣🤣🤣Бандеровські голубі з біо лабораторії вишли на стежку війни

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283910154_3862939567263738_1002065271812409095_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=O8E_-ICRgSYAX-REYzG&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT_q5uGs6uer1fd6jAPr2XNngbA-JxhlRi-dP7XSi-7tZQ&oe=62A3B958
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09.06.2022 14:00 Відповісти
"Сіла птаха українська" - Леся Нікітюк: https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg
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10.06.2022 04:20 Відповісти
Мелінді Сіммонс-респект...
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09.06.2022 14:02 Відповісти
Хотелось бы, чтобы официальные лица США и Великобритании делали акцент на том, что ОРДЛО и Крым - территория Украины, которую Украина имеет полное право освободить так, как считает нужным. Об этом нужно периодически напоминать гражданам стран НАТО, чтобы месседжи сторонников тактики ублажения Гитлера путина путлера не укоренялись в головах у тех самых граждан.

И желательно подсунуть нашим доброжелателям из Польши и Прибалтики фактические данные о том, какое оружие мы просили у Германии и под каким очередным идиотским предлогом нам отказали. Чтобы на следующей встрече они могли предметно критиковать Германию, а не просто упрекать, на простые упрёки Шольц более-менее умеет отвечать, хоть и полным враньём.
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09.06.2022 14:02 Відповісти
Найвеличніший казав що ніхто не закінчить війну раніше ніж він і все ніяк не закінчить. Тому що вона йому вигідна.
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09.06.2022 14:12 Відповісти
Вот это плохо, Англия и США устали доминировать, устали призывать к полному освобождению территории Украины, они не могут действовать вопреки украинской власти, стремящейся договариваться с врагом. Да ещё такие средства тратить, забирая их у своих налогоплательщиков.
В последнее время изменилась риторика западных дипломатов, и не в нашу пользу, даже наших друзей. Хотелось бы знать причины нам тоже, не только им. Может Президент недостаточно громко призывает. Может какие враги завелись внутри страны (я не имею ввиду Порошенко,
о нём мы уже всё знаем). Мы же собрались было освобождать все территории...
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09.06.2022 14:56 Відповісти
Как там бункерная бабушка? Не сдохло ещё?
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09.06.2022 15:05 Відповісти
є варіанти.

1) залишаємось без крима і донбаса.

2) ситуація на 23 лютого.

3) звільняємо донбас. не звільняємо тільки крим.

4) звільняємо всі території україни.
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09.06.2022 16:29 Відповісти
спочатку треба звільнити херсонську, запорізьку і харківську області.

потім думати чи звільняти до ситуації на 23 лютого. потім думати чи звільняти лднр. потім думати чи звільняти крим.

але першим етапом мають бути херсонька, запорізька і харківська області.
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09.06.2022 16:32 Відповісти
у сильної росії нам всі свої території не забрати.

потрібно щоб були введені нафтове і газове ембарго, щоб вони подіяли, щоб росія стала слабкою, і вже тоді провертати всі території.
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09.06.2022 16:34 Відповісти
якщо путіну прийдеться вивести війська на ситуацію на 23 лютого, що тоді путін скаже своєму народу? яка може бути відмазка?

"наказали хахлов за то, что они 8 лет бамбили бамбас"?
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09.06.2022 16:35 Відповісти
Украина вернет все свои территории с Донбассом и Крымом! Линия фронта сместится до границы с РФ и там будет линия обороны мощная. Нужно выкопать канал большой и глубокий вдоль границы Украины и России. Тогда ничего не сможет перейти границу! А за каналом нужно строить насыпи огромные - высоты и строить фортификационные сооружения. И войска должны стоять вдоль границы на постоянной основе и строй войска должны постоянно строить линии защиты государства!
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09.06.2022 18:55 Відповісти
Полная победа Украины и Запада и полное поражение России! Так все должно быть - это правильная последовательность реальности мира! Зло не может победить! Потому победит добро - Украина и Запад! Будет счастливый конец!
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09.06.2022 18:50 Відповісти
понищили похрестили висери зебілів?
Бо не бачу заперечень...
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09.06.2022 19:42 Відповісти
Ну власне. В Україні військові як в комп.грі - просто так появляються. І скільки бойові дії не тривають, в нас же хлопці не вмирають.

Тому дійсно, ми здатні самі вирішувати коли закінчувати війну. Хотілось би ще до того моменту відправити 360тис держслужбовців на захист України. Все ж то не самі дурні люди, які точно переможуть рашистів краще чим якісь айтішніки.

Тому, ми віримо що наші держслужбовці викинуть рашистів на межі 23 лютого а ЗЕ Влада, очевидно, озброїть військо в 360тис з бюджету України. Віримо, що Зеленський має мозги
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10.06.2022 01:32 Відповісти
невже мост наш?
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10.06.2022 04:24 Відповісти
Один единственный комментатор, который правильно понял, не так уж и сильно скрытый намёк.
Это печально - и то, что так мало людей способных к анализу и то, что она вообще это сказала.
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10.06.2022 07:59 Відповісти
 
 