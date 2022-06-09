Україна сама вирішить, коли та як слід закінчувати війну, - посол Великої Британії Сіммонс

Велика Британія не має права говорити Україні, як закінчити війну з Росією, це вирішуватимуть самі українці.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Безперечно, усі хотіли б, щоб війна закінчилася якомога швидше… Але Україна захищає свою суверенну територію, і це українці повинні вирішувати, коли, на їхню думку, правильний час закінчити війну і як вони хочуть це зробити", - сказала Сіммонс.

Вона додала, що британці не мають права говорити Україні, що вона повинна чи не повинна робити, щоб припинити цю війну.

"Коли українці скажуть нам, що вони хочуть вести переговори, і вони думають, що настав час, тоді ми надамо підтримку цим переговорам або, якщо вони хочуть домовитися про припинення вогню в будь-який момент, і вони кажуть нам, що це те, що вони хочуть робити, тоді ми їх підтримуємо. До тих часів ми не маємо права говорити Україні, як закінчити цю війну", - акцентувала дипломатка.

Сіммонс також зауважила, що те, на яких умовах українці хочуть завершити цю війну, вирішувати українському народу та владі. У цьому контексті вона нагадала заяву президента Володимира Зеленського, що він не піде на поступки ні в тому, що стосується територій, ні в чому іншому.

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"Якщо це його позиція, наша робота як країни-союзника полягає в тому, щоб підтримати цю позицію. Мені здається, що про жодні поступки зараз говорити не на часі", - підсумувала посол Британії.