Додаток від Великої Британії: медики швидкої зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та підтримувати з ними відеозв'язок

Велика Британія надала Україні можливість імплементувати у систему екстреної медичної допомоги додаток GoodSAM.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.

За допомогою додатку медики екстреної медичної допомоги зможуть зточністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади екстреної медичної допомоги (навіть за відсутності у нього додатку).

Окрім цього лікарі зможуть за необхідності, підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв'язок. Також додатко дозволяє створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.

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Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах.