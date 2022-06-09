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Додаток від Великої Британії: медики швидкої зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та підтримувати з ними відеозв'язок

швидка

Велика Британія надала Україні можливість імплементувати у систему екстреної медичної допомоги додаток GoodSAM.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.

За допомогою додатку медики екстреної медичної допомоги  зможуть зточністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади екстреної медичної допомоги (навіть за відсутності у нього додатку).

Окрім цього лікарі зможуть за необхідності, підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв'язок. Також додатко дозволяє створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала ще 23 швидкі від міжнародних партнерів. ФОТО

Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах.

Велика Британія (5544) МОЗ (5390) допомога (8294) швидка (264) додаток (474)


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Бритам-черговий респект...
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09.06.2022 14:03 Відповісти
Додаток від Великої Британії.
Серед неймовірних людей з усього світу, які захищають Україну в складі Іноземного легіону ЗСУ, є Бен Грант - син британської парламентарки-консерваторки Хелен Грант. Раніше вона була міністром спорту Великої Британії, а нині - радниця прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
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09.06.2022 14:04 Відповісти
Бережи його Господь
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09.06.2022 14:10 Відповісти
Обовьязково цю інфу постіть в ЗМІ ?

По правилам НОРМАЛЬНОГО іностранного легіону ФІО міняють .

Вас треба наказувати за довгий язик
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09.06.2022 14:20 Відповісти


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Реєстрація: 17.04.2022
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09.06.2022 14:21 Відповісти
і називається додаток мій мобільний мі-6. Потім всі будуть знати, де ти є)
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09.06.2022 15:30 Відповісти
Не "додаток", а "застосунок". З англійської "application" !!!!!
Просто в росіському язигу немає аналогу "application", то вони й придумали "приложение".
А у нас є точне слово для перекладу - "застосунок"!!!!!
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09.06.2022 16:07 Відповісти
 
 