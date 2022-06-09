Додаток від Великої Британії: медики швидкої зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та підтримувати з ними відеозв'язок
Велика Британія надала Україні можливість імплементувати у систему екстреної медичної допомоги додаток GoodSAM.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.
За допомогою додатку медики екстреної медичної допомоги зможуть зточністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади екстреної медичної допомоги (навіть за відсутності у нього додатку).
Окрім цього лікарі зможуть за необхідності, підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв'язок. Також додатко дозволяє створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.
Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах.
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Серед неймовірних людей з усього світу, які захищають Україну в складі Іноземного легіону ЗСУ, є Бен Грант - син британської парламентарки-консерваторки Хелен Грант. Раніше вона була міністром спорту Великої Британії, а нині - радниця прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
По правилам НОРМАЛЬНОГО іностранного легіону ФІО міняють .
Вас треба наказувати за довгий язик
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Реєстрація: 17.04.2022
Просто в росіському язигу немає аналогу "application", то вони й придумали "приложение".
А у нас є точне слово для перекладу - "застосунок"!!!!!