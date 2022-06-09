Завдання України - документувати для суду кожну дію тих, хто вкрав зерно та метал, - Нів'євський

Головне завдання України зараз - відслідковувати та максимально задокументувати усі випадки крадіжки Росією нашого металу та зерна. Тоді юристи знайдуть спосіб досягти справедливості.

Це дуже важливо, оскільки галузі ГМК та АПК для України є ключовими, і ми не можемо їх втратити. Про це заявив віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів'євський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я поки не уявляю, як можна відслідковувати вкрадене в Україні зерно, воно не маркується, і знайти його буде вкрай складно. Інша справа метал: на ньому є це маркування, його відстежити буде набагато легше. І наше домашнє завдання у цій ситуації - документувати все, до останньої літери. А потім юристи знайдуть спосіб досягти, щоб усе це було розглянуто", - наголосив він.

Він нагадав, що ГМК та АПК мають величезну важливість в економіці України, тому влада має зробити все можливе, щоб їх захистити. І це головне завдання зараз.

"Важливість ГМК та АПК для нашої країни - дуже велика. Дві ці галузі - це 35% української економіки. При цьому їхня частка в експорті країни ще більша: близько 70% валютної виручки генерується ГМК та АПК! Тому це питання дуже серйозне. Це буквально питання виживання економіки України", - заявив Нів'євський.

Як відомо, російські агресори крадуть на окупованих територіях України зерно та металопродукцію, яку потім вивозять до РФ. Нещодавно на Першому російському каналі навіть вийшов сюжет, у якому докладно розказано, як вони крадуть українську продукцію з маріупольського порту: як випливає з сюжету, спочатку вони вивезуть український метал, а потім настане черга зерна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азовсталь та ММК ім. Ілліча звернулися до Генпрокуратури з проханням відкрити кримінальні провадження за фактами крадіжки металу з Маріуполя

Раніше компанія "Метінвест" заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, що є тяжким міжнародним злочином. Загалом, за даними пресслужби компанії, планують вивезти близько 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких становить $170 млн.

Пізніше стало відомо, що ММК ім. Ілліча та "Азовсталь" звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом крадіжки російськими окупантами металопродукції, що належить комбінатам та яку вивозять до РФ.

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