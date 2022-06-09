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Новини Війна
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Завдання України - документувати для суду кожну дію тих, хто вкрав зерно та метал, - Нів'євський

порт,маріуполь

Головне завдання України зараз - відслідковувати та максимально задокументувати усі випадки крадіжки Росією нашого металу та зерна. Тоді юристи знайдуть спосіб досягти справедливості.

Це дуже важливо, оскільки галузі ГМК та АПК для України є ключовими, і ми не можемо їх втратити. Про це заявив віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів'євський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я поки не уявляю, як можна відслідковувати вкрадене в Україні зерно, воно не маркується, і знайти його буде вкрай складно. Інша справа метал: на ньому є це маркування, його відстежити буде набагато легше. І наше домашнє завдання у цій ситуації - документувати все, до останньої літери. А потім юристи знайдуть спосіб досягти, щоб усе це було розглянуто", - наголосив він.

Він нагадав, що ГМК та АПК мають величезну важливість в економіці України, тому влада має зробити все можливе, щоб їх захистити. І це головне завдання зараз.

"Важливість ГМК та АПК для нашої країни - дуже велика. Дві ці галузі - це 35% української економіки. При цьому їхня частка в експорті країни ще більша: близько 70% валютної виручки генерується ГМК та АПК! Тому це питання дуже серйозне. Це буквально питання виживання економіки України", - заявив Нів'євський.

Як відомо, російські агресори крадуть на окупованих територіях України зерно та металопродукцію, яку потім вивозять до РФ. Нещодавно на Першому російському каналі навіть вийшов сюжет, у якому докладно розказано, як вони крадуть українську продукцію з маріупольського порту: як випливає з сюжету, спочатку вони вивезуть український метал, а потім настане черга зерна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азовсталь та ММК ім. Ілліча звернулися до Генпрокуратури з проханням відкрити кримінальні провадження за фактами крадіжки металу з Маріуполя

Раніше компанія "Метінвест" заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, що є тяжким міжнародним злочином. Загалом, за даними пресслужби компанії, планують вивезти близько 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких становить $170 млн.

Пізніше стало відомо, що ММК ім. Ілліча та "Азовсталь" звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом крадіжки російськими окупантами металопродукції, що належить комбінатам та яку вивозять до РФ.

Також читайте: Росія краде українську продукцію і заявляє про це на федеральних телеканалах

Автор: 

зерно (3114) Маріуполь (3222) ММК ім. Ілліча (63) порт (2039) росія (64926) крадіжка (655) Метінвест (923) метал (569) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+5
А тих хто 3 роки зривав оборонні замовлення документувати для суду, чи не на часі?
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09.06.2022 15:02
+4
Роман Обрамович врятував 73% українців - Зеленський
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09.06.2022 15:01
+4
Ми вже вісім років документували обстріли на донбасі
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09.06.2022 15:01
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Ті підараси самі це документують своїми відосіками та заявами
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09.06.2022 14:58 Відповісти
Роман Обрамович врятував 73% українців - Зеленський
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09.06.2022 15:01 Відповісти
Та... То таке... А ось Бєня Коломойський "ощасливив" усі 100% включаючи "... і мертвих, і живих, і ненароджених" всучивши тупим хохлам свого протеже -Зєлєнського...
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09.06.2022 15:07 Відповісти
Громадянство цьому чуваку і званіє.
Два громадянства!
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09.06.2022 15:09 Відповісти
не забудьте тех кто помогал красть, пособников
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09.06.2022 15:01 Відповісти
Ми вже вісім років документували обстріли на донбасі
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09.06.2022 15:01 Відповісти
А тих хто 3 роки зривав оборонні замовлення документувати для суду, чи не на часі?
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09.06.2022 15:02 Відповісти
а нахрена тогда гарпуны?
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09.06.2022 15:08 Відповісти
Нів"євський! Ти забув про документування дій тих хто відкрив кордони для того щоб прийшли кацапи і почали красти зерно і метал Цих документувать треба взагалі ПОЗА ЧЕРГОЮ! У головного злочинця прізвище на букву "ЗЕЛЕНСЬКИЙ" починається!!!
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09.06.2022 15:09 Відповісти
номери машин якими возили, фото супутників як вантажили в порту, кораблі можна відслідкувати,
нема свідків і розвідників?

москальня за бабло і фото зроблять аби хтось займався цією справою відслідковування всієї лінії
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09.06.2022 15:12 Відповісти
города и людей уничтожают, а тут номера машин фотографировать и наблюдать куда они поехали
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09.06.2022 15:24 Відповісти
Руйнування та загибель і страждання людей теж треба документувати.
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09.06.2022 15:48 Відповісти
Пустая работа, да положили орки на вашу документацию и суды. Кто будет судить и когда?
Если наши суды, то кто возьмётся приговоры исполнять, разве что бы без дела не сидели.
А до международных судов ещё полем и полем. Так что важнее стараться не допукать вывоза, работать на упреждение: вывозить зерно при наступлении врага, организовывать партизанские рейды. Должна работать разведка, а не счетоводы. На фронт, Родину защищать, а не за должностью прятаться.
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09.06.2022 15:55 Відповісти
Шо за идиотизм? Какие документы? А "Бучи" разве не достаточно, для полного уничтожения раZZіі ?? Хватит ***** писать и засерать Украинцам мозги!!!!
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09.06.2022 17:33 Відповісти
 
 