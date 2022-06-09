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Скульптуру Кунса Balloon Monkey продадуть на аукціоні Christie's. Гроші підуть на гумдопомогу Україні

пінчук

28 червня 2022 року на аукціоні Christie's презентують знакову скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) - "Мавпа з повітряних куль (пурпурного кольору)". Її виставляють на продаж український бізнесмен Віктор Пінчук та його дружина Олена, щоб зібрати гроші на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Оцінна вартість предмета мистецтва - від 6 млн до 10 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомив сайт Фонду Віктора Пінчука.
"Зібрані кошти будуть направлені, зокрема, для важко поранених під час війни військових і цивільних, які потребують термінового протезування, лікування і реабілітації для відновлення якості життя. Уособлюючи дитячу невинність і радість, Balloon Monkey (Magenta), яка подобається і дітям, і дорослим, є монументальним символом надії та солідарності з тими військовими і цивільними чоловіками, жінками і дітьми в понівеченій війною Україні, що зазнали жахливих втрат", - йдеться у повідомленні.

Скульптуру Кунса Balloon Monkey продадуть на аукціоні Christies. Гроші підуть на гумдопомогу Україні 01

У фонді наголосили, що продаж скульптури стане важливою подією аукціону "ХХ/ХХI століття: Вечірні лондонські торги" дому Christie's. Роботу виставлять на площі Сент-Джеймс поруч зі штаб-квартирою Christie's у Лондоні з 14 червня до 3 липня.

"Balloon Monkey (Magenta) - це шедевр парадоксальної сили, суперечності якого коливаються між дивовижною складністю й абсолютною простотою, серйозністю і грою, попкультурою та нашими найглибшими, первісними укладами міфів і вірувань. Цей позбавлений іронії об'єкт створений із майже неймовірною самовіддачею, як уособлення довіри, відкритості, щирості та любові. Для Кунса Balloon Monkey (Magenta) - це глибоке та життєрадісне підтвердження того, що мистецтво - це не лише те, що ми бачимо, але й те, що відбувається всередині нас", - описали витвір мистецтва у пресслужбі фонду.

Також наголошують, що у листопаді 2014 року Balloon Monkey (Orange) - "Мавпа з повітряних куль (помаранчева)" - із тієї ж серії, що й поточний лот - сягнула ціни продажу $25,9 млн.

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"Віктор та Олена Пінчуки невтомно працюють, щоб активізувати гуманітарну підтримку для України, тому для мене щира честь, що Balloon Monkey (Magenta) підтримає їхні надзвичайні зусилля. Справжня цінність мистецтва полягає в тому, щоб служити людству, і сьогодні не може бути вищого покликання, ніж підтримувати народ України. Завдяки моїй дружбі з Віктором та Оленою Пінчуками моє життя збагатилося народом та культурою України. Я мав можливість відвідувати Україну багато разів як сам, так і з родиною, і завжди відчував сильне почуття єдності, дружби та історії", - заявив скульптор.

Він додав, що надзвичайно засмучений і стурбований війною та руйнуваннями, які переживає український народ.

"Наша вдячність і повага до наших воїнів не мають меж. Вони віддають свої життя за нас, майбутнє України та світу. Кожен загиблий чи поранений українець від обстрілів, вибухів та насильства - рана в нашій душі. За рахунок коштів від аукціону ми можемо допомогти врятувати життя. Ми можемо допомогти відновити життя, зруйноване війною. Десятки, а може, й сотні життів, кожне з яких має невимовну цінність. Balloon Monkey Джеффа Кунса - це свято життя. Ми ставимо життя і надію на противагу смерті і стражданню. У мистецтві і в дії. Ми вдячні Джеффу та Christie's. Вони допомагають нам бодай частину нашої безмежної вдячності українцям перетворити на допомогу та підтримку", - заявив Пінчук.

Автор: 

аукціон (1417) благодійність (567) Пінчук Віктор (377)


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Топ коментарі
+11
От на такі експонати кучмівське падло витрачає вкрадені в Українців гроші.
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09.06.2022 15:16
+6
Меценат, нічого не пошкодує, навіть кульки.
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09.06.2022 15:28
+5
Краще б декілька безпілотників купив.
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09.06.2022 15:10
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Краще б декілька безпілотників купив.
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09.06.2022 15:10 Відповісти
От на такі експонати кучмівське падло витрачає вкрадені в Українців гроші.
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09.06.2022 15:16 Відповісти
небритость бы ещё этому Monkey. и ну вылитый! вылитый! только не голубой.
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09.06.2022 15:17 Відповісти
Меценат, нічого не пошкодує, навіть кульки.
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09.06.2022 15:28 Відповісти
зять Кучми знову засвітився - Кучма віддав ракети Х якими зараз ******** Українські
міста, а Пінчук труби продавав паРащі. Якось в них з паРашею все мірно і бізнесово
складалося, а тут ще пінчук скаже що його грощі спасли Україну, хоча куди вони там
підуть знає тільки сам пінчук, бо під назвою Україна він може мати на увазі і свою
сімю і свої підприємства. Хоч один танк/БТР/БМП Пінчук купив для ЗСУ ?
Ось це головне.
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09.06.2022 15:29 Відповісти
це - обізяна? більше схоже на якийсь х... кхм.. хто зна що...
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09.06.2022 15:29 Відповісти
Да уж...
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09.06.2022 16:02 Відповісти
оце так мистецтво. Світ зовсім збожеволів.
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09.06.2022 15:31 Відповісти
"це шедевр парадоксальної сили, суперечності якого коливаються між дивовижною складністю й абсолютною простотою, серйозністю і грою, попкультурою та нашими найглибшими, первісними укладами міфів і вірувань. Цей позбавлений іронії об'єкт створений із майже неймовірною самовіддачею, як уособлення довіри, відкритості, щирості та любові"

----
"Долбать мой льісьій череп!!" (С) Шоб я так жив... оце так вміння нести х.. кхм.. хто за що. Причому звʼязно, красиво і за темою...
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09.06.2022 15:32 Відповісти
Это скрученный детский надувной шарик, а никакая ни скульптура.
Кучмовское ************.
Кучму Кравчук давно ждёт.
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09.06.2022 15:49 Відповісти
Увы, никто из последователей уголовника кучмы не восстановил в Украине правосудие. Оттого и осталась только одна надежда - на старуху с косой. И для пинчука тоже, и его "жены".
И Ахметов пусть потом в гудок погудит...
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09.06.2022 16:50 Відповісти
Якутський скульптор ліпе щось подібне
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09.06.2022 15:53 Відповісти
Нажаль якутський скульптор ніколи не зможе зробити щось подібне. Бо ще нікому не вдавалося проковтнути таку довгу надувну кульку....
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09.06.2022 18:20 Відповісти
Какие надо иметь дармовые дурные незаработанные деньги,
чтобы выбросить 6 млн. фунтов за блестящий надувной шарик.
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09.06.2022 15:55 Відповісти
Быдло за это дважды проголосовало.
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09.06.2022 16:51 Відповісти
пестик который на голове у монкей шо то не там явно
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09.06.2022 15:58 Відповісти
Сидят и ухмыляются: что, васьки, поняли, что мы думаем про Украину ?
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09.06.2022 16:34 Відповісти
Пипл хавает.
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09.06.2022 16:52 Відповісти
Скоро так і Раша почне своє "мистецтво" на аукціонах дорого продавати
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09.06.2022 20:28 Відповісти
чи ... це ?
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09.06.2022 20:29 Відповісти
 
 