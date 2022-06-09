Скульптуру Кунса Balloon Monkey продадуть на аукціоні Christie's. Гроші підуть на гумдопомогу Україні

28 червня 2022 року на аукціоні Christie's презентують знакову скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) - "Мавпа з повітряних куль (пурпурного кольору)". Її виставляють на продаж український бізнесмен Віктор Пінчук та його дружина Олена, щоб зібрати гроші на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Оцінна вартість предмета мистецтва - від 6 млн до 10 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомив сайт Фонду Віктора Пінчука.

"Зібрані кошти будуть направлені, зокрема, для важко поранених під час війни військових і цивільних, які потребують термінового протезування, лікування і реабілітації для відновлення якості життя. Уособлюючи дитячу невинність і радість, Balloon Monkey (Magenta), яка подобається і дітям, і дорослим, є монументальним символом надії та солідарності з тими військовими і цивільними чоловіками, жінками і дітьми в понівеченій війною Україні, що зазнали жахливих втрат", - йдеться у повідомленні.

У фонді наголосили, що продаж скульптури стане важливою подією аукціону "ХХ/ХХI століття: Вечірні лондонські торги" дому Christie's. Роботу виставлять на площі Сент-Джеймс поруч зі штаб-квартирою Christie's у Лондоні з 14 червня до 3 липня.



"Balloon Monkey (Magenta) - це шедевр парадоксальної сили, суперечності якого коливаються між дивовижною складністю й абсолютною простотою, серйозністю і грою, попкультурою та нашими найглибшими, первісними укладами міфів і вірувань. Цей позбавлений іронії об'єкт створений із майже неймовірною самовіддачею, як уособлення довіри, відкритості, щирості та любові. Для Кунса Balloon Monkey (Magenta) - це глибоке та життєрадісне підтвердження того, що мистецтво - це не лише те, що ми бачимо, але й те, що відбувається всередині нас", - описали витвір мистецтва у пресслужбі фонду.



Також наголошують, що у листопаді 2014 року Balloon Monkey (Orange) - "Мавпа з повітряних куль (помаранчева)" - із тієї ж серії, що й поточний лот - сягнула ціни продажу $25,9 млн.

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"Віктор та Олена Пінчуки невтомно працюють, щоб активізувати гуманітарну підтримку для України, тому для мене щира честь, що Balloon Monkey (Magenta) підтримає їхні надзвичайні зусилля. Справжня цінність мистецтва полягає в тому, щоб служити людству, і сьогодні не може бути вищого покликання, ніж підтримувати народ України. Завдяки моїй дружбі з Віктором та Оленою Пінчуками моє життя збагатилося народом та культурою України. Я мав можливість відвідувати Україну багато разів як сам, так і з родиною, і завжди відчував сильне почуття єдності, дружби та історії", - заявив скульптор.



Він додав, що надзвичайно засмучений і стурбований війною та руйнуваннями, які переживає український народ.



"Наша вдячність і повага до наших воїнів не мають меж. Вони віддають свої життя за нас, майбутнє України та світу. Кожен загиблий чи поранений українець від обстрілів, вибухів та насильства - рана в нашій душі. За рахунок коштів від аукціону ми можемо допомогти врятувати життя. Ми можемо допомогти відновити життя, зруйноване війною. Десятки, а може, й сотні життів, кожне з яких має невимовну цінність. Balloon Monkey Джеффа Кунса - це свято життя. Ми ставимо життя і надію на противагу смерті і стражданню. У мистецтві і в дії. Ми вдячні Джеффу та Christie's. Вони допомагають нам бодай частину нашої безмежної вдячності українцям перетворити на допомогу та підтримку", - заявив Пінчук.