Війська РФ завдали спортивній інфраструктурі України збитків на $125 млн, - Гутцайт
Російські війська завдали спортивній інфраструктурі України збитків на суму 125 млн доларів.
Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Постраждала спортивна інфраструктура приблизно на $125 млн", - сказав він у четвер удень.
Міністр зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення постраждали 92 об'єкти спортивної інфраструктури України, з яких 13 зруйновано повністю.
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В нас, на "Великому Будівництві" кожен поремонтованний шкільний майданчик коштував 2-3 мільйони.
А знаєте звідки знаю? бо наші місцеві, з ранку вже на будовах ,та на роботах працюють.. а не на спорт майданчиках.