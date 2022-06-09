Війська РФ завдали спортивній інфраструктурі України збитків на $125 млн, - Гутцайт

Російські війська завдали спортивній інфраструктурі України збитків на суму 125 млн доларів.

Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Постраждала спортивна інфраструктура приблизно на $125 млн", - сказав він у четвер удень.

Міністр зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення постраждали 92 об'єкти спортивної інфраструктури України, з яких 13 зруйновано повністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 50 спортсменів загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - Гутцайт