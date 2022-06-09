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Новини Війна
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Війська РФ завдали спортивній інфраструктурі України збитків на $125 млн, - Гутцайт

стадіон

Російські війська завдали спортивній інфраструктурі України збитків на суму 125 млн доларів.

Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Постраждала спортивна інфраструктура приблизно на $125 млн", - сказав він  у четвер удень.

Міністр зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення постраждали 92 об'єкти спортивної інфраструктури України, з яких 13 зруйновано повністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 50 спортсменів загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - Гутцайт

Автор: 

Міністерство молоді та спорту (150) спорт (1612) збитки (1422) Гутцайт Вадим (78) руйнування (253)


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дайош велике крадівництво спорту))
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09.06.2022 15:36 Відповісти
Не хвилюйся, Вадім Марковіч, коли піде "план Маршала" і тобі дадуть шось вкрасти.
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09.06.2022 15:37 Відповісти
ці андони замість ракет басейни і стадіони будували пі до ри
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09.06.2022 15:38 Відповісти
Щось дуже МАЛО порахували!
В нас, на "Великому Будівництві" кожен поремонтованний шкільний майданчик коштував 2-3 мільйони.
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09.06.2022 15:46 Відповісти
Цвинтар ім. Зеленського .
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09.06.2022 15:48 Відповісти
2 місяці тому появились "сіроти бєжєнци" на спорт майданчиках.
А знаєте звідки знаю? бо наші місцеві, з ранку вже на будовах ,та на роботах працюють.. а не на спорт майданчиках.
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09.06.2022 16:05 Відповісти
Зелена влада нічого не робила для армії і оборони, але навіть про збитки від руйнувань старих військових інфраструктурних об'єктів нічого не повідомляють. Дивно, виходить, що нічого не збираються відновлювати, "демелітаризатори" ху*ві!
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09.06.2022 16:20 Відповісти
 
 