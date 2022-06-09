У Києві планують створити військовий цвинтар для полеглих на війні захисників

Київрада звернеться до Уряду щодо створення в столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Столична влада пропонує облаштувати таке кладовище поряд із урочищем Бабин Яр.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок – вшанувати їхній подвиг та пам’ять про героїв. Тому ми пропонуємо і Київрада, переконаний, звернеться до Уряду щодо створення у столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце – поряд із урочищем Бабин Яр", – сказав Віталій Кличко.

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За словами мера, міська влада готова взяти на себе всі витрати, що пов’язані з облаштуванням військового кладовища.

"Але необхідна також підтримка на національному рівні в питаннях документального супроводження, можливо, навіть ухвалення окремого Закону України з цього питання. Переконаний, Київ має втілити цей проєкт спільно з державою", – наголосив Віталій Кличко.