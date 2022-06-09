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У Києві планують створити військовий цвинтар для полеглих на війні захисників

кличко

Київрада звернеться до Уряду щодо створення в столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Столична влада пропонує облаштувати таке кладовище поряд із урочищем Бабин Яр.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок – вшанувати їхній подвиг та пам’ять про героїв. Тому ми пропонуємо і Київрада, переконаний, звернеться до Уряду щодо створення у столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце – поряд із урочищем Бабин Яр", – сказав Віталій Кличко.

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За словами мера, міська влада готова взяти на себе всі витрати, що пов’язані з облаштуванням військового кладовища.

"Але необхідна також підтримка на національному рівні в питаннях документального супроводження, можливо, навіть ухвалення окремого Закону України з цього питання. Переконаний, Київ має втілити цей проєкт спільно з державою", – наголосив Віталій Кличко.

поховання (198) КМДА (2365) Київ (19415) цвинтар (192) Кличко Віталій (3507)


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Топ коментарі
+14
Не тільки. Але одне може бути найголовніше. Як Арлінгтонський національний цвинтар в США.
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09.06.2022 16:22
+10
хіба тільки в Києві мають бути такі місця пам"яті Героїв?
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09.06.2022 15:39
+9
Так,це потрібно зробити! І іменно Меморіал Героїв, полеглих за Україну!
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09.06.2022 15:44
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хіба тільки в Києві мають бути такі місця пам"яті Героїв?
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09.06.2022 15:39 Відповісти
Не тільки. Але одне може бути найголовніше. Як Арлінгтонський національний цвинтар в США.
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09.06.2022 16:22 Відповісти
Кличко - мэр Киева. Что ты от него хотел услышать? то, что должен говорить Зеленский?
Кстати, в Бабьем яру полно места, в первую очередь там где самый большой памятник стоит, справа от дороги если смотреть на центр.
Тупое пустое место-яма. Можно красиво сделать, с каменными столбами какими-то, например. По типу еврейского мемориала Яд Ва-шем.
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09.06.2022 18:59 Відповісти
Кацап ,що поганого тобі зробили українці,чому ти нас так ненавидиш????
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09.06.2022 20:10 Відповісти
воинское Кладбище и Место Памяти- разные вещи... и единый ритуал погребения Воинов должен давно быть прописан... в Днепре с 14-го есть отдельное место с Небольшим мемориалом...
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09.06.2022 19:32 Відповісти
"щодо створення в столиці військового кладовища"
"Столична влада пропонує облаштувати такий цвинтар поряд із урочищем Бабин Яр."

Сворення військового кладовища поряд з урочишем Бабин Яр? Але ж там все є військове кладовище, у мене там дідусь з бабусею поховані. Мова про розширення кладовища? За рахунок якої площі? Телевежу знесемо? Чи від Бабиного Яру шматок відріжемо?
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09.06.2022 15:42 Відповісти
Там був шматок землі від телецентру до недобудованої дурки. Може вони те мали на увазі?
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09.06.2022 15:45 Відповісти
что ты несешь, припудренный? ты бы хоть раз в Бабий яр съездил, к своим похороненным предкам хотя бы.

Тогда увидел бы что места там - до фига и больше. ПУСТОГО. Ничем не занятого, даже деревьями.
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09.06.2022 19:00 Відповісти


Дебілоідна істота, він же рАсєйський трольок, хамити будеш своїй жінці, звісно, якщо вона у дурника є.
Доречі, "знавець" Києва, а що ти в Чехії сидиш та пА руЦки весь час "вєщаєш"?

Якщо не знаєш де в Києві Військове Кладовище, а щось намагаєшся нявкати про Бабин Яр та
меморіальний комплекс - "полно места, в первую очередь там где самый большой памятник стоит",
то точно не киянин.

Дуй, тупенький, за рАсєйським кораблем, та не відсвічуй тут.
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09.06.2022 21:11 Відповісти
Ідея може і не погана, але навіщо робити ще одне кладовище в центральному районі Київа? І Якщо меморіал Бабин Яр знаходиться там, де він знаходиться і це обумовлено історією, то робити кладовище там не бачу ніякого сенсу.
Може краще зробити його біля обухівської траси в тому містечку де вся керівна шелупонь живе, щоб вони бачили в що виливаються їх крадівництво та "про%балі"(С)?
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09.06.2022 15:43 Відповісти
Може взагалі зробити це кладовище біля мусорного звалища, що неподалік конче заспи? Герої мають спочивати у центрі міста, а не біля мухосранська.
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09.06.2022 15:46 Відповісти
Да, прямо на Майдані - Меморіал!

Чи ТРЦ краще ?👿
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09.06.2022 16:36 Відповісти
Гарна пропозиція і місце підходить.

А на Алеї Небесної Сотні має бути
"Меморіал Борцям за волю України" з іменами всіх загиблих під час Революції гідності та Війни
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09.06.2022 16:34 Відповісти
с каких пор жопа мира возле Дорогожичей стала центром Киева?
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09.06.2022 19:04 Відповісти
Ти сам "жопа", дебіл! До Дорогожичів воно домахалося, кієвлянин" сраний
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09.06.2022 21:04 Відповісти
Українець ніколи не напише "КиЇва", як і "ЛьвІва",тому пнх...сорі, але ПНХ!
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09.06.2022 20:58 Відповісти
Так,це потрібно зробити! І іменно Меморіал Героїв, полеглих за Україну!
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09.06.2022 15:44 Відповісти
Це буде вибір рідних.
Може для них буде честю щоб Воїн був похований на самому почесному місці в Україні -

Меморіалі Борців за волю України
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09.06.2022 16:39 Відповісти
На фронтах НЕ жопа!
Тому, що ми цінуємо і живих, і загиблих Воінів
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09.06.2022 16:50 Відповісти
Конкурс на лучший дизайн памятника продолжается!
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09.06.2022 16:10 Відповісти
Так, Пантеон Слави, Український Арлінґтон наші полеглі Воїни повинні мати.
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09.06.2022 20:51 Відповісти
Там только за счет парка можно кладбище сделать, или если мемориал Бабьего Яра снести. Еще есть вариант, спорткомплекс и тир снести.
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09.06.2022 21:10 Відповісти
Тупа київрада вибрала невдале місце
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09.06.2022 21:20 Відповісти
 
 