У Києві планують створити військовий цвинтар для полеглих на війні захисників
Київрада звернеться до Уряду щодо створення в столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Столична влада пропонує облаштувати таке кладовище поряд із урочищем Бабин Яр.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок – вшанувати їхній подвиг та пам’ять про героїв. Тому ми пропонуємо і Київрада, переконаний, звернеться до Уряду щодо створення у столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце – поряд із урочищем Бабин Яр", – сказав Віталій Кличко.
За словами мера, міська влада готова взяти на себе всі витрати, що пов’язані з облаштуванням військового кладовища.
"Але необхідна також підтримка на національному рівні в питаннях документального супроводження, можливо, навіть ухвалення окремого Закону України з цього питання. Переконаний, Київ має втілити цей проєкт спільно з державою", – наголосив Віталій Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кстати, в Бабьем яру полно места, в первую очередь там где самый большой памятник стоит, справа от дороги если смотреть на центр.
Тупое пустое место-яма. Можно красиво сделать, с каменными столбами какими-то, например. По типу еврейского мемориала Яд Ва-шем.
"Столична влада пропонує облаштувати такий цвинтар поряд із урочищем Бабин Яр."
Сворення військового кладовища поряд з урочишем Бабин Яр? Але ж там все є військове кладовище, у мене там дідусь з бабусею поховані. Мова про розширення кладовища? За рахунок якої площі? Телевежу знесемо? Чи від Бабиного Яру шматок відріжемо?
Тогда увидел бы что места там - до фига и больше. ПУСТОГО. Ничем не занятого, даже деревьями.
Дебілоідна істота, він же рАсєйський трольок, хамити будеш своїй жінці, звісно, якщо вона у дурника є.
Доречі, "знавець" Києва, а що ти в Чехії сидиш та пА руЦки весь час "вєщаєш"?
Якщо не знаєш де в Києві Військове Кладовище, а щось намагаєшся нявкати про Бабин Яр та
меморіальний комплекс - "полно места, в первую очередь там где самый большой памятник стоит",
то точно не киянин.
Дуй, тупенький, за рАсєйським кораблем, та не відсвічуй тут.
Може краще зробити його біля обухівської траси в тому містечку де вся керівна шелупонь живе, щоб вони бачили в що виливаються їх крадівництво та "про%балі"(С)?
Чи ТРЦ краще ?👿
А на Алеї Небесної Сотні має бути
"Меморіал Борцям за волю України" з іменами всіх загиблих під час Революції гідності та Війни
Може для них буде честю щоб Воїн був похований на самому почесному місці в Україні -
Меморіалі Борців за волю України
Тому, що ми цінуємо і живих, і загиблих Воінів