Українська влада блокує обрання керівників САП на фінальному етапі відбору. Це може зашкодити вступу до ЄС, - Шабунін
П’ять хвилин засідання комісії з обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть "помножити на нуль" один з основних аргументів проти надання Україні статусу кандадита на вступ до ЄС.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Він процитував міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який каже, що в Україні немає ніякої тотальної корупції.
"Міністр МЗС правий, але це не має значення, бо протидіють наданню нам заслуженого статусу кандидата ЄС іншою тезою. А саме: чому українська влада блокує обрання керівників САП на фінальному етапі відбору?" - пише Шабунін.
На його думку, "Банкова" може легко зруйнувати цей наратив, призначивши переможця конкурсу.
"Натомість, керована Банковою голова комісії Ket Koval плює на вимогу 5-ти членів комісії оголосити засідання. Чим за два тижні до рішення по кандидатству в ЄС підкидає нашим недругам чергові аргументи", - вважає Шабунін.
Нагадаємо, що в конкурсі на посаду керівника САП переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак формального рішення про його призначення досі немає.
На початку червня члени комісії з обрання голови САП ініціювали її скликання. Однак голова комісії Катерина Коваль відмовилася зібрати засідання. Своє рішення вона аргументує тим, що для призначення Клименко має пройти спецперевірку НАБУ, а її не проводять під час дії воєнного стану.
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А потом народу , который эти недоумки считают детишками на стульчиках, рассказывают, что Запад их не хочет.... а что они костьми ложаться, чтоб Запад их не захотел , они народу не рассказывают...
Посилання https://firtka.if.ua/blog/view/iak-vikrivach-koruptsiyi-zavdav-derzhavi-zbitkiv-na-227-tisiach-griven https://www.openforest.org.ua/205367/