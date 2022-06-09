Українська влада блокує обрання керівників САП на фінальному етапі відбору. Це може зашкодити вступу до ЄС, - Шабунін

П’ять хвилин засідання комісії з обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть "помножити на нуль" один з основних аргументів проти надання Україні статусу кандадита на вступ до ЄС.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він процитував міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який каже, що в Україні немає ніякої тотальної корупції.

"Міністр МЗС правий, але це не має значення, бо протидіють наданню нам заслуженого статусу кандидата ЄС іншою тезою. А саме: чому українська влада блокує обрання керівників САП на фінальному етапі відбору?" - пише Шабунін.

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На його думку, "Банкова" може легко зруйнувати цей наратив, призначивши переможця конкурсу.

"Натомість, керована Банковою голова комісії Ket Koval плює на вимогу 5-ти членів комісії оголосити засідання. Чим за два тижні до рішення по кандидатству в ЄС підкидає нашим недругам чергові аргументи", - вважає Шабунін.

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Нагадаємо, що в конкурсі на посаду керівника САП переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак формального рішення про його призначення досі немає.

На початку червня члени комісії з обрання голови САП ініціювали її скликання. Однак голова комісії Катерина Коваль відмовилася зібрати засідання. Своє рішення вона аргументує тим, що для призначення Клименко має пройти спецперевірку НАБУ, а її не проводять під час дії воєнного стану.