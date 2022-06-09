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Українська влада блокує обрання керівників САП на фінальному етапі відбору. Це може зашкодити вступу до ЄС, - Шабунін

шабунін

П’ять хвилин засідання комісії з обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть "помножити на нуль" один з основних аргументів проти надання Україні статусу кандадита на вступ до ЄС.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він процитував міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який каже, що в Україні немає ніякої тотальної корупції.

"Міністр МЗС правий, але це не має значення, бо протидіють наданню нам заслуженого статусу кандидата ЄС іншою тезою. А саме: чому українська влада блокує обрання керівників САП на фінальному етапі відбору?" - пише Шабунін.

Читайте: Ініційовано засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін

На його думку, "Банкова" може легко зруйнувати цей наратив, призначивши переможця конкурсу.

"Натомість, керована Банковою голова комісії Ket Koval плює на вимогу 5-ти членів комісії оголосити засідання. Чим за два тижні до рішення по кандидатству в ЄС підкидає нашим недругам чергові аргументи", - вважає Шабунін.

Також читайте: Якщо в червні Україна не отримає статус кандидата в члени ЄС, відповідальність за це нестиме в тому числі й очільниця комісії з обрання голови САП Коваль, - Жернаков

Нагадаємо, що в конкурсі на посаду керівника САП переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак формального рішення про його призначення досі немає.

На початку червня члени комісії з обрання голови САП ініціювали її скликання. Однак голова комісії Катерина Коваль відмовилася зібрати засідання. Своє рішення вона аргументує тим, що для призначення Клименко має пройти спецперевірку НАБУ, а її не проводять під час дії воєнного стану.

Автор: 

конкурс (1285) Шабунін Віталій (534) САП (2209) Клименко Олександр САП (41)


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Топ коментарі
+35
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09.06.2022 15:42
+34
Провал Евроинтеграции и есть план зеленой власти сватов.
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09.06.2022 15:41
+28
довбане рашистське шапіто95 дорвалося до влади з однією метою - прібірахлітся на лохах73%, а потім сваліть із етой страни. А голова САП їм буде тільки заважати грабувати країну
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09.06.2022 15:42
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Пачіму мі нє в ната?
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09.06.2022 15:41 Відповісти
Вже рік не затверджується не тільки антикорупційний прокурор, але і жодна влада не бажає прийняти римський статут, зробити зняття і виборність народом суддів через дію, дієвість і чесність врп, зміну портновського кримінального кодексу. Нема посадок Карабасів-Барабасів
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09.06.2022 16:42 Відповісти
Провал Евроинтеграции и есть план зеленой власти сватов.
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09.06.2022 15:41 Відповісти
Віталію! Ну що ти знову критикуєш команду Найвеличнішого, не на часі жжж!
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09.06.2022 15:41 Відповісти
Вова последыш, они и не исчезали. Задрали вы , подоляковские опарыши, то грантоедами, то соросятами, что в вас сразу выдает кремлевско- ************ дерьмо. Исчез у тебя в голове мозг, если был ваще. Вы- зеленожопые утырки- тупые до нельзя, и еще продажные до упора, и главное, суки, вы еще и ************ мрази, вместе с вашим гринпоцам, дерьмаками, подоляками , хламидиями и далее по списку уродливых сук.
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09.06.2022 16:41 Відповісти
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09.06.2022 15:42 Відповісти
довбане рашистське шапіто95 дорвалося до влади з однією метою - прібірахлітся на лохах73%, а потім сваліть із етой страни. А голова САП їм буде тільки заважати грабувати країну
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09.06.2022 15:42 Відповісти
Британський парламент розглядав вотум недовіри Борису Джонсону за участь у вечірках під час карантину. Тут питання набагато серйозніше. Йдеться про майбутнє країни. Парламент вже мав би зібрати підписи та поставити на порядок денне питання про затягування обрання керівника САП. І до речі, однією із виборчихобіцянок Зе було затвердження процедури імпічменту президенту. Чому не виконав? І не потрібно прикриватися війною.
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09.06.2022 15:45 Відповісти
Все, що робить українська влада, зашкоджує вступу до ЄС. За НАТО вже взагалі мовчу.
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09.06.2022 15:45 Відповісти
За НАТО і не потрібно нічого говорити! За НАТО потрібно злізти з дивану , взяти АКМ і йти воювати.! А репетувати і кидати лозунги- то минуле.
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09.06.2022 15:52 Відповісти
а *******, то твоє сьогодення і майбутнє,ти ж більшого не здатен
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09.06.2022 22:27 Відповісти
Не має голови САП, не працює антикорупційна прокуратура - корупції нема, як Профіт. І чого ті європейці ще хочуть.
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09.06.2022 15:46 Відповісти
Зелені покидьки. Дєрьмака на смереку
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09.06.2022 15:46 Відповісти
Що значить "може зашкодити"? Таким і є план зеленой вати - саме зашкодити.
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09.06.2022 15:47 Відповісти
Вельмишановний борець за правосуддя і справедливість, а ви не думали включитися в боротьбу за Україну? Безпосередньо на фронтах війни? З вашим завзяттям багаторічного грантоїда - місця рашистам не буде ніде!
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09.06.2022 15:49 Відповісти
Ти це з шанця пишеш чи з кишені Єрмака?
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09.06.2022 16:07 Відповісти
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09.06.2022 15:49 Відповісти
Конверты в Раде против конвертов в Раде... Эти зеленые ух какие **** правильно боятся.
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09.06.2022 15:49 Відповісти
Что-то у фанатов Порошенка память отшибло о том, какой кипишь был с этой САП еще 2015 году. А уж про Шокина вообще молчу. Надеюсь не забанят, как обычно на этом сайте, а то цензура тут огого какая, не смотря на его название...
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09.06.2022 16:12 Відповісти
То це за Порошенко скасували електронні декларації чи впроваджели їх?
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09.06.2022 16:30 Відповісти
А депутатскую неприкосновенность он отменил, как обещал? А Крым вернул? Тоже обещал...
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09.06.2022 16:33 Відповісти
А дебілам все кортить - посадити Порошенко! Хер вам!
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09.06.2022 16:46 Відповісти
Ты , падаль, дерьмаковская, попробуй по этому закону- хоть одного депутата убери. Этой бумагой, только ты себе жопу можешь подтереть, вот такой "классный" закон провернули для себя твои суки урода. Сколько ваших зеленожопых мразей совершили за 3 года уголовных нарушений, список бесконекный, хоть одного привлекли? Шо молчишь, кремлевский *********?
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09.06.2022 16:49 Відповісти
Чи може у зебні Шокін був взірцем доброчесності?
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09.06.2022 16:32 Відповісти
Порошенко в минулому. Мова про сьогоднішній день, і цей день невтішний через такі дії СЬОГОДНІШНЬОЇ влади!
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09.06.2022 16:42 Відповісти
Також блокується призначення членів вищої ради правосуддя на заміну дискредитованим. З 21 вакансії заповнено лише 3 - це гальмує судову реформу.
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09.06.2022 16:19 Відповісти
крали, крадуть та будуть красти.... прокурор може зашкодити процесу крадіжки... як таке може відбуватися під час війни?
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09.06.2022 16:39 Відповісти
На те і розрахунок у купленої влади колаборантів!
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09.06.2022 16:54 Відповісти
Дограються скоро ублюдки...
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09.06.2022 17:05 Відповісти
Цікавий той шабунін - говорить так, ніби то ніякого стосунку до влади не має і за неї не агітував...
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09.06.2022 17:33 Відповісти
Кто нибудь сомневается, что Зе пришли навсегда? На СНБО отметили, что не могут определить кто впускал рашу в Мариуполь, Мелитополь, Херсон, Бучу, Киев - потом попробуют разобраться. Ну даром раша заплатила бабки за слив Украины. Ну убили 30000 гражданских - мелочи , ну ещё убьют - зато самые великие герои и воины 95 квартала. *****! Как можно откладывать на потом самое большое преступление за годы Независимости?Зе - уже фюрер, задушил все что можно задушить ,, по приколу ,, со смехом......Не верьте клоуну перевертень...
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09.06.2022 17:35 Відповісти
Повна наповага до суспільства, виборця, партнерів. Матиме наслідки. Нажаль для всіх..
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09.06.2022 17:41 Відповісти
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09.06.2022 19:10 Відповісти
УКраинские чиновники , назначенные народом , давно положили рояль и на конституцию и на народ... Ведь речь не только о САП ...зелёные провоцируют ряд скандальных акций нагло демонстрируя Западу , что УКраина не только не является страной демократических стандартов, но и не собирается их вводить...

А потом народу , который эти недоумки считают детишками на стульчиках, рассказывают, что Запад их не хочет.... а что они костьми ложаться, чтоб Запад их не захотел , они народу не рассказывают...
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09.06.2022 20:12 Відповісти
Треба заборонити партію СН.
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09.06.2022 20:23 Відповісти
Як викривач корупції завдав державі збитків на 227 тис. грн

Посилання https://firtka.if.ua/blog/view/iak-vikrivach-koruptsiyi-zavdav-derzhavi-zbitkiv-na-227-tisiach-griven https://www.openforest.org.ua/205367/
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05.07.2022 23:49 Відповісти
 
 