По Житомирщині вночі росіяни били з території Білорусі, - Генштаб ЗСУ
Російські літаки завдали ракетного удару по території Житомирської області з території Білорусі.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо напрямку Білорусі. Наступальних угруповань противника також там не створено. Але, наприклад, сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник, Збройні сили РФ, підняв свої літаки і завдав ракетного удару по території України", - сказав Громов на брифінгу.
Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирському регіону.
"Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30", - додав Громов.
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Командир 16-го батальйону 58-ої бригади Володимир Логуш: "Як вони заходили через кордон? Ішла фура, за нею впритул три-чотири БТРи. В темряві незрозуміло було, що то кацапська техніка"
10:20 08.06.2022
...
- Там стояли не кацапи, - додає комбат.
-А хто?
-Бульбаші. Вся техніка була із позначкою О і чорне коло всередині. Це така відмітка саме білорусів.
Всіх місцевих, що по Слободі, що по Лукашівці, вони позакривали в підвалах. Деякі з малими дітьми сиділи в своїх підвалах, але більшість вони зганяли у великі. І не випускали. Самі мародьорили.
Былабыдла.
Не любит телефон это слово, лезет исправлять...
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це нагадують!
(вчора "бульбаш-звичайни" прочитав оце! Ох і смердів!!! Там є ще один його "собрат" - "майкл бом" Така сама скотина!)
tut otvet
Сейчас бы она была бы под кучей санкций, а Беларуси бы все помогали, финансово, оружием.
рф тоже самое касается. Просто подождать чуток, что бы Украина начала бомбить белгород. Все было бы иначе. Уже бы и Киев взяли. Поспешили чуток
https://www.youtube.com/watch?v=na5xXshgko8
КашпіровськийАрестович оголосив що ми білорусам усе наперед пробачаємо (та й росіянам теж). Це ж не вони, це ж Тупін та Кулашенко сиділи за кожним штурвалом, натискали усі кнопки, скидали бомби. З ножичком на пузі у тил проповземо, та їхніх презедентів почікаємо. А бити у відповідь - ні-ні.
А "Гром-2" (500 км) - "Блазнем" "у асфальт закатаний"
Тож дала америка якісь хімарс.
Ми по території росії зобовязалися не бити, але ж не по території білорусії.
Всё же по чесноку будет? Да?
У них, типа, "свой путь" был - цветочки омону дарить. "Мы не как на Майдане", "мы за цивилизованный протест".
Вот этот путь и привёл их к "цели" - они теперь "не хозяева у себя дома".
Отгребать будут вместе с хозяевами. Снаряд РСЗО плохо различает, кто хозяин, а кто нет...
Не подобається, що поплічникіа називаю поплічниками.
І туалетно-чорнороті співвітчизнички підтримують їх.
Пдла і смердюча білорашка, будете їсти траву. Прийде час і по вас, покидьки, теж гатитимуть ракетами.