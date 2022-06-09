По Житомирщині вночі росіяни били з території Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Російські літаки завдали ракетного удару по території Житомирської області з території Білорусі.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо напрямку Білорусі. Наступальних угруповань противника також там не створено. Але, наприклад, сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник, Збройні сили РФ, підняв свої літаки і завдав ракетного удару по території України", - сказав Громов на брифінгу.

Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирському регіону.

Також читайте: Ворог вночі завдав ракетного удару по Житомирщині: пошкоджено багатоповерхову будівлю в Новограді-Волинському, - голова ОВА Бунечко

"Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30", - додав Громов.