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По Житомирщині вночі росіяни били з території Білорусі, - Генштаб ЗСУ

новоград-волинський

Російські літаки завдали ракетного удару по території Житомирської області з території Білорусі.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо напрямку Білорусі. Наступальних угруповань противника також там не створено. Але, наприклад, сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник, Збройні сили РФ, підняв свої літаки і завдав ракетного удару по території України", - сказав Громов на брифінгу.

Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирському регіону.

Також читайте: Ворог вночі завдав ракетного удару по Житомирщині: пошкоджено багатоповерхову будівлю в Новограді-Волинському, - голова ОВА Бунечко

"Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30", - додав Громов.

Автор: 

Білорусь (7923) обстріл (28228) росія (64926) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+30
Єдиний спосіб зупинити ворога це удар у відповідь.
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09.06.2022 15:56
+17
Дякуємо, Білорусь!
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09.06.2022 15:55
+11
Беларусы, потом же обид не будет, когда по вашей территории, по вашим домам, школам и больницам начнёт прилетать?
Всё же по чесноку будет? Да?
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09.06.2022 16:27
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Дякуємо, Білорусь!
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09.06.2022 15:55 Відповісти
Люди, читайте на ЦН не лише новини, а й інші рубрики. Там багато цікавого є. Ось наприклад:

https://m.censor.net/ua/resonance/all• https://m.censor.net/ua/theme/730

Автор: https://m.censor.net/ua/resonance/all/page/1/author/354220
Командир 16-го батальйону 58-ої бригади Володимир Логуш: "Як вони заходили через кордон? Ішла фура, за нею впритул три-чотири БТРи. В темряві незрозуміло було, що то кацапська техніка"

10:20 08.06.2022

...
- Там стояли не кацапи, - додає комбат.
-А хто?
-Бульбаші. Вся техніка була із позначкою О і чорне коло всередині. Це така відмітка саме білорусів.

Всіх місцевих, що по Слободі, що по Лукашівці, вони позакривали в підвалах. Деякі з малими дітьми сиділи в своїх підвалах, але більшість вони зганяли у великі. І не випускали. Самі мародьорили.
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09.06.2022 17:35 Відповісти
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09.06.2022 15:55 Відповісти
Єдиний спосіб зупинити ворога це удар у відповідь.
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09.06.2022 15:56 Відповісти
Бульбособаки в доле..
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09.06.2022 16:01 Відповісти
Не обязательно по бсср, по мокшандии тоже неплохо.
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09.06.2022 16:58 Відповісти
Да Лука там ничем не управляет.
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09.06.2022 15:58 Відповісти
Так то оно так, но была в бсср тоже большинство. Как-то несколько лет назад смотрел известного блогера в чатрулетке, как только он нарывался на бссровца, оттуда только и воняло рузкемиром...
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09.06.2022 17:02 Відповісти
Была быдла.
Не любит телефон это слово, лезет исправлять...
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09.06.2022 17:04 Відповісти
Ага, ТОЧНО ТАКЖЕ как и в самой Украине до 2014 года (да и после тоже)! Или ты забыл это и свое бревно в глазу не заметно?
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09.06.2022 20:30 Відповісти
Справжні білоруси воюють на стороні України, а допомагають раші бульбаші-лукашенківці. Здохніть, скоти.
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09.06.2022 15:58 Відповісти
скажіть будь-ласка відсоток тих та інших?
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09.06.2022 16:09 Відповісти
Він схожий на калькулятор? По яким критеріям рахувати? Боєздатні чоловіки?
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09.06.2022 16:14 Відповісти
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це нагадують!

(вчора "бульбаш-звичайни" прочитав оце! Ох і смердів!!! Там є ще один його "собрат" - "майкл бом" Така сама скотина!)
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09.06.2022 17:37 Відповісти
правильно этот аэродром уничтожить
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09.06.2022 15:59 Відповісти
что мешает бить по недорейху бульбафюрера?
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09.06.2022 16:02 Відповісти
https://youtu.be/Q0gWnC7BGRU?t=380

tut otvet
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09.06.2022 16:08 Відповісти
Та стріляйте вже по війсковім обїектам рашки в Білорусі!!!!
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09.06.2022 16:08 Відповісти
Чим стріляти? Асфальтом!
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09.06.2022 16:11 Відповісти
Крапкой У.
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09.06.2022 17:07 Відповісти
И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принёс - они бы атаковали наши войска Белоруссии и России... Не мы развязали эту войну у нас совесть чиста. Хорошо, что начали.
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09.06.2022 16:08 Відповісти
А можно было бы просто дождаться когда Украина первой нападет...
Сейчас бы она была бы под кучей санкций, а Беларуси бы все помогали, финансово, оружием.
рф тоже самое касается. Просто подождать чуток, что бы Украина начала бомбить белгород. Все было бы иначе. Уже бы и Киев взяли. Поспешили чуток
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09.06.2022 16:15 Відповісти
Валодя ну эта вайна продлится ну максимум 3- 4 дня
https://www.youtube.com/watch?v=na5xXshgko8
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09.06.2022 16:19 Відповісти
Там могут что угодно творить. Ублюдотаракан в русиш изоляции.
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09.06.2022 16:10 Відповісти
ну himars скоро подьедет и в беларуси закончаться аеропортьі, в расеи тоже начнут заканчиваться
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09.06.2022 16:11 Відповісти
а поки що відбиваються рогатками від горобців
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09.06.2022 16:20 Відповісти
Справа не в можливостях систем, а в бажанні головнокомандувачів. Кашпіровський Арестович оголосив що ми білорусам усе наперед пробачаємо (та й росіянам теж). Це ж не вони, це ж Тупін та Кулашенко сиділи за кожним штурвалом, натискали усі кнопки, скидали бомби. З ножичком на пузі у тил проповземо, та їхніх презедентів почікаємо. А бити у відповідь - ні-ні.
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09.06.2022 17:23 Відповісти
Ну - не скажи! Лука теж не "бульбою" кидатиметься - у нього "Полонези б"ють втричі далі (300 км), ніж ті СРЗВ, які нам дадуть До Києва точно дістануть І поки ми будемо чекать (по рекомендації Арестовича), коли у Луки ракети закінчаться, у нас розкатають всі міста на Поліссі!
А "Гром-2" (500 км) - "Блазнем" "у асфальт закатаний"
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09.06.2022 17:43 Відповісти
То що по твоєму пора здаватись? Полонезів злякався,а калібрів і іскандерів що не боїшся,воно оте «гнилюча картоплиплина» на те і розраховує,щоб боялись і бикує падло далі! Їбашити їх потрібно,думаю так і буде але чуточку пізніше!
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09.06.2022 21:48 Відповісти
"росіяни били з території Білорусі" якась херня, які ваші докази що то росіяни? то білоруси били , то їхня територія відповідно вони й били . а то можна нам бомбити Москву і казати то не ми то , американці або німці а бо взагалі угорі , помста за не вчасні зарплати Орбану та Шольцу
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09.06.2022 16:21 Відповісти
Ну в таком случае какие твои доказательства, что с ныне оккупированных украинских территорий атакуют не кацапы, а украинцы? Это украинцы, жители тех территорий бомбят, обстреливают и атакуют территорию Украины. Это их территория, соответственно они и бьют. Согласен?
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09.06.2022 20:19 Відповісти
То що, немає чим дістати по тим барановичам?

Тож дала америка якісь хімарс.

Ми по території росії зобовязалися не бити, але ж не по території білорусії.
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09.06.2022 16:22 Відповісти
они еще в пути...
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09.06.2022 16:32 Відповісти
Беларусы, потом же обид не будет, когда по вашей территории, по вашим домам, школам и больницам начнёт прилетать?
Всё же по чесноку будет? Да?
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09.06.2022 16:27 Відповісти
ЧТО нужно сейчас сделать белорусам?
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09.06.2022 20:20 Відповісти
Приїзджайте тварюки в Олевськ на базар,вас щось вічно голодних і роздітих вже дааавно не видко,там вас ********* чекають не дочекаються!!!
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09.06.2022 16:28 Відповісти
Точно так же ты чекаешь "*********" с территорий херсонской, запорожской, лукганской и донецкой областей? Все эти сотни тысяч, с чьей территории тебя бомбят В РАЗЫ больше чем с территории РБ, будешь мочить?
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09.06.2022 20:23 Відповісти
Беларусы не хозяева у себя дома, точно так же как жители Херсона и Мелитополя.
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09.06.2022 16:34 Відповісти
Знову по повним казармам СКА
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09.06.2022 16:49 Відповісти
Это уже их проблема, что они не хозяева в своём доме. Надо было раньше думать.
У них, типа, "свой путь" был - цветочки омону дарить. "Мы не как на Майдане", "мы за цивилизованный протест".
Вот этот путь и привёл их к "цели" - они теперь "не хозяева у себя дома".
Отгребать будут вместе с хозяевами. Снаряд РСЗО плохо различает, кто хозяин, а кто нет...
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09.06.2022 16:54 Відповісти
Підарашистів там вже нема. А отже бульбаші здійснили напад на Україну. Ну? Де знищення армії бульбашів?
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09.06.2022 18:07 Відповісти
А помийна білорашня, яка тут ошивається, пише на мене гидоття, ******** і дуже голосно обурюється, що я не співаю цим "нещасним" осанну.
Не подобається, що поплічникіа називаю поплічниками.
І туалетно-чорнороті співвітчизнички підтримують їх.

Пдла і смердюча білорашка, будете їсти траву. Прийде час і по вас, покидьки, теж гатитимуть ракетами.
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09.06.2022 18:17 Відповісти
Канадец, сколько украинцев с южных и восточных областей Украины, которые ныне обстреливают и бомбят Одессу, Харьков и Николаев, ты лично готов будешь удавить? Сотни тысяч, миллионы?
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09.06.2022 20:27 Відповісти
нет с африки там где слоны скачат по пальмам
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09.06.2022 18:43 Відповісти
что чел посеет, то и пожнет (с)
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09.06.2022 23:42 Відповісти
 
 