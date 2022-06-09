Спецслужби РФ посилили підривну діяльність, щоб зірвати постачання зброї до України, - Маляр
Спецслужби Росії активно вживають заходів, спрямованих на запобігання придбанню та отриманню Україною озброєнь та військової техніки.
Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтрфакс-Україна".
"Спецслужби РФ посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву підписання контрактів Україною щодо придбання та постачання озброєння та військової техніки, а також їхня підривна діяльність направлена на зриви самого постачання цієї техніки та озброєння", - сказала Маляр.
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шо Мельник збудуе украіньску дипломатію зеленим хамством?
я б на всяк випадок яку дорогу кацапні побудував