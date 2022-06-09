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Новини Війна
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Спецслужби РФ посилили підривну діяльність, щоб зірвати постачання зброї до України, - Маляр

сша,зброя

Спецслужби Росії активно вживають заходів, спрямованих на запобігання придбанню та отриманню Україною озброєнь та військової техніки.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтрфакс-Україна".

"Спецслужби РФ посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву підписання контрактів Україною щодо придбання та постачання озброєння та військової техніки, а також їхня підривна діяльність направлена на зриви самого постачання цієї техніки та озброєння", - сказала Маляр.

Також читайте: Важке озброєння від Німеччини доведеться чекати щонайменше до зими, - ЗМІ

Автор: 

контракт (398) зброя (7435) росія (64926) зрив (18) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+16
Шольц грає в бовдура. На мітінгах він розказує: ми постачаємо більш, ніж можливо, а насправді зовсім ніяких постачаннь нема. Скінчиться все тим, що в Мельника урветься терпець, та він скаже все, що про Шольца думає.
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09.06.2022 15:57
+13
ви дійсно так вважаете?
шо Мельник збудуе украіньску дипломатію зеленим хамством?
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09.06.2022 16:04
+11
Німецька пресса пише що Шольцу не довго канцлером лишилося бути, випливає коррупційний скандал коли він був міністром фінансів, всі матеріали на нього в мацквабаді. На Макрона у ФСБ також багато чого є, літо було б цікавим, але на жаль війна і гинуть українці в тому числі і із-за деяких коррумпованих гнид.
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09.06.2022 16:16
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Шольц грає в бовдура. На мітінгах він розказує: ми постачаємо більш, ніж можливо, а насправді зовсім ніяких постачаннь нема. Скінчиться все тим, що в Мельника урветься терпець, та він скаже все, що про Шольца думає.
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09.06.2022 15:57 Відповісти
А що про це пише німецька преса
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09.06.2022 16:00 Відповісти
Німецька пресса пише що Шольцу не довго канцлером лишилося бути, випливає коррупційний скандал коли він був міністром фінансів, всі матеріали на нього в мацквабаді. На Макрона у ФСБ також багато чого є, літо було б цікавим, але на жаль війна і гинуть українці в тому числі і із-за деяких коррумпованих гнид.
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09.06.2022 16:16 Відповісти
ви дійсно так вважаете?
шо Мельник збудуе украіньску дипломатію зеленим хамством?
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09.06.2022 16:04 Відповісти
хто думав шо буде інакше?
я б на всяк випадок яку дорогу кацапні побудував
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09.06.2022 15:57 Відповісти
Штольц-Штірліц працює на 100%!
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09.06.2022 16:02 Відповісти
До Резнікова йди поплачте один одному в жилетку,тьфу! противно слухати до чого ж неприемна і депресивна баба
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09.06.2022 16:05 Відповісти
Може замість банальних констатацій займетесь якоюсь роботою, не спроможні - геть зелень погана!
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09.06.2022 16:15 Відповісти
Нам ніхто не заважає знищувати кацапські військові заводи та склади. І ми маємо це робити постійно, щоденно і на кацапській території. Один диверсант за якитм стоїть вся міць держави може нанести шкоди ворогу більше ніж цілий армійський корпус.
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09.06.2022 16:19 Відповісти
Маляр,а якими дєлішками займаються наші спецслужби? Вони завжди щось віджимають,ділять,крадуть,а потім виявляється що по гаражах ворожа парадна форма складується на парад в нашій столиці,а наші специ як завжди ***** не в курсі! Ви думали що з нами в пасочки гратись будуть?
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09.06.2022 16:34 Відповісти
Яким чином зривають постачання? Невже заслали групу єрмак-подоляк-арахамія 2.0 до штабу Байдена?
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09.06.2022 16:41 Відповісти
Не власть, а только волать могут с утра до вечера. Пора засучить рукава и работать на 110% на всех направлениях на победу.
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09.06.2022 16:48 Відповісти
Спецслужби на чужій території сильні тільки тоді, коли у них є мережа саянім, тобто, добровільних, цивільних помічників.
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09.06.2022 16:58 Відповісти
 
 