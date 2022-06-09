Окупанти зазнали втрат на Бахмутському напрямку та відвели підрозділи на відновлення, - Генштаб

Попри втрати, збройні сили РФ не припиняють вести виснажливі високоінтенсивні бойові дії на широкому фронті.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Незважаючи на втрати, які ми їм наносимо, збройні сили РФ не припиняють вести виснажливі високоінтенсивні бойові дії на широкому фронті. Так, на Сіверському напрямку противник веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Сєверодонецьк. Успіху на даний час не має. На Лиманському напрямку ворог здійснює підготовку до проведення наступу на Слов'янськ. На Бахмутському напрямку противник продовжує здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. Проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат та був змушений відвести свої підрозділи на відновлення", - сказав Громов.

За його словами, на Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, завданні вогневого ураження силам оборони.

На Криворізькому, Запорізькому та Миколаївському напрямку противник веде позиційну оборону. Здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ, зосереджує основні свої зусилля на утриманні займаних рубежів. Водночас не полишає спроб відновити наступальні дії на цих напрямках, з метою виходу на адміністративний кордон Запорізької області.

У випадку успіху противник має намір взяти під повний контроль територію Херсонської області, "оволодіти містом Миколаєвом та створити умови для наступу на Одесу", сказав Громов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орієнтовно 800 загиблих та майже 400 поранених: особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ зазнав суттєвих втрат в Україні, - Генштаб ЗСУ

На Чернігівському, Конотопському, Сумському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань також не виявлено.

Наші захисники не виявили ознак формування наступальних угруповань противника і на Бессарабському напрямку.

В акваторії Чорного моря, за даними Генштабу, в готовності до застосування перебувають 5 носіїв крилатих ракет із сумарним залпом до 36 ракет типу "Калібр".