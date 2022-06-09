УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11959 відвідувачів онлайн
Новини
4 233 36

Лідери фракцій Європарламенту закликали саміт ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата

європарламент

Лідери фракцій Європарламенту виступили із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ на червневому саміті ЄС. Щодо Грузії - попросили "працювати над таким статусом".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Ми, лідери політичних груп Європарламенту, звертаємось до глав держав та урядів, які зустрінуться 23-24 червня, щоб ухвалити рішення за заявками України, Республіки Молдова та Грузії на вступ до Європейського Союзу. ЄС має проявити мужність, рішучість та далекоглядність у сьогоднішньому контексті жорстокої агресивної війни проти нашого європейського сусіда України та погіршення міжнародної обстановки", - йдеться у заяві лідерів фракцій.

Автори заяви наголошують, що ЄС має бути надійним партнером і геополітичним гравцем, "який заслуговує на довіру, який живе відповідно до своїх принципів і цінностей, демонструючи солідарність з тими, хто відстоює ті ж ідеали".

Також читайте: Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата

"Громадяни України хочуть жити у вільній, демократичній та процвітаючій країні, яка є гордим та відданим членом європейської сім'ї. Ми визнаємо, що ці сподівання поділяють народи Грузії та Молдови, а також країни Західних Балкан, очікування яких не можна й надалі ігнорувати", - сказано у затвердженій заяві.

"Ось чому ми наполегливо закликаємо вас надати статус кандидата у члени ЄС Україні та Республіці Молдова відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз", - закликали лідери фракцій Європарламенту.

Водночас вони закликали саміт ЄС "працювати над наданням того ж статусу Грузії, виконуючи законні сподівання грузинського народу".

Також читайте: Жодних сурогатів: Україна не сприймає альтернативи статусу кандидата на вступ до ЄС, - Кулеба

Варто зазначити, що у проєкті заяви містився заклик надати статус всім трьом країнам асоційованого тріо - Україні, Молдові та Грузії, однак у підсумку щодо Грузії були внесені зміни.

Автор: 

Європарламент (1041) Молдова (2063) членство в ЄС (1231) Євросоюз (13315)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Стискаюся спитати: а Молдові за що таке щастя? Заслужила?
показати весь коментар
09.06.2022 16:52
+13
Трусливая пророссийская Молдова хочет просочиться в ЕС в кильватере Украины. Позорище!
показати весь коментар
09.06.2022 16:52
+13
База (колишня) ПВК "Вагер" у м. Кадіївка (Стаханов). Цікаво скільки орків там засмагають.
показати весь коментар
09.06.2022 16:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это правильно, что Грузии ничего не обещают из-за ************* политики.
показати весь коментар
09.06.2022 16:51 Відповісти
Грузины❓В очередь❗Украина и Молдова милости просим
показати весь коментар
09.06.2022 17:18 Відповісти
Скільки грузин нам допомагають боротись з ордою? А скільки молдаван??????? Отож. В молдові більша частина ватники. Мені здається їх спеціально до нашого вагону причепили...
показати весь коментар
09.06.2022 17:52 Відповісти
Трусливая пророссийская Молдова хочет просочиться в ЕС в кильватере Украины. Позорище!
показати весь коментар
09.06.2022 16:52 Відповісти
ну да есть там публика гагагузия Комрат и ПМР... но в том то и дело-- что вступив в ЕС.... ПМР будет в понятии-- была..... а гагаузов к ногтю придавят в рамках демократических уголовных норм о терроризме и сепаратизме..
показати весь коментар
09.06.2022 16:57 Відповісти
Зачюханная с убитыми дорогами, тротуарами и не ухоженными газона и парками гагаузия❗Бывал я там . Наверно так и кацапия выглядит.
показати весь коментар
09.06.2022 17:26 Відповісти
Стискаюся спитати: а Молдові за що таке щастя? Заслужила?
показати весь коментар
09.06.2022 16:52 Відповісти
Угу.ПМР тоже прицепом в ЕС потащат?Хуйло бы одобрил.
показати весь коментар
09.06.2022 16:59 Відповісти
даже если таковы условия для Украины прищепом то нам же лучше.... будет страна ЕС в соседях которая образует юридически и по факту большой этнический анклав с Румынием.... нам только в +++
показати весь коментар
09.06.2022 16:59 Відповісти
До чого тут Молдова? А щоб не було нудно,коли прокинуть.
показати весь коментар
09.06.2022 16:54 Відповісти
....Грузії - попросили.... interesno , a chem Moldova lutshe ta ?
показати весь коментар
09.06.2022 16:55 Відповісти
А молдаванам за что?
За карие глаза Санду?
показати весь коментар
09.06.2022 16:56 Відповісти
Ще б мадяр викинути з ЄС, бо псують все стадо.
показати весь коментар
09.06.2022 16:57 Відповісти
База (колишня) ПВК "Вагер" у м. Кадіївка (Стаханов). Цікаво скільки орків там засмагають.
показати весь коментар
09.06.2022 16:58 Відповісти
то вчора або післявчора грохнули..відео було
показати весь коментар
09.06.2022 17:01 Відповісти
Це було сьогодні вранці.
показати весь коментар
09.06.2022 17:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jCnjH7ieOSw
показати весь коментар
09.06.2022 17:12 Відповісти
Це не те відео. У тебе на відео підбитий склад із БК, а в мене база ПВК Вагнера.
показати весь коментар
09.06.2022 17:14 Відповісти
А мамалижнікам за що? за те що 30 років тримають у себе дрисляндію, замість попросити допомоги в ЗСУ і зачистити той анклав кацапів... мерзота
показати весь коментар
09.06.2022 16:58 Відповісти
Європарламенту виступили із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні і Молдові статус кандидата то таке як=
ВИРАЖАЄМ Озабочєнность
показати весь коментар
09.06.2022 16:58 Відповісти
Тобто, навіть якщо всі парламенти, ради та організації разом зі всіма лідерами та великими країнами ЄС погодяться надати статус кандидата Україні, але якщо знайдеться лише одна куплена країна скотиняка типу мадярщини, яка буде проти, то всі ці старання підуть псу під хвіст?
Геніально! Он, там вже султан Таїп І зустрівся з конячкою, як ні в чому взяв украдене зерно й офіційно заявив, що Швеції з Фінляндією в НАТО не буде... Ось так, ось і всі ці євроєєднання та спільна підтримка, достатньо одного когось купити і все...
показати весь коментар
09.06.2022 16:59 Відповісти
при современной грузинской ситуации, это ещё те соратники орбана.
показати весь коментар
09.06.2022 17:00 Відповісти
Цигани, як завжди, намагаються "прокатитися на халяву".
показати весь коментар
09.06.2022 17:07 Відповісти
Україна кров'ю окропила це кандидатство, а Молдові за що ?
показати весь коментар
09.06.2022 17:23 Відповісти
гадаю, щоб Україна себе не відчула особливою
показати весь коментар
09.06.2022 18:09 Відповісти
почему так хочется из советского союза в европейский?
показати весь коментар
09.06.2022 18:22 Відповісти
А что б никогда больше нас никто в это ссср не затянул!
показати весь коментар
09.06.2022 18:46 Відповісти
Это сигнал грузинскому народу чтобы не голосовали за российские проекты у власти.
показати весь коментар
09.06.2022 19:56 Відповісти
А НАТО там як? Всё ещё "нэ на часи"? Нам нужно НАТО!!
показати весь коментар
09.06.2022 20:57 Відповісти
Раз загнали пакетом с грузинами и молдаванами- значит дела не будет. Хотя и без них вероятность была маленькой, но хотя бы была. А так без шансов
показати весь коментар
09.06.2022 21:26 Відповісти
 
 