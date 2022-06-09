Окупанти в Донецьку збираються стратити двох британців та мароканця, які боронили Україну від загарбників

Вони "винесли смертний вирок" громадянам Великої Британії Ейдену Асліну та Шону Піннеру та громадянину Марокко Брагіму Саадуну. Всі троє переїхали до України та підписали контракти із ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення.

Віповідне "рішення" виніс так званий "Верховний суд ДНР", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

Він визнав іноземців "винними" у "спробі насильницького захоплення влади", а також у "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності".

Окупанти твердять, що іноземці "визнали свою провину". Також вони повідомляють, що ті матимуть місяць на "апеляцію".

Всі троє - військовослужбовці ЗСУ. Контракт зі Збройними силами вони уклали ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Ейден Аслін та Шон Піннер потрапили в полон в Маріуполі в середині квітря. Брагім Саадун - 12 березня у Волновасі.

"Суд" над ними був закритим. Родичі іноземців казали, що ті не мали нормального захисту - призначені окупантами "адвокати" нічого не робили.

Ейден Аслін та Шон Піннер просили прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона допомогти з їх обміном на Віктора Медведчука. Джонсон заявляв, що Британія справпрацює з цього питання з владою України.

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Британець Ейден Аслін переїхав до Україну у 2018 році до дівчини, пише ВВС. Невдовзі він отримав друге громадянство - України - та став морпіхом ЗСУ. На початку квітня він мав одружитися з коханою, але не потрапив на власне весілля, бо обороняв Маріуполь.

Шон Піннер переїхав до України разом із дружиною та уклав зі Збройними силами контракт, що спливав наприкінці 2022 року. Псля цього він збирався займатися гуманітарною роботою.

Марокканець Саадун Брагім переїхав до України у 2019 році, бо не зміг знайти роботи на батьківщині. Він вступив до КПІ, але не закінчив навчання. У 2021 році він підписав трирічний контракт та вирушив служити разом з Ейденом, з яким познайомився у соцмережах.