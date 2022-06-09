Окупанти в Донецьку збираються стратити двох британців та мароканця, які боронили Україну від загарбників
Вони "винесли смертний вирок" громадянам Великої Британії Ейдену Асліну та Шону Піннеру та громадянину Марокко Брагіму Саадуну. Всі троє переїхали до України та підписали контракти із ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення.
Віповідне "рішення" виніс так званий "Верховний суд ДНР", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".
Він визнав іноземців "винними" у "спробі насильницького захоплення влади", а також у "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності".
Окупанти твердять, що іноземці "визнали свою провину". Також вони повідомляють, що ті матимуть місяць на "апеляцію".
Всі троє - військовослужбовці ЗСУ. Контракт зі Збройними силами вони уклали ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.
Ейден Аслін та Шон Піннер потрапили в полон в Маріуполі в середині квітря. Брагім Саадун - 12 березня у Волновасі.
"Суд" над ними був закритим. Родичі іноземців казали, що ті не мали нормального захисту - призначені окупантами "адвокати" нічого не робили.
Ейден Аслін та Шон Піннер просили прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона допомогти з їх обміном на Віктора Медведчука. Джонсон заявляв, що Британія справпрацює з цього питання з владою України.
Британець Ейден Аслін переїхав до Україну у 2018 році до дівчини, пише ВВС. Невдовзі він отримав друге громадянство - України - та став морпіхом ЗСУ. На початку квітня він мав одружитися з коханою, але не потрапив на власне весілля, бо обороняв Маріуполь.
Шон Піннер переїхав до України разом із дружиною та уклав зі Збройними силами контракт, що спливав наприкінці 2022 року. Псля цього він збирався займатися гуманітарною роботою.
Марокканець Саадун Брагім переїхав до України у 2019 році, бо не зміг знайти роботи на батьківщині. Він вступив до КПІ, але не закінчив навчання. У 2021 році він підписав трирічний контракт та вирушив служити разом з Ейденом, з яким познайомився у соцмережах.
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В дупу європєйський храбакизм.
Що з ними зроблять після такого відео?
От і рахуйте...
При Буданові вони творять що хочуть.
Донецких бандитов следует мочить бесповоротно!
це - визволителі від нацизму
Не была, только за это, вышвырнута из ООН, а зря. Теперь плоды безнаказанности кремлятника достигли зрелости, жаль, мир ничему не учится.
Яке тяжке та закручене самогубство....
Позже https://www.5.ua/ru/polytyka/v-mynoboroni-otreahyrovaly-na-zhelanye-hosdumi-rf-zapretyt-obmenyvat-voynov-azova-277405.html в Минобороны отреагировали на желание госдумы рф запретить обменивать воинов "Азова" .
ну типа, они "непризнанные", так айай нельзя
но не рашка делает же...
Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований!
Впервые у нас Президент, а не вор у власти.