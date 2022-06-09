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Новини Війна
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Окупанти в Донецьку збираються стратити двох британців та мароканця, які боронили Україну від загарбників

піннер,аслі,брагім

Вони "винесли смертний вирок" громадянам Великої Британії Ейдену Асліну та Шону Піннеру та громадянину Марокко Брагіму Саадуну. Всі троє переїхали до України та підписали контракти із ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення.

Віповідне "рішення" виніс так званий "Верховний суд ДНР", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

Він визнав іноземців "винними" у "спробі насильницького захоплення влади", а також у "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності".

Окупанти твердять, що іноземці "визнали свою провину". Також вони повідомляють, що ті матимуть місяць на "апеляцію".

Всі троє - військовослужбовці ЗСУ. Контракт зі Збройними силами вони уклали ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте: Депутат Харківської міськради Черняк твердить, що іноземці, які боронять Україну, опинилися "поза законом". У Генштабі кажуть, що вони - комбатанти

Ейден Аслін та Шон Піннер потрапили в полон в Маріуполі в середині квітря. Брагім Саадун - 12 березня у Волновасі.

"Суд" над ними був закритим. Родичі іноземців казали, що ті не мали нормального захисту - призначені окупантами "адвокати" нічого не робили.

Ейден Аслін та Шон Піннер просили прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона допомогти з їх обміном на Віктора Медведчука. Джонсон заявляв, що Британія справпрацює з цього питання з владою України.

Дивіться: Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців. ФОТО

Британець Ейден Аслін переїхав до Україну у 2018 році до дівчини, пише ВВС. Невдовзі він отримав друге громадянство - України - та став морпіхом ЗСУ. На початку квітня він мав одружитися з коханою, але не потрапив на власне весілля, бо обороняв Маріуполь.

Шон Піннер переїхав до України разом із дружиною та уклав зі Збройними силами контракт, що спливав наприкінці 2022 року. Псля цього він збирався займатися гуманітарною роботою.

Марокканець Саадун Брагім переїхав до України у 2019 році, бо не зміг знайти роботи на батьківщині. Він вступив до КПІ, але не закінчив навчання. У 2021 році він підписав трирічний контракт та вирушив служити разом з Ейденом, з яким познайомився у соцмережах.

Автор: 

іноземець (388) ЗСУ (7499) Ейден Аслін (15) Шон Піннер (14) Брагім Саадун (13)


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Топ коментарі
+49
При Бурбі скажені мавпи лугандоній знищувались.
При Буданові вони творять що хочуть.
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09.06.2022 17:30
+45
*******. І скільки ще Героїв віддала зелена шмаль під виглядом евакуації...
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09.06.2022 17:27
+42
У разі виконнання у мережі повинно з*явитись відео, на якому невідоми люди в масках страчують трьох російських льтчиків. Хто зробив? А біс його знає. Нас там нєт.
В дупу європєйський храбакизм.
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09.06.2022 17:29
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*******. І скільки ще Героїв віддала зелена шмаль під виглядом евакуації...
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09.06.2022 17:27 Відповісти
У него там методичка, судя по всему, он прямо с нее шпарит.
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09.06.2022 17:31 Відповісти
Ці не мають відношення до евакуації, ці раніше в полон потрапили.
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09.06.2022 23:19 Відповісти
У разі виконнання у мережі повинно з*явитись відео, на якому невідоми люди в масках страчують трьох російських льтчиків. Хто зробив? А біс його знає. Нас там нєт.
В дупу європєйський храбакизм.
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09.06.2022 17:29 Відповісти
чому тільки трьох кацапів ? уже потрібно 136 лямів знищити кацапні а відео навіть не в Ютуб ...Окремий ресурс треба робити
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09.06.2022 17:36 Відповісти
Як Ви гадаєте - наші полонені в них є?

Що з ними зроблять після такого відео?
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09.06.2022 18:13 Відповісти
А описані в статті не наші полонені? І що з ними хочуть зробити?
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09.06.2022 18:28 Відповісти
А після відео будуть вбивати всіх!
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09.06.2022 19:47 Відповісти
За даними The Independent, ми захопили у полон десь біля 550 російських полонених, а наших у полоні десь приблизно в десять раз більше.

От і рахуйте...
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09.06.2022 23:49 Відповісти
Можна подумати кацапи зараз такого не роблять. Моторола ще в 14 році хвалився,що розстріляв 30 наших полоненних. Вони давно це роблять без відео
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09.06.2022 23:07 Відповісти
Навряд чи буде виконання. Кацапи хоч і бовдури проте не на стільки. Просто таким чином вони завищуть ціну полоненого, щоб можна було краще торг вести і таким чином тиснути на уряди країн громадянами яких ці полонені є. Нічого нового. Звична татктика терористів.
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09.06.2022 18:29 Відповісти
При Бурбі скажені мавпи лугандоній знищувались.
При Буданові вони творять що хочуть.
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09.06.2022 17:30 Відповісти
Бо буданов, скоріше за все, один з них, як єрмак, подоляк, гогілашвілі, гетьманцев, татаров, арахамія, тищенко, безугла та інша зе-наволоч...
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09.06.2022 17:49 Відповісти
Зе забув про Маріуполь,вже навіть не згадує.Він там про щось добазарився? Цікаво як це сприйме Борис Джонсон?
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09.06.2022 17:31 Відповісти
Сприйме як і ІДІЛ, ніякої різниці між ними
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09.06.2022 17:48 Відповісти
Ці підкацапські поц. розуміють наслідки?
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09.06.2022 17:36 Відповісти
Ну что, как аукнется, так и откликнется! Официально мы никого не будем казнить, но иностранных наемников потеряется из наРФии теперь гораздо больше. Я так думаю!
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09.06.2022 17:36 Відповісти
Можна було б іх врятувати та обміняти нариклад їх на 2х вагнерівців яких в 2020 році збиралися спіймати завдяки спецоперації Порошенко, але зелупа вирішив не ловити таких цінних людей
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09.06.2022 17:37 Відповісти
Или подняли ставки для обмена,или все таки расстреляют с возможной проекцией что то же сделают с защитниками Мариуполя и с Азовом в частности...а тем временем сруцких пленных кормят-поят,лечат,дают звонить мамкам-зайкам...также появился перехват СБУ о том что наших пленных собираются выгнать на минные поля - надо делать выводы
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09.06.2022 17:38 Відповісти
Не ризикнуть. Буде помилування. На виконавців британці спецслужби натравлять.
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09.06.2022 17:38 Відповісти
І приїде в Лугандон бригада секретних негрів з SAS, які будуть маскуватися під шахтарів. Їх спакують і відвезуть в призовний пункт, де мобілізують "добровольцями".
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09.06.2022 17:58 Відповісти
Вже прийшли й замаскувались:
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09.06.2022 21:19 Відповісти
Тепер тренують нову партію кіборгів з імплантованой броней
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09.06.2022 21:24 Відповісти
А що нам робити колоборантами лдр ,ось цих паскуд треба точно розстріляти за зраду ,але де там наші люди"".
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09.06.2022 17:40 Відповісти
нато час робити висновки
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09.06.2022 17:41 Відповісти
А я би дозволив британцям проліт над нашими територіями для нанесення бомбових ударів по терористам, які стратили їхніх громадян...
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09.06.2022 17:41 Відповісти
У жмуриков есть суд? Чудеса...
Донецких бандитов следует мочить бесповоротно!
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09.06.2022 17:45 Відповісти
Мочить нужно верхушку дырляндии. Причем жестко. А на пленных мобиков им насрать. Хоть тысячу под нож, кацапам только материал для пропаганды. До Генералиссимуса продолжительность жизни у шишек дыры была не высока. А вот с 2019 - тишина. Все живы-здоровы, ряхи все шире.
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09.06.2022 20:39 Відповісти
А хто-небудь в світі визнав "днр" та "лнр" терористичними організаціями? Може тепер щось комусь дойде..
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09.06.2022 17:48 Відповісти
перш за все потрібно на рівні ООН визнати касапію країною-терористом; автоматично це буде стосуватися всіх їхніх домініонів.
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09.06.2022 20:48 Відповісти
Это война. Но с кем? С тварями. Если приговор исполнят, пожалеют сильно. На западе такое просто так не пройдет. Там ценят каждого. Скорее как то поторгуются до последнего, либо бабло струсят сильное.
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09.06.2022 17:49 Відповісти
Там выразят очень-очень глубокую озабоченность!..
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09.06.2022 17:52 Відповісти
Британцы чуркам кацапским глаз на жопу натянут.
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09.06.2022 17:53 Відповісти
незаконный суд незаконного новообразования Лугандония только ухудшает положение Московии, хотя кремлёвские самоуверенные дебилы уверены в обратном - Скарабеева и Саловьюв им в помощь.. орки думают, что пленные иноземцы - их фонд для шантажа, но это - их западня с долгоиграющим продолжением..
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09.06.2022 17:54 Відповісти
Окупанти в Донецьку нічого не вирішують. То пуйло так підвищує ставки.
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09.06.2022 17:55 Відповісти
На час воєнногу стану ввести смертну кару для окупантів і пускати під ніж!
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09.06.2022 17:55 Відповісти
Борис их не бросит. Готовьте Медведчука.
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09.06.2022 17:59 Відповісти
В безумной параше все возможно. Но это будет смертный приговор для этой гребанной помойки и всем главным парашникам. Если пленных казнят - висеть всем главным рашистам без вариантов
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09.06.2022 18:00 Відповісти
але ж це не як ІДІЛ, правда?
це - визволителі від нацизму
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09.06.2022 18:04 Відповісти
Бредовым обвинениям никто не поверит. Просто кремлевские дегенераты решили использовать военнопленных как заложников,что и следовало ожидать.
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09.06.2022 18:06 Відповісти
ВСУ, ви там не забудьте налити чаю й дати закурити полоненим москалям...
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09.06.2022 18:16 Відповісти
Нелигитимный суд нелитимной так называемой днр. Бандиты организовали самосуд...
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09.06.2022 18:24 Відповісти
Более того, нелегитимная самозванная "рф" тоже организовывала "суд" над нашей гражданкой Н. Савченко.(не имеет значения, хороший она человек, или нет, главное - гражданство) Потом над многими крымскими татарами.
Не была, только за это, вышвырнута из ООН, а зря. Теперь плоды безнаказанности кремлятника достигли зрелости, жаль, мир ничему не учится.
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09.06.2022 18:50 Відповісти
Мавпи суд над громадянами Англії влаштували? стратити хочуть? чи це волога фантазія редактора? Страта) ну ну) хай спробують, я хочу не це подивитись.
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09.06.2022 18:29 Відповісти
В таком случае будем вешать пленное лугандоновское лайно.
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09.06.2022 18:29 Відповісти
Не смешите мои тапочки..... Казнить граждан страны НАТО и арабской?
Яке тяжке та закручене самогубство....
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09.06.2022 18:32 Відповісти
s pomoshu aviaciji ta neskolkih tysach sil SAS iz Britanii , mozhna bylo bi javitsa na etot "sud" i vynesti spravedlivy prigovor....
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09.06.2022 18:36 Відповісти
ичо королеве англии скажите пусть поднимает вертолеты
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09.06.2022 18:38 Відповісти
Так,кацапів в полон не брати.Казнь(рус) на мєстє.
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09.06.2022 18:39 Відповісти
а нічого, що там наших ще тільки азовців 2500, плюс іще дофігіща інших?
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09.06.2022 19:45 Відповісти
Так званого судю ліквідувати.у будь якому випадку.
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09.06.2022 18:45 Відповісти
Гнилой базар. Ответ на него один - только попробуйте! И мы сформируем у вас, орков, стойкое воспринятие нас, как беспощадный головорезов через демонстрацию казней ваших пленных. Точка. КаZап понимает только язык силы, страха. Ибо нелюдь.
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09.06.2022 18:51 Відповісти
za dvux britancev dve tyšči orkov trebo "zasuditi' bez suda. Kak ixnij čumazyj velel - zamočitj v sortire.
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09.06.2022 22:32 Відповісти
Можливо їх готують для обміну на трьох засуджених в Україні росіянців?
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09.06.2022 18:52 Відповісти
Гобліни донецькі , вас теж в полон брати не будемо , а відразу стратимо ,якщо ви будете страчувати полонених ‼️
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09.06.2022 19:05 Відповісти
Ранее сообщалось, что https://www.5.ua/ru/polytyka/hosduma-rf-namerena-zapretyt-obmen-ukraynskykh-zashchytnykov-azovstaly-277376.html государственная дума россии намерена запретить обмен украинских военнослужащих, удерживавших позиции на "Азовстали". Руководитель оккупационных властей Донецкой области денис пушилин рассказывал о том, что украинских героев также может ожидать трибунал и смертная казнь.

Позже https://www.5.ua/ru/polytyka/v-mynoboroni-otreahyrovaly-na-zhelanye-hosdumi-rf-zapretyt-obmenyvat-voynov-azova-277405.html в Минобороны отреагировали на желание госдумы рф запретить обменивать воинов "Азова" .
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09.06.2022 19:12 Відповісти
Що тут незрозуміло. Вирок є, зараз ***** буде Британію шантажувати двома їхніми громадянами...
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09.06.2022 19:31 Відповісти
эти уроды собратья игил,такие же ублюдки!
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09.06.2022 19:31 Відповісти
počemu "so"bratja?...
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09.06.2022 22:33 Відповісти
это через эти дыныры рашка все что хочет делать будет
ну типа, они "непризнанные", так айай нельзя
но не рашка делает же...
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09.06.2022 20:33 Відповісти
Кацапы тогда займут место ИГИЛ. Ихние военнопленные окажутся вне закона.
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09.06.2022 20:38 Відповісти
ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕЛЬЗЯ КАЗНИТЬ. ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБМЕН ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СЛАВА ВСУ!
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09.06.2022 20:41 Відповісти
и что скажет королева про своих подданных?
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09.06.2022 20:58 Відповісти
Сєпари, вішайтесь, бо хоч пальцем їх тронете вам і вашим кураторам у любій точці миру буде звиздець на все життя
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09.06.2022 23:05 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/127202 https://petition.president.gov.ua/petition/127202

Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований!
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10.06.2022 13:52 Відповісти
Благодаря такому президенту как Зеленский, у нас есть помощь с Запада. Если был бы идиот кровавый потрах у власти, то Путин был бы уже на Крещатике.

Впервые у нас Президент, а не вор у власти.
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16.06.2022 08:57 Відповісти
 
 