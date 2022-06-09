Кремль хоче об’єднати окуповані території України в окремий федеральний округ РФ, - ЗМІ
Росія готує об’єднання окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також так званих "ДНР" та "ЛНР" в окремий федеральний округ РФ.
Про це пише видання "Медуза" з посиланням на співрозмовників з адміністрації президента РФ, передає Цензор.НЕТ.
"Округ повинен з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться "референдуми" щодо приєднання до Росії. Приєднуватися до діючих округів українські території не будуть", - пише видання.
За інформацією співрозмовників видання, створенням округу опікується заступник керівника департаменту адміністрації президента РФ із забезпечення справ Держради Борис Рапопорт. Він уже займався питаннями Донбасу у 2014 році - тоді він обіймав посаду заступника голови управління із соціально-економічної співпраці з країнами СНД.
За інформацією видання, в Кремлі зараз обговорюють дві дати проведення псевдо "референдумів". Перша – "у середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить". І друга, "реальніша" - 11 вересня, у єдиний день голосування в Росії (цього ж дня відбудуться губернаторські вибори).
Декілька політтехнологів, з якими на умовах анонімності поговорило видання, розповіли, що вже отримували пропозиції попрацювати "політруками" на українських територіях. Їм пропонувалися посади заступників глав міст.
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Фінт рашки максимально зрозумілий: приймають території до свого складу, заявлять що на неї напали і якщо ми не відведемо війська, то вони вдарять ядеркою. Тому 11 вересня це для нас дедлайн, коли ми повинні хоча б половину з втрачених територій повернути. Першою справою хоча б Херсон.
Тоді росія не буде говорити про ядерну зброю.
С 3 химмарсама и 100 м777 мы их планам никакой опасности пока что не представляем
Все поповнюється. З однієї Болгарії кожну ніч летить по вісім транспортних літаків до аеродрому Жешув з тисячами снарядів для гармат радянського зразка та градів, а звідти ешелонами на Схід. Кожну ніч чую, як по залізниці біля мене проходять десятки ешелонів. А на Сході під Сєвєродонецький іде Верден для рашкі
Так кажется было в их украинофобском фильмеце "Брат"?
«У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї», - йдеться у повідомленні командування у Facebook.
Зазначається, що в такий спосіб окупанти намагаються переконати місцевих мешканців, що вони тут назавжди.
Чем дольше ждать - тем хуже.
Россия там свою власть поставит, введет рубли, проведет референдумы, включит в состав россии.
Ну нахрена я на ніч відкрив ЦН? Таке читати-100% не буду спати.... Живу в селі не подалік Нової Каховки. Кожного дня чую вибухи все гучніше і гучніше. Сподіваюсь,що не буду рузьким. На жаль р.Дніпро і широка і глибока.....Треба тіх хто здав південь України-примусити наводити пантонні переправи!!! СЛАВА ЗСУ і смерть рашистам.