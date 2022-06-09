Кремль хоче об’єднати окуповані території України в окремий федеральний округ РФ, - ЗМІ

Росія готує об’єднання окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також так званих "ДНР" та "ЛНР" в окремий федеральний округ РФ.

Про це пише видання "Медуза" з посиланням на співрозмовників з адміністрації президента РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Округ повинен з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться "референдуми" щодо приєднання до Росії. Приєднуватися до діючих округів українські території не будуть", - пише видання.

За інформацією співрозмовників видання, створенням округу опікується заступник керівника департаменту адміністрації президента РФ із забезпечення справ Держради Борис Рапопорт. Він уже займався питаннями Донбасу у 2014 році - тоді він обіймав посаду заступника голови управління із соціально-економічної співпраці з країнами СНД.

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За інформацією видання, в Кремлі зараз обговорюють дві дати проведення псевдо "референдумів". Перша – "у середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить". І друга, "реальніша" - 11 вересня, у єдиний день голосування в Росії (цього ж дня відбудуться губернаторські вибори).

Декілька політтехнологів, з якими на умовах анонімності поговорило видання, розповіли, що вже отримували пропозиції попрацювати "політруками" на українських територіях. Їм пропонувалися посади заступників глав міст.