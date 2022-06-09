УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11981 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 974 49

Кремль хоче об’єднати окуповані території України в окремий федеральний округ РФ, - ЗМІ

херсон

Росія готує об’єднання окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також так званих "ДНР" та "ЛНР" в окремий федеральний округ РФ.

Про це пише видання "Медуза" з посиланням на співрозмовників з адміністрації президента РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Округ повинен з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться "референдуми" щодо приєднання до Росії. Приєднуватися до діючих округів українські території не будуть", - пише видання.

За інформацією співрозмовників видання, створенням округу опікується заступник керівника департаменту адміністрації президента РФ із забезпечення справ Держради Борис Рапопорт. Він уже займався питаннями Донбасу у 2014 році - тоді він обіймав посаду заступника голови управління із соціально-економічної співпраці з країнами СНД.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Донецьку збираються стратити двох британців та мароканця, які боронили Україну від загарбників

За інформацією видання, в Кремлі зараз обговорюють дві дати проведення псевдо "референдумів". Перша – "у середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить". І друга, "реальніша" - 11 вересня, у єдиний день голосування в Росії (цього ж дня відбудуться губернаторські вибори).

Декілька політтехнологів, з якими на умовах анонімності поговорило видання, розповіли, що вже отримували пропозиції попрацювати "політруками" на українських територіях. Їм пропонувалися посади заступників глав міст.

Автор: 

Запоріжжя (2258) окупація (6668) росія (64926) Херсон (3330) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
Гітлер також такі фінти тут робив, але всі ми знаємо як він закічнив
показати весь коментар
09.06.2022 17:30
+18
У Гітлера не було ядерної зброї.
Фінт рашки максимально зрозумілий: приймають території до свого складу, заявлять що на неї напали і якщо ми не відведемо війська, то вони вдарять ядеркою. Тому 11 вересня це для нас дедлайн, коли ми повинні хоча б половину з втрачених територій повернути. Першою справою хоча б Херсон.
показати весь коментар
09.06.2022 17:39
+18
І шо?! Після стількох жертв українці мають злякатися, і сказати "забирайте"?! Назад дороги нема.
показати весь коментар
09.06.2022 18:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гітлер також такі фінти тут робив, але всі ми знаємо як він закічнив
показати весь коментар
09.06.2022 17:30 Відповісти
У Гітлера не було ядерної зброї.
Фінт рашки максимально зрозумілий: приймають території до свого складу, заявлять що на неї напали і якщо ми не відведемо війська, то вони вдарять ядеркою. Тому 11 вересня це для нас дедлайн, коли ми повинні хоча б половину з втрачених територій повернути. Першою справою хоча б Херсон.
показати весь коментар
09.06.2022 17:39 Відповісти
Останется только артой и дальнобойной ракетной артой разбивать в России все до что можно из военной инфраструктуры❗А
показати весь коментар
09.06.2022 17:50 Відповісти
Пусть ******. Эта планета уже обречена.
показати весь коментар
09.06.2022 17:55 Відповісти
І шо?! Після стількох жертв українці мають злякатися, і сказати "забирайте"?! Назад дороги нема.
показати весь коментар
09.06.2022 18:00 Відповісти
Ядерным оружием путлер никогда не ударит, от слова совсем. Просто потому что он обыкновенный ссцыкун, который боится умереть. Именно поэтому появились такие заявления. Чего сам больше всего в жизни боится, тем и угрожает.
показати весь коментар
09.06.2022 18:03 Відповісти
***** на ядерну зброю, **** нам?
показати весь коментар
09.06.2022 18:06 Відповісти
Треба просити у сша ядерні гарантії .
Тоді росія не буде говорити про ядерну зброю.
показати весь коментар
09.06.2022 18:23 Відповісти
Або повертати ЯДЕРНИЙ СТАТУС
показати весь коментар
09.06.2022 18:48 Відповісти
У нас нет средств доставки яо---ракет носителей. Хотя бы на 500-700км.
показати весь коментар
09.06.2022 20:01 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 18:00 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 18:01 Відповісти
ХРЕН ☠️💩🇷🇺👹💥💥🔥🔥🔥РАШИСТАМ ,а не Херсон‼️💙💛❤️✊✌🏼
показати весь коментар
09.06.2022 18:49 Відповісти
Хотіти не шкідливо
показати весь коментар
09.06.2022 17:37 Відповісти
Звиняйте хлопці, але вам нічого не світить
показати весь коментар
09.06.2022 17:37 Відповісти
"Кремль хочет объединить оккупированные территории Украины в отдельный федеральный округ РФ".. Ага, а Китай тоже хочет объединить российский Дальний Восток и Сибирь в отдельный федеральный округ Китая, посмотрим у кого это раньше получится.. )
показати весь коментар
09.06.2022 17:37 Відповісти
Проблема в том, что независимо от того, у кого это раньше получится, Украине легче не станет.
показати весь коментар
09.06.2022 20:09 Відповісти
Лососнуть тунця
показати весь коментар
09.06.2022 17:39 Відповісти
Понти як завжди. Це русня діє в своєму стилі " ми бобєдім патамушто ми рассея ". Це на фоні того як наші війська наближаються до Херсону і не відходять з Северодонецька
показати весь коментар
09.06.2022 17:40 Відповісти
Если бы они чувствовали что не тянут, не строили бы такие планы. К сожалению по-тихоньку, но своего они добиваются.
С 3 химмарсама и 100 м777 мы их планам никакой опасности пока что не представляем
показати весь коментар
09.06.2022 17:50 Відповісти
кстати да - под Киевом, Черниговом,Сумами - они почувствовали что не тянут и вышли. тут они чувствуют что силенки есть.
показати весь коментар
09.06.2022 18:21 Відповісти
Ах у еть!
показати весь коментар
09.06.2022 17:43 Відповісти
Третита Харківської області теж захоплена.
показати весь коментар
09.06.2022 17:47 Відповісти
Блд... Україна, спливаючи кров'ю, вже відтягнула на себе усі полчища свинособак, але ті країни, чиї території окупувала підоРаха, все одно рівненько сидять на дупі і сруть собі в штани замість того, аби повернути свої землі і тим самим допомогти нам у поваленні Мордора. Схоже, яйця є лише в українців.
показати весь коментар
09.06.2022 17:47 Відповісти
бо Українці вже воюють, українцям всеодно від чого помирати, від градів чи від ядерного удару, укарїнці усвідомлюють що залишиться в живих тільки 1 - українці чи росіяни, іншого не дано, ми смертельні вороги, час вирішення рузкого вапроса. а всі інші хочуть пропетляти за рахунок того що ми послабимо звіра на десяток інший років. а вони ще поживуть нормально, до війни. другу світову теж за рахунок проданої Польщі і Чехословакії відтягували. хотіли пожити
показати весь коментар
09.06.2022 18:15 Відповісти
Макрон ! Звони в бункер больше. . Придет время и ФРГ при науськивании Расеи потребуют от Франции Эльзас-Лотарингию. Кудо тогда звонить будешь. Хотя тогда тебя на посту президента уже не будет
показати весь коментар
09.06.2022 17:55 Відповісти
Це секті "сахранятєлєй літса" і свідкам "гуркіту нати у двері расєї" перекладати треба
показати весь коментар
09.06.2022 17:59 Відповісти
мацкву включайте в это округ, что б потом не было тягомотины!)
показати весь коментар
09.06.2022 18:03 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 18:03 Відповісти
мусимо признати що орки відхватили ще частину України!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
09.06.2022 18:07 Відповісти
Ясне діло! Нам давно перестали поповнювати озброєння. Припасів не вистачає. А ЕС зливає конфлікт в сторону параші. Всрався зе, тепер от не знає як людям сказати, що про*бали.
показати весь коментар
09.06.2022 18:15 Відповісти
Не сци в штанці, диван намочиш.😃
Все поповнюється. З однієї Болгарії кожну ніч летить по вісім транспортних літаків до аеродрому Жешув з тисячами снарядів для гармат радянського зразка та градів, а звідти ешелонами на Схід. Кожну ніч чую, як по залізниці біля мене проходять десятки ешелонів. А на Сході під Сєвєродонецький іде Верден для рашкі
показати весь коментар
09.06.2022 18:32 Відповісти
а де "шашлички"???
показати весь коментар
09.06.2022 18:14 Відповісти
"Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке"(с)
Так кажется было в их украинофобском фильмеце "Брат"?
показати весь коментар
09.06.2022 18:24 Відповісти
Російські окупанти перевозять свої сім'ї до тимчасово захопленої Херсонської області, повідомляє Оперативне командування Південь.

«У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї», - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

Зазначається, що в такий спосіб окупанти намагаються переконати місцевих мешканців, що вони тут назавжди.
показати весь коментар
09.06.2022 18:26 Відповісти
Най везуть, наше ЗСУ роздовбаэ в шмаття , і орків , і їх сім'ї , разом з лічинками. Як то кажуть повна утілізація на генному рівні .
показати весь коментар
09.06.2022 18:48 Відповісти
Чем поскорее эти территории нужно освобождать.
Чем дольше ждать - тем хуже.
Россия там свою власть поставит, введет рубли, проведет референдумы, включит в состав россии.
показати весь коментар
09.06.2022 18:29 Відповісти
Нічого в рашкі не вийде. Так що не сци в карман, бо рублі намочиш
показати весь коментар
09.06.2022 18:34 Відповісти
Залежить скільки і як далеко прилітатиме кацапам в той "округ", багато і часто - небуде округу й кацапа, не прилітатиме - буде вже завтра. Така дійсність з рашизмом.
показати весь коментар
09.06.2022 18:38 Відповісти
Ось за цю марку сьогодні проголосував. Дуже вже сподобалася...

показати весь коментар
09.06.2022 18:49 Відповісти
Додати Курськ, Білгород та Ростов, пов'язати стрічкою, і гамузом віддати Україні.
показати весь коментар
09.06.2022 18:49 Відповісти
"" Росія готує об'єднання окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також так званих "ДНР" та "ЛНР" в окремий федеральний округ РФ.""

Ну нахрена я на ніч відкрив ЦН? Таке читати-100% не буду спати.... Живу в селі не подалік Нової Каховки. Кожного дня чую вибухи все гучніше і гучніше. Сподіваюсь,що не буду рузьким. На жаль р.Дніпро і широка і глибока.....Треба тіх хто здав південь України-примусити наводити пантонні переправи!!! СЛАВА ЗСУ і смерть рашистам.
показати весь коментар
09.06.2022 21:40 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 00:08 Відповісти
 
 