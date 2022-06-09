"Борти з пораненими щодня": волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апарата для лікування воїнів. ДОКУМЕНТ

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апарата, який потрібен для порятунку життів поранених українських воїнів.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново. Допомога важко пораненим.

Борти з пораненими кожного дня. Сотні воїнів з кульовими та осколковими пораненнями. З ампутацією, з поранннями в голову та інші страшні рани.

Прошу допомогти з придбанням ще одного ВАК апарата, який дуже потрібен для рятування життів наших захисників. Ціна 84 тис. грн, викупити потрібно завтра, їх дуже важко зараз знайти у продажу.

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Вчора оплатила два ВАК апарати та розхідники, загальна сума 141 тис. грн, апарати вже поїхали в лікарні. Оплатила ліки 35 тис. на фронт та чекаємо ще ліки до реанімації близько 32 тис. грн. Ми також купуємо футболки, шорти, майки для поранених. Дякуємо всім за допомогу", - розповіла Юсупова.

Пайпал

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