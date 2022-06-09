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Новини Допомога пораненим Війна
6 004 17

"Борти з пораненими щодня": волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апарата для лікування воїнів. ДОКУМЕНТ

юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апарата, який потрібен для порятунку життів поранених українських воїнів.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново. Допомога важко пораненим.

Борти з пораненими кожного дня. Сотні воїнів з кульовими та осколковими пораненнями. З ампутацією, з поранннями в голову та інші страшні рани.

Прошу допомогти з придбанням ще одного ВАК апарата, який дуже потрібен для рятування життів наших захисників. Ціна 84 тис. грн, викупити потрібно завтра, їх дуже важко зараз знайти у продажу.

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Вчора оплатила два ВАК апарати та розхідники, загальна сума 141 тис. грн, апарати вже поїхали в лікарні. Оплатила ліки 35 тис. на фронт та чекаємо ще ліки до реанімації близько 32 тис. грн. Ми також купуємо футболки, шорти, майки для поранених. Дякуємо всім за допомогу", - розповіла Юсупова.

Пайпал

[email protected].

4441 1144 5680 8508 Монобанк .

5168 7427 2451 8760 приват банк Юлдашева Віола.

5375 4141 2341 4582 Монобанк

Борти з пораненими щодня: волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апарата для лікування воїнів 01
Борти з пораненими щодня: волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апарата для лікування воїнів 02
Борти з пораненими щодня: волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апарата для лікування воїнів 03
Борти з пораненими щодня: волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апарата для лікування воїнів 04
Борти з пораненими щодня: волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апарата для лікування воїнів 05

Автор: 

допомога (8294) поранення (2794) волонтери (1328) Юсупова Наталія (194)


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Топ коментарі
+9
Пошукайта ВАК апарати там в постачаннях від США які почали продавати на базарах.
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09.06.2022 17:44
+7
+ 1000 грн
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09.06.2022 18:12
+5
Я на початку війни давав гроші. А зараз самому треба просити.🙄 Маю роботу в Польщі. Зараз вже 4 місяці вдома, виїхати не можу. В воєнкомату сказали, поки чекайте. Роботи вдома тоже особо нема. А волонтери все просять. Я тільки за, щоб помагати, але держава має з цим щось робити
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09.06.2022 18:18
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Пошукайта ВАК апарати там в постачаннях від США які почали продавати на базарах.
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09.06.2022 17:44 Відповісти
якщо знаєш конкретно - в сбу
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09.06.2022 21:49 Відповісти
Это война...
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09.06.2022 17:57 Відповісти
Купе, плате, тре. Це по якому? Культура мови, це як гігієна тіла. Ви її дотримуєтеся?
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10.06.2022 08:02 Відповісти
Прочитайте це віслюку-оманському, хай посміється...
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09.06.2022 18:07 Відповісти
Ті що крали роки з бюджету , а також взяточники судді, прокурори, менти, сбу не хочуть купити ? Знову народ скидуйся ?
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09.06.2022 18:09 Відповісти
+ 1000 грн
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09.06.2022 18:12 Відповісти
Я на початку війни давав гроші. А зараз самому треба просити.🙄 Маю роботу в Польщі. Зараз вже 4 місяці вдома, виїхати не можу. В воєнкомату сказали, поки чекайте. Роботи вдома тоже особо нема. А волонтери все просять. Я тільки за, щоб помагати, але держава має з цим щось робити
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09.06.2022 18:18 Відповісти
+
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09.06.2022 18:41 Відповісти
Волонтер, а не волонтерка! Які ж ви безграмотні! Кричать про мову, а самі хоч би писали правильно!!!
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09.06.2022 18:48 Відповісти
Це жінка героя України, знаю її особисто і прошу підтримати!
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09.06.2022 19:06 Відповісти
Юлдашева Віола
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09.06.2022 19:16 Відповісти
+300
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09.06.2022 19:55 Відповісти
+
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09.06.2022 21:50 Відповісти
 
 