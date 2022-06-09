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Новини Війна
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Правоохоронці встановили особи 104 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів в Україні, - Венедіктова

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Українські правоохоронні органи встановили 104 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів в Україні та передали до суду вісім справ.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування злочинів в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку керівниці.

Вона обговорила з комісарами та слідчими результати розслідувань прокуратури. За її словами, правоохоронці встановили 104 підозрюваних у воєнних злочинах, передали вісім справ до суду. Також суди ухвалили три вироки.

За словами генпрокурорки, сторони обговорили масштаби незаконного переміщення людей, сексуальне насилля та обмеження свободи слова на тимчасово захоплених територіях, а також питання дотримання прав військовополонених.

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"Дуже важливо, що Комісія зараз на нашій землі і збиратиме правду про війну в Україні: докази злочинів, порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права. Її звіт на Генасамблеї ООН та Раді ООН з прав людини буде ключем для розуміння всього світу про жахи і звірства, які кояться в центрі Європи у XXI столітті. Тож ми готові допомогти Комісії інформацією та даними та всіляко сприяти її роботі", - зауважила Венедіктова.

Автор: 

ООН (3337) Венедіктова Ірина (829)


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Я ще не забув, коли генерал ГРУ Бурба і його команда встановили всіх "вагнерівців", які збили наш літак над Луганськом і вбили більше сотні українців і де вони?
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09.06.2022 17:44 Відповісти
орки почали використовувати на фронті старі гаубиці «Д-20», яким уже 60 років, і вони почали самоліквідовуватись - стволи не витримують і відпадають уже після кількох пострілів, також є випадки уже вбитих таким чином російських артилеристів
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09.06.2022 17:59 Відповісти
Начните у нас что то устанавливать.начиная с ОП и кончая моносбродом.
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09.06.2022 18:21 Відповісти
а як там усякі ковальови - зрадники та інша зелена наволоч- ми своїх не кидаєм - справ не буде !!!
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09.06.2022 18:31 Відповісти
 
 