Правоохоронці встановили особи 104 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів в Україні, - Венедіктова

Українські правоохоронні органи встановили 104 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів в Україні та передали до суду вісім справ.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування злочинів в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку керівниці.

Вона обговорила з комісарами та слідчими результати розслідувань прокуратури. За її словами, правоохоронці встановили 104 підозрюваних у воєнних злочинах, передали вісім справ до суду. Також суди ухвалили три вироки.

За словами генпрокурорки, сторони обговорили масштаби незаконного переміщення людей, сексуальне насилля та обмеження свободи слова на тимчасово захоплених територіях, а також питання дотримання прав військовополонених.

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"Дуже важливо, що Комісія зараз на нашій землі і збиратиме правду про війну в Україні: докази злочинів, порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права. Її звіт на Генасамблеї ООН та Раді ООН з прав людини буде ключем для розуміння всього світу про жахи і звірства, які кояться в центрі Європи у XXI столітті. Тож ми готові допомогти Комісії інформацією та даними та всіляко сприяти її роботі", - зауважила Венедіктова.