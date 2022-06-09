Війська РФ проводять ротацію на Запоріжжі: пригнали близько 80 старих танків, - голова ОВА Старух

Загарбники проводять ротацію на Запоріжжі, після перегрупування бойові дії можуть загостритися.

Про це в ефірі телеканалу Прямий розповів очільник ЗОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Розслаблятися немає часу. У ворогів зараз ротація, за останній місяць доставили приблизно 80 старих танків. Ніхто не розуміє, де вони будуть використані, частину залучили у створенні оборони. Після перегрупування можуть загостритися бойові дії", - попередив Старух.

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Він зазначив, що Запорізька область продовжує укріплювати оборону, посилення оборонних рубежів допоможе зменшити шанси загарбників на успішний наступ.

"Під час візиту до Запоріжжя Президент дав доручення посилити оборонні позиції. В нас дуже багато чого зроблено. Фахове військове керівництво посилило захист. Вся Україна надішле додаткову техніку та лісоматеріали для додаткового посилення ліній оборони. Підприємства Запоріжжя виготовляють металеві укріплення. Краще опиратися на щільну оборону навіть при наступальних заходах", - сказав Старух.

Очільник області також зазначив, що з початку березня загарбники почали заявляти про так званий референдум.

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"На тимчасово окупованих територіях продовжують працювати органи влади, які підпорядковані Україні. Запорізька область й надалі буде частиною України, а незаконні спроби окупантів відокремити її від держави не будуть визнані ні міжнародними партнерами, ні населенням", - запевнили в ОВА.

Як раніше повідомлялося, на сьогодні тимчасово захоплені близько 80% території Запорізької області.