УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11431 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 747 21

Окупанти почали видавати пенсії у рублях в Маріуполі, черга розписана до кінця місяця та супроводжується "битвою за виживання", - Андрющенко

маріуполь

Окупаційна "влада" Маріуполя видає місцевим жителям пенсію у рублях. У перерахунку на гривню виплати становлять 2,6 тисячі гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника міського голови Петра Андрющенко.

Окупаційна влада нібито зареєструвала приблизно 47 тисяч пенсіонерів, передає Андрющенко. Однак, за його інформацією, близько 10 тисяч маріупольців "принципово не подали документи" для отримання виплат від окупантів.

"Видача пенсій очікувано перетворилася на чергове пекло і знущання. Черга розписана до кінця місяця. Але це не рятує від хамства та битви за виживання", - додав Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зупинили фільтрацію всередині Маріуполя: тепер люди мають їхати в табори у с. Нікольське або с. Безіменне, - Андрющенко

Також радник мера написав, що російські окупанти видають виплати готівкою у рублях, яку завезли броньовиками.

"Це демонструє міць російської економіки та чесність звітів Путіна про економічні прориви. Тупо штампують на печатному станку стільки готівки, скільки потрібно", - заявив він.

Автор: 

Маріуполь (3222) пенсія (1581) Андрющенко Петро (692)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
в очередь, сукины дети. долгожданный руский мир пришел. уважение тем, кто отказался от подачки окупантов.
показати весь коментар
09.06.2022 18:33
+17
Зеля, запиши грозный видосик и не лезь в управление ЗСУ по освобождению наших земель. Убери Безу Бездумную из штаба планирования операций.
показати весь коментар
09.06.2022 18:35
+9
Якщо ти старий пенсіонер в руїнах міста де прожив усе життя - ти довбойоб. Тому що саме твої дії призвели до такого результату і нєхєр жалітись.
показати весь коментар
09.06.2022 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в очередь, сукины дети. долгожданный руский мир пришел. уважение тем, кто отказался от подачки окупантов.
показати весь коментар
09.06.2022 18:33 Відповісти
зачем ты смешал ждунов с нашими воинами?
показати весь коментар
09.06.2022 19:19 Відповісти
Когда не ты старый пенсионер, в руинах города, где прожил всю жизнь, то ехидничать легко.
показати весь коментар
09.06.2022 18:59 Відповісти
Якщо ти старий пенсіонер в руїнах міста де прожив усе життя - ти довбойоб. Тому що саме твої дії призвели до такого результату і нєхєр жалітись.
показати весь коментар
09.06.2022 19:26 Відповісти
Зеля, запиши грозный видосик и не лезь в управление ЗСУ по освобождению наших земель. Убери Безу Бездумную из штаба планирования операций.
показати весь коментар
09.06.2022 18:35 Відповісти
єрмака і дємченка хоча би звільнив.
показати весь коментар
09.06.2022 18:47 Відповісти
русскіє можуть знищувати людей не тільки фізично, але й духовно, тут вони тримають пальму першості.
показати весь коментар
09.06.2022 18:51 Відповісти
духовно они при рождении были уничтожены, так как с кацапскими корнями жили на чужой территории и не имели своей.
показати весь коментар
09.06.2022 20:32 Відповісти
спец пенсия для украинских чиновников судей прокуроров в Мариуполе сколько дают? Или тоже дают по 2600 гр? Чтоб наши так жили.
показати весь коментар
09.06.2022 19:01 Відповісти
Совок крокує по слідам рашистів. Знов рулон туалетного паперу на родину у рік, співбесіда для виїзду у Болгарію, та каральна психіатрія
показати весь коментар
09.06.2022 19:22 Відповісти
так ватка об этом так долго мечтала.
показати весь коментар
09.06.2022 19:30 Відповісти
как только вышел на пенсию сразу должен лишатся права голосовать. ты уже старый пердун, твое мировоззрение не изменит ни что. при любых президентах ты будешь получать свою пенсию, а вот помешать ты можешь конкретно. и это я считаю нормально и пусть не обижаются. ведь ни кто не поднимает вопрос почему когда тебе 17 лет и 364 дня, то голосовать нИзя, а через день можно
показати весь коментар
09.06.2022 19:37 Відповісти
В Дании так. И студенты не выбирают, и многие бюджетники. Это норма.
показати весь коментар
09.06.2022 19:56 Відповісти
пенсионеры живут прошлым и тянут в это прошлое своих детей и внуков.
показати весь коментар
09.06.2022 20:05 Відповісти
таки да "мудрий нАрід" уже наголосовал... Неизвестно чем кончится
показати весь коментар
09.06.2022 20:33 Відповісти
хоть поржем...
показати весь коментар
09.06.2022 20:37 Відповісти
кончится тем, как 8 лет раздали паспорта и вторые пенсии и не лишили гражданства Украины
показати весь коментар
09.06.2022 20:45 Відповісти
и снова две пенсии и паспорт, которым они будут пользоваться когда к своим родственникам поедут на парашу.
показати весь коментар
09.06.2022 20:25 Відповісти
Я бы не стал слишком уж казнить бедолашных мариупольцев. Каждого из нас ударили дубиной по голове. Кто-то ушел в мир иной, кто-то лишился рассудка, кто-то оклемался. Я например, кое-что нажил за 30 лет активной жизни. И как и 99% всех мариупольцев вмиг всего лишился. Короче обнулили по полной. Тем не менее сейчас я на украинской территории, и доволен как слон. В оккупированный город меня не заманишь. В Марике люди остались либо по полной тупости, либо по убеждению как мародеры, насильники и прочие маргиналы.
показати весь коментар
09.06.2022 21:21 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 00:14 Відповісти
 
 