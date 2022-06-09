Окупанти почали видавати пенсії у рублях в Маріуполі, черга розписана до кінця місяця та супроводжується "битвою за виживання", - Андрющенко

Окупаційна "влада" Маріуполя видає місцевим жителям пенсію у рублях. У перерахунку на гривню виплати становлять 2,6 тисячі гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника міського голови Петра Андрющенко.

Окупаційна влада нібито зареєструвала приблизно 47 тисяч пенсіонерів, передає Андрющенко. Однак, за його інформацією, близько 10 тисяч маріупольців "принципово не подали документи" для отримання виплат від окупантів.

"Видача пенсій очікувано перетворилася на чергове пекло і знущання. Черга розписана до кінця місяця. Але це не рятує від хамства та битви за виживання", - додав Андрющенко.

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Також радник мера написав, що російські окупанти видають виплати готівкою у рублях, яку завезли броньовиками.

"Це демонструє міць російської економіки та чесність звітів Путіна про економічні прориви. Тупо штампують на печатному станку стільки готівки, скільки потрібно", - заявив він.