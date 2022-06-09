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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Путіна і 34 топчиновників РФ

путін

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти керівництва РФ, зокрема проти президента Володимира Путіна і голови уряду РФ Михайла Мішустіна.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документі.

До нього також додається відповідне рішення РНБО із переліком представників керівництва РФ, проти яких запроваджуються санкції.

До зазначеного переліку, зокрема, увійшли президент РФ Володимир Путін, його прессекретар Дмитро Пєсков, голова російського уряду Михайло Мішустін разом зі своїми заступниками, керівник апарату уряду РФ Дмитро Григоренко, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу, голова МЗС РФ Сергій Лавров тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не сяде за стіл переговорів, поки відчуває свою силу, - Зеленський

Загалом санкції запроваджено проти 35 представників керівництва РФ. До них застосовується повний санкційний пакет, який, серед іншого, передбачає повне блокування активів, заборону в'їзду на територію України тощо.

Згідно зі згаданим рішенням РНБО, МЗС України має найближчим часом поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та "порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

"Цей указ набуває чинності з дня опублікування", - наголошується в указі глави Української держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) путін володимир (23760) санкції (11768)


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Топ коментарі
+32
Дуже на часі! Суркіси, королевські, робіновічі, шуфрічі іт.д не на часі! Тьфу! Шоу триває...
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09.06.2022 18:37
+22
За кадирова забув, до сих пір вибачається, сцикло
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09.06.2022 18:41
+22
Ваша правда: реаліті-шоу "Слуга народу" триває в країні вже котрий рік поспіль...
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09.06.2022 18:42
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Кабаева надеюсь в списке?
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09.06.2022 18:36 Відповісти
на кабаєву прочности памперса не хватило. погодите, она еще украинское гражданство получит.
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09.06.2022 18:37 Відповісти
будем подождать, как ара хамлия расскажет о том сколько миллионов людей она спасла и как не смыкая глаз и не покладая ног помогает в мирных переговорах.
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09.06.2022 18:44 Відповісти
Дуже на часі! Суркіси, королевські, робіновічі, шуфрічі іт.д не на часі! Тьфу! Шоу триває...
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09.06.2022 18:37 Відповісти
Ваша правда: реаліті-шоу "Слуга народу" триває в країні вже котрий рік поспіль...
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09.06.2022 18:42 Відповісти
зеленые проснулись
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09.06.2022 18:48 Відповісти
Санкції на зазирання в "очко" *****???
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09.06.2022 18:39 Відповісти
За кадирова забув, до сих пір вибачається, сцикло
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09.06.2022 18:41 Відповісти
Смело, смело...
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09.06.2022 18:44 Відповісти
щоб таке робити щоб нічого не робити?

Херсон коли звільняєш? відрізати кацапів від криму? Наполеон Боневтік ти наш
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09.06.2022 18:45 Відповісти
Все, война закончена. Зеледент победил. Санкции самое грозное оружие Украины против рабссеи... Только один вопрос: зеля, ты дебил?
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09.06.2022 18:45 Відповісти
Вообще, если вдуматься, это очень остроумный и тонкий троллинг.
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09.06.2022 21:10 Відповісти
пропала квартира в Крыму)))) и сериалы на рашке))))
(Ленка дома бошку то оторвет!!! и бородку то повыскубает!!!))))
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09.06.2022 18:46 Відповісти
Боюсь,что ничего у него не пропадёт,посмотрим
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09.06.2022 20:48 Відповісти
Давайте уже лупаните по крымскому мосту, или хотя бы еще по военному кораблю, для поднятия рейтинга надо
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09.06.2022 18:48 Відповісти
бей по яйцам, ЗЄля!

введи санкции против Кривоногой и Кабаихи, а также против всх пуйловых ********* !

старику Козлодоеву будет душевно больно
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09.06.2022 18:51 Відповісти
Сползает по крыше старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев,
К какой-нибудь бабе в постель.

Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев,
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев,
Заняться любовью в кусты.

Занятие это любил Козлодоев,
И дюжину враз ублажал.
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал.

А ныне, а ныне попрятались с*ки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.

https://www.youtube.com/watch?v=Qd7Rvr-vf80
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09.06.2022 18:53 Відповісти
Старик Козлодоев
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09.06.2022 18:56 Відповісти
По заслугам лубянского кровавого ублюдка ему давно уже нужно не санкции объявлять, а премию за голову... За живого или не вполне...
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09.06.2022 18:54 Відповісти
С этого нужно было начинать в 2019-м, а не искать мир в глазах маньяка. Клоун-тугодум.
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09.06.2022 18:57 Відповісти
Награды за их головы надо назначить,да и за головы их летчиков и артиллеристов которые города ровняют.
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09.06.2022 18:57 Відповісти
А шо там с санкциями против "сватов"? Скоро?
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09.06.2022 18:58 Відповісти
не на часі
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09.06.2022 19:00 Відповісти
Интересно, смотреть в очко Куйла в поисках там мира эти санкции будут мешать?
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09.06.2022 19:00 Відповісти
А на продюсеров "Сватов" санкции ввел?
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09.06.2022 19:02 Відповісти
А як для Порошенко ,кортофан жарив Киселева,забув,і на вухо йому налабизав,забув!
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09.06.2022 19:45 Відповісти
Креативне, оригінальне і вкрай нестандартне рішення - відчувається високий рівень професіоналізму, набутий в 96-му Кварталі. В Кремлі на все це реакція перевершить найоптимістичнішіі очікування - щирий сміх буде бурно переходити в дикий регіт.
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09.06.2022 19:08 Відповісти
Заборонив відвідувати "Квартал95" та дивитись "сватів" по кремлівському каналу?
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09.06.2022 19:10 Відповісти
Введи санкції проти себе за просраний південь. Без Лєнки до кінця війни.
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09.06.2022 19:12 Відповісти
До речі, Зеленський- перший в світі, реально унікальний випадок- президент країни, котрий просив вибачення у Рамзана Кадирова.
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09.06.2022 19:47 Відповісти
...Відповідний https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 указ ...

В опублікованих додатках нікого зі згаданих осіб наче не містить.

https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/14/61/7442691b2e102a0394fa88a41842ffca_1654785852.doc

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/14/65/f36608d0e036b033c25ed0e52603a085_1654786181.doc
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09.06.2022 19:14 Відповісти
Просто Цензор навів помилковий номер указу, https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813?fbclid=IwAR1n2sdlxH194znyh5Ln_cQn4yDOI3xExrAeQrbw-DKlH2FtpGcAEItjeEQ правильний їх містить.
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09.06.2022 19:23 Відповісти
А шо ТАКИ МОЖНО!
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09.06.2022 19:17 Відповісти
Видимо начал работать как Президент на 8 год войны а до этого был очень занят зрадой Шольца и Штанмайера.
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09.06.2022 19:24 Відповісти
Вувік сила!
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09.06.2022 19:25 Відповісти
Пишуть шо це, хоче чотирі обл забрати, як раз ті що Ара та Подоля та Ермак зливали, вмісті Бакало....
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09.06.2022 19:28 Відповісти
Санкція має бути одна - 9 грамів свинцю поміж очей.
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09.06.2022 19:41 Відповісти
А на Кадирова сцикотно...
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09.06.2022 19:44 Відповісти
А як же заповітна мрія заглянути в очко? Все, надія померла останньою?..
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09.06.2022 20:22 Відповісти
Як, уже???
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09.06.2022 20:27 Відповісти
Опаньки, не прошло и три года и бубочка расчухались, твою мать!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.06.2022 20:42 Відповісти
Коли почнуть саджати винних за здачу півдня?!Чи ще не всі вспіли повтікати?Не на часі?
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09.06.2022 21:16 Відповісти
Швидкий як срачка.
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09.06.2022 22:38 Відповісти
..неее рааанооовааатооо ли ? ))
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09.06.2022 22:40 Відповісти
Не прошло и полгода . . . А решение о лишении государственных наград Украины путина, медведева и т.п. (наградное оружие) будем ждать до судебного приговора русским военным преступникам ?
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09.06.2022 23:25 Відповісти
А как же пєрєговори?
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10.06.2022 00:13 Відповісти
Абрамовича і Фрідмана не забув вписати ?
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10.06.2022 00:36 Відповісти
Зе Ідіот робить ті самі тупорилі кроки що і РФ, яка банить надцять політиків з США і Англії...

Зеля як той пес, коли немає що робити то лиже яйця. Ефективність просто феєрична!
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10.06.2022 00:57 Відповісти
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10.06.2022 01:09 Відповісти
Оманські кнурі так нищать кремлівську мафію......а вона ; "ОЙ БАЮС, БАЮС"......хоч би не перенапрягся.
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10.06.2022 18:45 Відповісти
 
 