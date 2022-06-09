Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Путіна і 34 топчиновників РФ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти керівництва РФ, зокрема проти президента Володимира Путіна і голови уряду РФ Михайла Мішустіна.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документі.

До нього також додається відповідне рішення РНБО із переліком представників керівництва РФ, проти яких запроваджуються санкції.

До зазначеного переліку, зокрема, увійшли президент РФ Володимир Путін, його прессекретар Дмитро Пєсков, голова російського уряду Михайло Мішустін разом зі своїми заступниками, керівник апарату уряду РФ Дмитро Григоренко, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу, голова МЗС РФ Сергій Лавров тощо.

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Загалом санкції запроваджено проти 35 представників керівництва РФ. До них застосовується повний санкційний пакет, який, серед іншого, передбачає повне блокування активів, заборону в'їзду на територію України тощо.

Згідно зі згаданим рішенням РНБО, МЗС України має найближчим часом поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та "порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

"Цей указ набуває чинності з дня опублікування", - наголошується в указі глави Української держави.