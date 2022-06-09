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Порошенко в ефірі GBNews: Боремось за статус кандидата в члени ЄС і ПДЧ в НАТО для України

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GBNews розповів про підсумки Конгресу Європейської народної партії у Роттердамі, в якому він брав участь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко в ефірі GBNews: Боремось за статус кандидата в члени ЄС і ПДЧ в НАТО для України 01

"Це мій перший такий візит за 105 днів війни. Чому саме зараз? Бо йдеться про надзвичайно важливий місяць для України. Оскільки 23 червня відбудеться засідання Європейської Ради, під час якого має бути схвалено історичне рішення для України щодо надання статусу кандидата на майбутнє членство в ЄС", – зазначив Порошенко.

"Я пишаюся тим, що як президент України забезпечив внесення свого часу змін до Конституції України, які зробили зобовʼязуючим для нашої зовнішньої політики завдання досягнення повного членства України в ЄС та НАТО. В Україні сьогодні європейську інтеграцію підтримують більше 80% населення", – наголосив Порошенко.

"Європейська народна партія проголосувала одностайно на підтримку заявки України щодо статусу кандидата. Голова нашої політичної сімʼї, Манфред Вебер, голосував про це і в Європейському парламенті, який вчора схвалив історичне рішення щодо надання Україні цього статусу. Так само як це зробила конференція президентів Європарламенту", – сказав лідер "ЄС".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС на найближчому саміті

"А 28-29 червня в Мадриді відбуватиметься також історичний саміт НАТО. Україна продемонструвала мужність та здивувала весь світ завдяки своїм Збройним Силам, нашій єдності, солідарності всього світу, та зупинила російські війська. Саме тому надання Україні Плану дій щодо членства, в якості потужного стимулу для реформ та відповідних змін, для НАТО мати пліч-о-пліч українські збройні сили було б надзвичайним та важливим рішення для Саміту НАТО", – резюмував Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15161) членство в НАТО (1715) членство в ЄС (1231)


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Топ коментарі
+44
Порошенко втік в Україну!!!
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09.06.2022 19:41
+37
Гопнику с банковой нужно учиться,у Порошенко дипломатическому тону.
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09.06.2022 19:49
+27
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09.06.2022 20:08
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Порошенко втік в Україну!!!
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09.06.2022 19:41 Відповісти
Гопнику с банковой нужно учиться,у Порошенко дипломатическому тону.
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09.06.2022 19:49 Відповісти
Рашотролли и подоляшавки!!! ФАААААААСССС, падлы.
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09.06.2022 19:49 Відповісти
А в цей час довпойоп агрохімія їздить у Лондон давати покази аби з абрамовича зняли санкції і він спокійно міг вивести гроші, які мали б підти на відбудову України.
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09.06.2022 19:51 Відповісти
Там вже відстьогнули, абрамович з компанією люди щедрі, мертвечук не дасть збрехати.
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09.06.2022 19:59 Відповісти
Мудак Арахамия уже создал прецедент.

Российский миллиардер Михаил Фридман проводит консультации с властями Украины по поводу оформления гражданства. Смена гражданства может помочь выйти из-под санкций,

использовать такую возможность могут и другие представители российского бизнеса, имеющие украинские корни.
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09.06.2022 21:51 Відповісти
Не столько украинские корни как еврейские.
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10.06.2022 00:44 Відповісти
Хотілося б , щоб провладна партія теж так піарилась!

А то як не колаборант, то наводчик або зрадник і ніхто із зеленоі шобли
не покараний 😠
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09.06.2022 19:54 Відповісти
З окупованих територій розповідають, що в перші ж дні встановлюють учасників АТО і партійців ЄС та Свободи. Партійцями правлячих слуг ніхто й ніде не цікавився
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09.06.2022 20:01 Відповісти
а з партійців правлячих "слуг" москалями формуються окупаційні адміністрації...
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09.06.2022 21:01 Відповісти
З таким успіхом нас могли пустити в передпокій ще за Саркозі з Меркель. Тепер в цьому передпокої ми будемо товктися до того часу поки не розберемось з корупцією. А для цього ... вже знову потрібна революція. Але щось з цими "революціями" унас якась постійно фігня. Он Пєтя, наприклад, на другому році свого президентства публічно відмовився боротися з корупцією. Зєлєнський це взагалі дитя корупції і манкурства... Тому хунта і Майдан Лінча. А далі видно буде де там той макроно-шольцевський Брюссель... чи може краще Лондон?
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09.06.2022 19:55 Відповісти
Факт відмови боротьби з корупцією, на другому році президенства Порошенка, будьте ласкаві.
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09.06.2022 20:03 Відповісти
счас, він в методички пригожина залізе, бо сволотівські методички таких тем не піднімали.
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09.06.2022 20:28 Відповісти
Ви вірите що ВО Свобода кремлівський проект?
Не задумувались що це кацапская пропаганда?

«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят» Йозеф Геббельс
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09.06.2022 22:13 Відповісти
ні, я знаю, що сволота - це проект долбойопів-анархістів; а свої методички вони деруть з пригожинських, дещо в них змінюючи відповідно до ситуації. Бо самі на політику не здатні.
Навіть в часи УПА в середовищі патріотів були анархісти, які не зважали на політику, на обставини,і були готові покласти свої голови (а разом з собою і всіх інших патріотів) з-за будь-яких обставин. Героїчно, але глибоко долбоіпічно.
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10.06.2022 09:21 Відповісти
Ви що одна з голів партії Свободи яка усе знає ? Шось не чула такого прізвuща .
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11.06.2022 01:18 Відповісти
Уже не має сил на нього дивитись і слухати , тошнить від нього...,і як не розуміє, що він уже списаний політик ...
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09.06.2022 20:01 Відповісти
Тваринко , іди проблюйся і не смерди тут своіми подоляцькими портками 😡
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09.06.2022 20:06 Відповісти
а може це саме він і пише під псевдонімом -
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09.06.2022 21:23 Відповісти
П'ятий президент Петро Порошенко привіз чергову партію пікапів для десантників, а також контракт із Великої Британії на вантажівки для ЗСУ 🙂
Наразі для українських воїнів придбано 49 пікапів,
12 вантажівок, 3 броньовані автівки та швидка 😠
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09.06.2022 20:02 Відповісти
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09.06.2022 20:09 Відповісти
***** ///
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09.06.2022 21:10 Відповісти
Захід готовий на безпрецедентні кроки - навіть не уявляю, які бонуси для України в цій ситуації міг би заробити Порошенко. Натомість маємо Зе, який без кінця звинувачує, жаліється, покриває рейдерство Коломойського і просить не вводити санкції для Абрамовича (гаманця Путіна).
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09.06.2022 20:03 Відповісти
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09.06.2022 20:08 Відповісти
Респект Порох!
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09.06.2022 20:28 Відповісти
morron
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09.06.2022 20:40 Відповісти
идинахМацква...
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09.06.2022 20:44 Відповісти
сциш, касап, при згадці за Пороха і Євросолідарність - так само, а мо', ще й рідкіше, як при згадці за Бандеру та Мазепу....
Ну і здохни від енурезу!
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09.06.2022 20:52 Відповісти
кацапня сдохне і від енурезу і від діареї, якщо вони обсіраются як тількu ****** Патрончuка побачять .
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11.06.2022 01:26 Відповісти
Якщо чесно , то Порошенко завжди щось купує для нашоі арміі !!

А Зе тільки зачитує відосики істеричні і гнівні !

Порох спас Киів ( ППО ) за свої кошти !

Можливо , хтось вважає , що цього замало -
зробіть білше!!
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09.06.2022 20:32 Відповісти
Порох-Сила,кокс-могила!!!
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09.06.2022 22:26 Відповісти
Здохни , зелень недорозвинена 😠
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09.06.2022 22:34 Відповісти
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09.06.2022 23:36 Відповісти
Не треба на це відволікатись. Треба спочатку перемогти агресора. Тим більше, що ситуація досить складна.
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10.06.2022 00:48 Відповісти
Украина должна быть в НАТО. Только так
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10.06.2022 07:32 Відповісти
 
 