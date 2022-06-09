Порошенко в ефірі GBNews: Боремось за статус кандидата в члени ЄС і ПДЧ в НАТО для України
Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GBNews розповів про підсумки Конгресу Європейської народної партії у Роттердамі, в якому він брав участь.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Це мій перший такий візит за 105 днів війни. Чому саме зараз? Бо йдеться про надзвичайно важливий місяць для України. Оскільки 23 червня відбудеться засідання Європейської Ради, під час якого має бути схвалено історичне рішення для України щодо надання статусу кандидата на майбутнє членство в ЄС", – зазначив Порошенко.
"Я пишаюся тим, що як президент України забезпечив внесення свого часу змін до Конституції України, які зробили зобовʼязуючим для нашої зовнішньої політики завдання досягнення повного членства України в ЄС та НАТО. В Україні сьогодні європейську інтеграцію підтримують більше 80% населення", – наголосив Порошенко.
"Європейська народна партія проголосувала одностайно на підтримку заявки України щодо статусу кандидата. Голова нашої політичної сімʼї, Манфред Вебер, голосував про це і в Європейському парламенті, який вчора схвалив історичне рішення щодо надання Україні цього статусу. Так само як це зробила конференція президентів Європарламенту", – сказав лідер "ЄС".
"А 28-29 червня в Мадриді відбуватиметься також історичний саміт НАТО. Україна продемонструвала мужність та здивувала весь світ завдяки своїм Збройним Силам, нашій єдності, солідарності всього світу, та зупинила російські війська. Саме тому надання Україні Плану дій щодо членства, в якості потужного стимулу для реформ та відповідних змін, для НАТО мати пліч-о-пліч українські збройні сили було б надзвичайним та важливим рішення для Саміту НАТО", – резюмував Порошенко.
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Российский миллиардер Михаил Фридман проводит консультации с властями Украины по поводу оформления гражданства. Смена гражданства может помочь выйти из-под санкций,
использовать такую возможность могут и другие представители российского бизнеса, имеющие украинские корни.
А то як не колаборант, то наводчик або зрадник і ніхто із зеленоі шобли
не покараний 😠
Не задумувались що це кацапская пропаганда?
«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят» Йозеф Геббельс
Навіть в часи УПА в середовищі патріотів були анархісти, які не зважали на політику, на обставини,і були готові покласти свої голови (а разом з собою і всіх інших патріотів) з-за будь-яких обставин. Героїчно, але глибоко долбоіпічно.
Наразі для українських воїнів придбано 49 пікапів,
12 вантажівок, 3 броньовані автівки та швидка 😠
Ну і здохни від енурезу!
А Зе тільки зачитує відосики істеричні і гнівні !
Порох спас Киів ( ППО ) за свої кошти !
Можливо , хтось вважає , що цього замало -
зробіть білше!!