МЗС назвало нікчемним "судовий процес" окупантів над іноземними бійцями ЗСУ: "Подібні судилища підривають механізми повернення військовополонених"
Міністерство закордонних справ України назвало нікчемним "судовий процес" над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях.
Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він зауважив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ.
Відтак, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів, зазначив речник.
"Усі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють у полон ворога, користуються правами військовополонених. Ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно поводитися", - заявив Ніколенко.
Речник МЗС наголосив, що "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на тимчасово захоплених українських територіях є нікчемним.
"Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль для звільнення всіх захисників України", - підсумував дипломат.
Як повідомлялося, окупанти в Донецьку збираються стратити двох британців та мароканця, які боронили Україну від загарбників
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9 июня подконтрольный Кремлю марионеточный "суд днр" за несколько дней по сфабрикованным обвинениям приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. «Решение» марионеточного суда распространило кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости. Российская пропаганда пытается представить этих иностранцев как «наемников», хотя установлено, что они официально проходили службу в ВСУ, то есть являются комбатантами. Подробности о пленных иностранных гражданах публикует (https://www.bbc.com/russian/news-61745748) BBC.
Таким образом рф и подконтрольные ей марионеточные суды в очередной раз нарушают конвенцию по обращению с военнопленными. Нужно больше оружия для помощи украинской армии и больше санкций против рф, чтобы прекратить бесправие на оккупированных рф территориях.
і бакланову треба почухатись а не сидіти в бункере.