МЗС назвало нікчемним "судовий процес" окупантів над іноземними бійцями ЗСУ: "Подібні судилища підривають механізми повернення військовополонених"

Міністерство закордонних справ України назвало нікчемним "судовий процес" над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ.

Відтак, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів, зазначив речник.

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"Усі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють у полон ворога, користуються правами військовополонених. Ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно поводитися", - заявив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на тимчасово захоплених українських територіях є нікчемним.

"Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль для звільнення всіх захисників України", - підсумував дипломат.

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