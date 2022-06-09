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Новини Війна
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МЗС назвало нікчемним "судовий процес" окупантів над іноземними бійцями ЗСУ: "Подібні судилища підривають механізми повернення військовополонених"

піннер,аслі,брагім

Міністерство закордонних справ України назвало нікчемним "судовий процес" над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ.

Відтак, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів, зазначив речник.

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"Усі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють у полон ворога, користуються правами військовополонених. Ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно поводитися", - заявив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на тимчасово захоплених українських територіях є нікчемним.

"Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль для звільнення всіх захисників України", - підсумував дипломат.

Як повідомлялося, окупанти в Донецьку збираються стратити двох британців та мароканця, які боронили Україну від загарбників

Автор: 

іноземець (388) МЗС (4107) росія (64926) Донбас (22354) ЗСУ (7499) Ніколенко Олег (365) Ейден Аслін (15) Шон Піннер (14) Брагім Саадун (13)


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Топ коментарі
+8
Якщо їх стратять, МЗС назве страту "нікчемною"?
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09.06.2022 19:57
+8
Не уверен -что расстреляют иначе все обнуление полное каких либо даже эфемерных шансов.. они выведут себя за рамки любые... а также подумайте о том- что убив 2 англичан Россия руками ДНР даст Джонсону основание подумать о вступлении на стороне Украины в войну.. и таким образом-- если они решат казнить 2 граждан Британии-то по сути Россия обьявляет войну Британии....
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09.06.2022 19:59
+4
Ну теперь можно в плен никого не брать с кадыровского племени, "при оказании сопротивления" по законам военного времени и ага.....
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09.06.2022 20:03
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Якщо їх стратять, МЗС назве страту "нікчемною"?
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09.06.2022 19:57 Відповісти
tak ta ono tak....tolko vot shto vy skazhete esli eti urody primutsa k razstrelam......tut nuzhno ochen boljno nadavitj na karlika-fjurera....interesno vse "ditishki" orkov uzhe otpravleni obratno na vatnuju gavanj iz pindosii ta geiropi ? mozhe stoit arestovatj desjatok drugoi....
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09.06.2022 19:58 Відповісти
https://t.me/informnapalm/9261
9 июня подконтрольный Кремлю марионеточный "суд днр" за несколько дней по сфабрикованным обвинениям приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. «Решение» марионеточного суда распространило кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости. Российская пропаганда пытается представить этих иностранцев как «наемников», хотя установлено, что они официально проходили службу в ВСУ, то есть являются комбатантами. Подробности о пленных иностранных гражданах публикует (https://www.bbc.com/russian/news-61745748) BBC.

Таким образом рф и подконтрольные ей марионеточные суды в очередной раз нарушают конвенцию по обращению с военнопленными. Нужно больше оружия для помощи украинской армии и больше санкций против рф, чтобы прекратить бесправие на оккупированных рф территориях.
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09.06.2022 19:58 Відповісти
Не уверен -что расстреляют иначе все обнуление полное каких либо даже эфемерных шансов.. они выведут себя за рамки любые... а также подумайте о том- что убив 2 англичан Россия руками ДНР даст Джонсону основание подумать о вступлении на стороне Украины в войну.. и таким образом-- если они решат казнить 2 граждан Британии-то по сути Россия обьявляет войну Британии....
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09.06.2022 19:59 Відповісти
tak oni uzhe polovinu GB novichkom zasypali i ? ...nichevo...poka.
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09.06.2022 20:04 Відповісти
А вони що, ще у якихось рамках?
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09.06.2022 20:17 Відповісти
Вы это серьезно ?!
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09.06.2022 21:38 Відповісти
Ну теперь можно в плен никого не брать с кадыровского племени, "при оказании сопротивления" по законам военного времени и ага.....
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09.06.2022 20:03 Відповісти
давно пора. и лугандонцев кстати тоже.
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09.06.2022 21:31 Відповісти
Зебилы! В плен в Мариуполе попало более 2000 защитников Украины. Ваш клоун готов просить прощения на коленях у вдов, матерей, жен, детей? Что-то не слышал о том, что он берет часть вины на себя. И да. В трагедии Иловайска вы обвиняли лично Порошенко, а кто виноват в катастрофе в Мариуполе?
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09.06.2022 20:18 Відповісти
Вся та шобла котра троне военнопленних повинна зразу вмерти і їхніх сімї до сьомого коліна
і бакланову треба почухатись а не сидіти в бункере.
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09.06.2022 20:35 Відповісти
Защитники ВСУ почему у них нет гражданства Украины? Почему до сих пор не отменили двойное гражданство. Почему до сих пор не ввели лишение украинского гражданства для граждан России? Почему у депутатов есть только время на закон про введение налога на ввоз автомобилей?
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09.06.2022 21:25 Відповісти
этих почему целый том.
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09.06.2022 21:32 Відповісти
 
 