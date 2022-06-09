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Новини Війна
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Війну РФ проти України обговорять на безпековому саміті у Сингапурі, Зеленський виступатиме у віртуальному форматі

сингапур,діалог,шангрі-ла

Азійський саміт з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" відбудеться 10-12 червня в Сингапурі.

Вторгнення Росії в Україну стане одним із центральних питань під час Азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Агентство Reuters, посилаючись на китайські ЗМІ, повідомляє, що Пекін використає цю зустріч для обговорення співпраці зі Сполученими Штатами. Хоча саміт зосереджений на питаннях безпеки Азії, вторгнення Росії в Україну залишатиметься ключовим питанням у дискусіях.

Президент України Володимир Зеленський виступить на зустрічі у віртуальному форматі, однак українська делегація на зустрічі буде присутня, в той час як росіян не буде.

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Також у полі зору учасників саміту буде військова загроза з боку Північної Кореї, яка цього року провела щонайменше 18 випробувань зброї, що підкреслює розвиток ядерних і ракетних арсеналів.

"Діалог Шангрі-Ла", який залучає високопоставлених військових осіб, дипломатів і виробників зброї з усього світу, відбудеться 10-12 червня в Сінгапурі, вперше з 2019 року після того, як його двічі переносили через COVID-19.

Автор: 

Сінгапур (70)


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Топ коментарі
+8
Мелітополь сьогодні
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09.06.2022 20:17
+2
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09.06.2022 20:41
+1
і заграє на роялі...
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09.06.2022 20:23
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Мелітополь сьогодні
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09.06.2022 20:17 Відповісти
і заграє на роялі...
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09.06.2022 20:23 Відповісти
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09.06.2022 20:41 Відповісти
Какой смысл в этом саммите, что он поменяет.
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09.06.2022 20:48 Відповісти
прогуляются, командировочные получат.
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09.06.2022 23:22 Відповісти


Garry Kasparov

@Kasparov63

The heavy weapon crisis in Ukraine has reached a critical juncture. The UK and Poland are going above and beyond. Scholz is delaying and lying. The US still won't make its war goals clear and is sending less than promised and much less than Ukraine needs.

Кризис тяжелых вооружений в Украине достиг критической точки. Великобритания и Польша делают все возможное. Шольц медлит и лжет. США до сих пор не проясняют свои военные цели и посылают меньше, чем обещали, и намного меньше, чем нужно Украине.
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09.06.2022 21:21 Відповісти
В цих кацапських ліберастах є одна дуже цікава деталь: ніхто з них не згоден платити репарації Україні за збитки нанесені їхньою армією.
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09.06.2022 21:36 Відповісти
Ще один хароший рускій. Спитайте його, чи не треба йому український паспорт.
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10.06.2022 04:49 Відповісти
Одні бла-бла-бла...
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09.06.2022 23:55 Відповісти
Сивочолий ЗЕ покривляється у відосику і зникне.
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10.06.2022 08:34 Відповісти
 
 