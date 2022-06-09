Війну РФ проти України обговорять на безпековому саміті у Сингапурі, Зеленський виступатиме у віртуальному форматі

Азійський саміт з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" відбудеться 10-12 червня в Сингапурі.

Вторгнення Росії в Україну стане одним із центральних питань під час Азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Агентство Reuters, посилаючись на китайські ЗМІ, повідомляє, що Пекін використає цю зустріч для обговорення співпраці зі Сполученими Штатами. Хоча саміт зосереджений на питаннях безпеки Азії, вторгнення Росії в Україну залишатиметься ключовим питанням у дискусіях.

Президент України Володимир Зеленський виступить на зустрічі у віртуальному форматі, однак українська делегація на зустрічі буде присутня, в той час як росіян не буде.

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Також у полі зору учасників саміту буде військова загроза з боку Північної Кореї, яка цього року провела щонайменше 18 випробувань зброї, що підкреслює розвиток ядерних і ракетних арсеналів.

"Діалог Шангрі-Ла", який залучає високопоставлених військових осіб, дипломатів і виробників зброї з усього світу, відбудеться 10-12 червня в Сінгапурі, вперше з 2019 року після того, як його двічі переносили через COVID-19.