У травні видатки бюджету покривались надходженнями лише на 40%, - міністр фінансів Марченко
Видатки державного бюджету України значно перевищують надходження.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"За травень у нас було зібрано 101,3 млрд гривень за загальним фондом", - сказав він, відзначивши, що Податкова служба зібрала 73 млрд гривень, а Митна служба - 9,5 млрд гривень.
Водночас видатки становлять 251 млрд гривень. "Тобто ви можете співставити реальну потребу видатків і реальні надходження", - сказав він.
Марченко нагадав про урядовий проект, яким передбачається відновлення мит та ПДВ, у тому числі для авто громадян. "Це ми вважаємо нагальним та необхідним кроком", - сказав міністр та заявив, що уряд просить Раду відновити податки на митниці, "як це було до початку війни".
За його словами, це дасть можливість збирати додаткові кошти та зменшить запозичення.
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работающий бизнес нужно поддерживать, лелеять и ухаживать - тогда будут и поступления в бюджет.
А если во время войны 50% позакрывались, а 50% ели дышат, и начать их "ощипывать, как гусака", через месяц и 10% не получит ы бюджет!
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Их, перед назначением в министры, врачи-психиатры проверяют??? Или только Марченко не прошел медкомиссию??
Но ему на курсах министров в Миргороде наверное про это не сказали ))
як завжди - "високий" рівень компетенції у ВСІХ зебілів.
"Марченко забыл 90-е."
Воно тоді під стіл пішки ходило (1981 р. народження), так що пам'ятати не може,
а от ЗНАТИ, до чотго призводить підвищення податків у критичні для бізнесу часи - ПОВИНЕН.
Так що, або диплом і т.п. - по блату, або свідомо бажає нищіти економіку країни.
СЧИТАЮТ МИФИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ - кто будет гнать в Украину авто при увеличении стоимости на 30-40% по сравнению с европейскими ценами . ИДИОТЫ МАРЧЕНКО , ГЕТЬМАНЦЕВ, НАЙЕМ забывают , что украинцы платят 5% пенсионного фонда в бюджет . Простая умножение стоимости кол-ва авто на 5% даёт приличный доход в бюджет
ТАК И ЭТОГО НЕ БУДЕТ ПРИ ОТМЕНЕ НУЛЕВОЙ РАСТАМОЖКИ
‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА
Построение системы управления
https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs
а марченко і гетьманцева на гіляку ‼️
Крім того, структура руйнувань наступна:
119 млрд долл США - втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
112 млрд долл США - втрати ВВП у 2022 році;
80 млрд долл США - втрати підприємств та організацій;
54 млрд долл США - втрати прямих інвестицій в українську економіку;
48 млрд долл США - втрати державного бюджету.
Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають.
Сейчас надо вообще все пошлины снять на авто, включая новые. Может за исключением премиальных. Экономику нужно восстанавливать. Экономика пешком с тачками и лопатами не восстанавливается...
Да в чём Проблема ? Нехватает на новые Яхты и новую недвижимость? Все никак не нажруца. Они вообще в курсе, что в Украине автомобилей не выпускают, защита автомобильной промышленности Защищать НЕЧЕГО, просто тупо ЗАБИРАЮТ у людей деньги
Наступною буде пропозиція про заборону кабміну.
В Швеції Кабінет Міністрів налічує всього 9 міністрів, які їздять на роботу на велосипедах...
автомобілізація - драйвер росту економіки
ті, хто проти дешевих, доступних автівок для українців - шкідники, злочинці та пособники рашистів
кредитори тебе за щось тримають?
інформацiя про величезнi втрати кожного дня:
підірвати бойовий дух наших захисників і якнайшвидше оголосити капітуляцію - придурок Резніков повторив слово в слово сказане перед цим придурком та зрадником Боневтіком !
а тепер ще інформацiя про величезнi втрати для економiки...
Зе-шобла просто готує злив -
Південь України, все узбережжя, весь Донбас, Крим.
якщо будуть питання, то воно, Зе-чмо хоче щоб не гинули українці та не знищувалась економiка...