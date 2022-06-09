У травні видатки бюджету покривались надходженнями лише на 40%, - міністр фінансів Марченко

Видатки державного бюджету України значно перевищують надходження.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За травень у нас було зібрано 101,3 млрд гривень за загальним фондом", - сказав він, відзначивши, що Податкова служба зібрала 73 млрд гривень, а Митна служба - 9,5 млрд гривень.

Водночас видатки становлять 251 млрд гривень. "Тобто ви можете співставити реальну потребу видатків і реальні надходження", - сказав він.

Марченко нагадав про урядовий проект, яким передбачається відновлення мит та ПДВ, у тому числі для авто громадян. "Це ми вважаємо нагальним та необхідним кроком", - сказав міністр та заявив, що уряд просить Раду відновити податки на митниці, "як це було до початку війни".

За його словами, це дасть можливість збирати додаткові кошти та зменшить запозичення.

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