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Новини Війна
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У травні видатки бюджету покривались надходженнями лише на 40%, - міністр фінансів Марченко

марченко

Видатки державного бюджету України значно перевищують надходження.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За травень у нас було зібрано 101,3 млрд гривень за загальним фондом", - сказав він, відзначивши, що Податкова служба зібрала 73 млрд гривень, а Митна служба - 9,5 млрд гривень.

Водночас видатки становлять 251 млрд гривень. "Тобто ви можете співставити реальну потребу видатків і реальні надходження", - сказав він.

Марченко нагадав про урядовий проект, яким передбачається відновлення мит та ПДВ, у тому числі для авто громадян. "Це ми вважаємо нагальним та необхідним кроком", - сказав міністр та заявив, що уряд просить Раду відновити податки на митниці, "як це було до початку війни".

За його словами, це дасть можливість збирати додаткові кошти та зменшить запозичення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держбюджет лише на третину фінансується з власних доходів. Допомога партнерів - наразі найважливіше джерело, - Марченко

Автор: 

бюджет (2980) дефіцит (555) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+24
Расскажите дебилу Марченко:
работающий бизнес нужно поддерживать, лелеять и ухаживать - тогда будут и поступления в бюджет.
А если во время войны 50% позакрывались, а 50% ели дышат, и начать их "ощипывать, как гусака", через месяц и 10% не получит ы бюджет!
--
Их, перед назначением в министры, врачи-психиатры проверяют??? Или только Марченко не прошел медкомиссию??
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09.06.2022 20:44
+23
Миллионы чиновников, судьи по 500 000 тыс зарплаты, набу/шмабу, сокращайте расходы на гос аппарат и будет вам счастье.
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09.06.2022 20:38
+20
Час ощипувати гусака
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09.06.2022 20:26
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Час ощипувати гусака
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09.06.2022 20:26 Відповісти
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09.06.2022 20:38 Відповісти
Казка про гуску, яку змушували нести прості яйця замість золотих
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09.06.2022 20:42 Відповісти
Расскажите дебилу Марченко:
работающий бизнес нужно поддерживать, лелеять и ухаживать - тогда будут и поступления в бюджет.
А если во время войны 50% позакрывались, а 50% ели дышат, и начать их "ощипывать, как гусака", через месяц и 10% не получит ы бюджет!
--
Их, перед назначением в министры, врачи-психиатры проверяют??? Или только Марченко не прошел медкомиссию??
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09.06.2022 20:44 Відповісти
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09.06.2022 20:57 Відповісти
Це в якій країні 50% пазакривалісь? Кому ти цю туфту пишеш?
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09.06.2022 21:00 Відповісти
Ну, по ходу, ще й гетьманцев не пройшов медкомісію. Він, правда, не міністр.... Із свого 10-річного досвіду роботи із митницею хочу додати, що методи зеленої влади щодо витрясання грошей із бізнесу дуже схожі із методами часів януковича. Чого пан марченко не згадує, як окрім мит і ПДВ класно працює спускання "табличок із митною вартістю" на локальні митниці і таке інше?.....ммм..... може, того, що це протизаконно?.... але ж так бабла хочеться, що важко втриматися. Хочеться нагати цим панам із ОП, чим закінчив янукович. І якщо вони думають, що війна все спише і люди все забудуть - то марні сподівання. Ми ж не лохи, в решті решт
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09.06.2022 23:06 Відповісти
Злодій кричить-тримайте злодія !
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09.06.2022 20:28 Відповісти
куда деваются сотни миллионов от благотворителей и всевозможных аукционов ???
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09.06.2022 20:29 Відповісти
За скрутних обставин збільшення податків призводить до зменьшення надходжень
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09.06.2022 20:29 Відповісти
100%
Но ему на курсах министров в Миргороде наверное про это не сказали ))
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09.06.2022 20:47 Відповісти
в Трускавце 🤣🤣🤣
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09.06.2022 20:59 Відповісти
Але цілий мЯністр фінансів цього не знає,
як завжди - "високий" рівень компетенції у ВСІХ зебілів.
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09.06.2022 21:15 Відповісти
Марченко забыл 90-е.
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09.06.2022 22:13 Відповісти


"Марченко забыл 90-е."

Воно тоді під стіл пішки ходило (1981 р. народження), так що пам'ятати не може,
а от ЗНАТИ, до чотго призводить підвищення податків у критичні для бізнесу часи - ПОВИНЕН.

Так що, або диплом і т.п. - по блату, або свідомо бажає нищіти економіку країни.
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10.06.2022 07:12 Відповісти
Нарід, якого будуть общіпувати, має бути вдячний Марченку? Сволота збирала податки 30 років, де ці гроші? Велике крадівництво повертається
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09.06.2022 20:31 Відповісти
Опять на ДОРОГИ денег не хватает.
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09.06.2022 20:31 Відповісти
зажурився нема з чого ******* бабло!
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09.06.2022 20:35 Відповісти
У ЗЕЛІ ПОПРОСИ-АБО КАЛАМОНІ..
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09.06.2022 20:36 Відповісти
Миллионы чиновников, судьи по 500 000 тыс зарплаты, набу/шмабу, сокращайте расходы на гос аппарат и будет вам счастье.
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09.06.2022 20:38 Відповісти
нацгвардии на период военного времени идет доплата от 30 тыс грн в мес к обычной зп (всем), сбу от 50тыс грн +, остальным наверняка тоже увеличили, как мин в 2 раза... надо сокращать расходы на себя любимых! иначе никак жесткая экономия должна быть, а марченко все с обычного бизнеса хочет что-то поиметь((
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09.06.2022 20:59 Відповісти
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09.06.2022 20:38 Відповісти
скажу за себе , остаточно вирішив закритись в травні , воєнкомат дістав , і не мобілізовує і працювати не дає , мабуть чекають на хабар , проте куя їм ! Людей змушений був звільнити , бо якщо тебе раз на тиждень смикають у воєнкомат то чка там робота ... Головне на прохання вже мобілізовуйте , не доцобуйте , кажуть не ваша черга ...
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09.06.2022 20:39 Відповісти
Таке відчуття як будь-то спеціально провокують людей на бунт. В моїй області третина чоловіків їздили на заробітки. Тепер усі сидять без роботи і бізнес в тому числі, бо він існував за рахунок тих же заробітчан. Воєнкомати і погранци гребують бабло просто нереальними сумами. Невже вони не розуміють, що люди все це бачать? Поки що всі терплять із-за війни. Але як казав Стейнбек, в душах людей гроздья гнева наливаются и созревают, тяжёлые гроздья и достигать им осталось недолго.
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09.06.2022 21:01 Відповісти
В КМ тільки злодії, в ОП тільки зрадники. В ВР і ті і другі упереміж. І це під час війни. Як нас країни НАТО терплять ?
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09.06.2022 20:40 Відповісти
а як там "квартальне шапіто", вже заплатило податки з серіалів та шоу, які й досі крутяться по каналах країни-окупанта, в Московії? Чи ще не на часі? Чи то криваве кацапське бабло надійно в оффшорах відкладено, такби мовити, в ім"я остаточного кінця епохі бідності? А хазяїн Zeленого клоуна, Бєня, вже повернув в Україну виведені з Приватбанку мільярди баксів? Чи це "савсєм другоє"???
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09.06.2022 20:41 Відповісти
Бєнє вистачило.
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09.06.2022 20:41 Відповісти
Ай яй яй, как не хорошо получается! НО, в то же время, некий гражданин Израиля Бе, ну, тот, что кукловод гражданина Зе, в течении всего одного месяца дважды покупал у государства автогаз за половину рыночной цены, чем и нанёс убыток бюджету на 695 000 000 гр. Это не смущает министра финансов Марченко? нет? А почему? Мы чего то не понимаем и это другое?
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09.06.2022 20:52 Відповісти
ніхто ж не може прослідити скільки за час війни під шумок відновилося суддів, люстрованих ментів і всякого кодла. А їм тепер за всі роки мільйони платять І не говоріть що такого немає... Нажаль валом.
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09.06.2022 20:52 Відповісти
Вас,зелёных идиотов гнать надо в шею
СЧИТАЮТ МИФИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ - кто будет гнать в Украину авто при увеличении стоимости на 30-40% по сравнению с европейскими ценами . ИДИОТЫ МАРЧЕНКО , ГЕТЬМАНЦЕВ, НАЙЕМ забывают , что украинцы платят 5% пенсионного фонда в бюджет . Простая умножение стоимости кол-ва авто на 5% даёт приличный доход в бюджет
ТАК И ЭТОГО НЕ БУДЕТ ПРИ ОТМЕНЕ НУЛЕВОЙ РАСТАМОЖКИ
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09.06.2022 20:53 Відповісти
Предлагаю внимательно услышать грустные экономические перспективы Украины от специалиста , если не уберут дураков советчиков Устенко Марченко Геттманцева из власти

‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА

Построение системы управления

https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs

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09.06.2022 20:56 Відповісти
Який лікбез?! Вони ж трускавецьку академію закінчили!
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09.06.2022 21:02 Відповісти
Я не тільки для них це розміщаю . Я хочу , чтоби мудрі українці зрозуміли перед якою прірвою стоить Україна , якщо до Зе не дійде ідея різкого зменьшення податків
а марченко і гетьманцева на гіляку ‼️
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09.06.2022 21:07 Відповісти
А ми то зрозуміли ще в квітні 19-го... Але, на жаль, в нас 73% ідіотів, яких навіть війна не лікує, так що...
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09.06.2022 21:09 Відповісти
Зараз треба спасати залишки бізнесу і ідея Балашова те що треба .
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09.06.2022 21:16 Відповісти
За місяць війни українці втратили 200 тис автомобілів, а також 10 млн кв. м. житла. Загалом втрати цивільного населення склали 90,5 млрд долл США. Таку статистику наводить перший віце-прем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко.

Крім того, структура руйнувань наступна:

119 млрд долл США - втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
112 млрд долл США - втрати ВВП у 2022 році;
80 млрд долл США - втрати підприємств та організацій;
54 млрд долл США - втрати прямих інвестицій в українську економіку;
48 млрд долл США - втрати державного бюджету.

Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають.
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09.06.2022 21:08 Відповісти


Сейчас надо вообще все пошлины снять на авто, включая новые. Может за исключением премиальных. Экономику нужно восстанавливать. Экономика пешком с тачками и лопатами не восстанавливается...
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09.06.2022 21:12 Відповісти


Да в чём Проблема ? Нехватает на новые Яхты и новую недвижимость? Все никак не нажруца. Они вообще в курсе, что в Украине автомобилей не выпускают, защита автомобильной промышленности Защищать НЕЧЕГО, просто тупо ЗАБИРАЮТ у людей деньги

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09.06.2022 21:13 Відповісти


Наступною буде пропозиція про заборону кабміну.





В Швеції Кабінет Міністрів налічує всього 9 міністрів, які їздять на роботу на велосипедах...

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09.06.2022 21:14 Відповісти


автомобілізація - драйвер росту економіки
ті, хто проти дешевих, доступних автівок для українців - шкідники, злочинці та пособники рашистів

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09.06.2022 21:15 Відповісти
Тварь марченко считает, цитата: "Несмотря на сложную ситуацию с бюджетом, Минфин считает, что Украина должна продолжать платить по своим долгам." И несмотря на предложение МВФ о реструктуризации нашего долга и возможности не платить проценты - тварюка марченко заплатил МВФ около 1,2 млрд дол. Сделано это было для того, чтобы не было причин останавливать выплаты по ОВГЗ! А кто у нас держатели ОВГЗ? Верно, все свои зеленые подельники и иже с ними
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09.06.2022 21:17 Відповісти
Бізнес втратив мільйон автопарку,тому дехто вже і не може відновитися.Потрібно скоротити видатки бюджету там де це можливо,виплати всяких дивидендів премій бонусів, але не підвищувати податковий тягар бо буде зростати безробіття. Навпаки для тих хто створює робоче місце повинне бути всіляке сприяння від держави.
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09.06.2022 21:19 Відповісти
Что самое смешное, бюджет великого крадівництва никто не секвестировал
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09.06.2022 21:28 Відповісти
Ще більше ставку задеріть, і введіть додаткові податки.
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09.06.2022 21:31 Відповісти
і це на стільки багато що ви відмолвляєтеся https://www.bing.com/search?q=%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8+%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%96+%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2%27%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f&FORM=AWRE рекструризувати зовнішні та й внутрішні заобовязання?Чи
кредитори тебе за щось тримають?
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09.06.2022 21:34 Відповісти
лайв-хак : якщо менше красти то буде 99%. Не дякуйте!
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09.06.2022 21:46 Відповісти
цей міністр і гетьманцев два ідіота які шкодят Україні
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09.06.2022 22:24 Відповісти
ну то що, влаштуєте тут прохідний двір, бордель може відкриєте, щоб любий міг завалитися у кого бабло є, всі русскіє пропогандисти, всі русскіє олігархи.
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09.06.2022 22:43 Відповісти
ще один вкид вiд зрадницькоi Зе-шобли..

інформацiя про величезнi втрати кожного дня:
підірвати бойовий дух наших захисників і якнайшвидше оголосити капітуляцію - придурок Резніков повторив слово в слово сказане перед цим придурком та зрадником Боневтіком !

а тепер ще інформацiя про величезнi втрати для економiки...



Зе-шобла просто готує злив -

Південь України, все узбережжя, весь Донбас, Крим.

якщо будуть питання, то воно, Зе-чмо хоче щоб не гинули українці та не знищувалась економiка...

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09.06.2022 22:55 Відповісти

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09.06.2022 22:56 Відповісти
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09.06.2022 22:57 Відповісти
на «большую мойку» и деревья хватило?
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09.06.2022 23:45 Відповісти
Будуть далі «гусака общіпувати»
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10.06.2022 07:15 Відповісти
Чому не пишуть про недобори від судової системи ? Чи вони навіть не здатні самі себе прогодувати ? Де вироки з конфіскацією майна по зрадникам Перекопу, Херсону, Маріуполя: Єрмакам, Татровим, чому по ним тиша ? Там як мінімум службова недбалість з тяжкими наслідками на сотні мільярдів долларів ! Чи може там ниточка веде прямо до найвеличнішого і він також в долі ?
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10.06.2022 10:14 Відповісти
Вы ***** ****** мусорью и прочему бесполезному отребью и потенциальным предателям в тылу сейчас раздаете по 30-50 тысяч бонусами к зряплате! Это ж сколько триллионов гривен ежемесячных бесполезных трат??? Гусей на вас всех паразитов и дармоедов не хватит в этой многострадальной стране!
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10.06.2022 11:25 Відповісти
 
 