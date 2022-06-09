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Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді, – заступник генсека НАТО Джоане

зеленський

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, що відбудеться 28-30 червня у Мадриді.

Про це повідомив заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами заступника генсека НАТО, вперше на союзницькому саміті виступатимуть лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії.

"На зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент України Володимир Зеленський", - повідомив Джоане.

Він також зазначив, що вказаний саміт НАТО стане "дійсно перетворюючим".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн сприяти просуванню України до Альянсу

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) НАТО (6423) Джоане Мірча (32)


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Топ коментарі
+15
Може не треба?
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09.06.2022 21:11
+15
і навіщо? переконувати НАТО що воно нас не хоче і доводити що яневтік теж не хоче в НАТО? так НАТО і так знає хто такий зєля і що він хоче
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09.06.2022 21:18
+10
Хай на долоні нашкрябає, бо забуде: НАТО- це те, що записано в Конституції, а не те, що Єрмак бреше.
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09.06.2022 21:55
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Може не треба?
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09.06.2022 21:11 Відповісти
На зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент України Володимир Зеленський", - він буде присутній чучелом або тушкой ?
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11.06.2022 00:21 Відповісти
візьме участь по скайпу
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09.06.2022 21:16 Відповісти
А я думав - "хером по піаніні"!
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09.06.2022 21:58 Відповісти
xaxaxa, пробачте за сміх.
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11.06.2022 00:23 Відповісти
ну то ясно - там же ж Порошенко буде. та й відпочити говнокомандуючому вже пора
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09.06.2022 21:18 Відповісти
і навіщо? переконувати НАТО що воно нас не хоче і доводити що яневтік теж не хоче в НАТО? так НАТО і так знає хто такий зєля і що він хоче
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09.06.2022 21:18 Відповісти
усі Українці мають розуміти, що на саміт запрошують Україну.. аби тільки засланці ОПи нічого не зпаскудили
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09.06.2022 21:19 Відповісти
Головной засланець утне якесь паскудство, щоби не поїхати, а потім на весь світ волати про те, що от бачите, ми їм не потрібні!
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10.06.2022 05:25 Відповісти
Респект
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09.06.2022 21:19 Відповісти
Нехай бере з собою Стефанчука - той массой продавит Украину в НАТО
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09.06.2022 21:20 Відповісти
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09.06.2022 21:35 Відповісти
цього точно не візьмуть, вже і так клянчив у ФРН підводні човни, а ще доколупаєтбся, щоб США подарували авіаносець з екіпажем)
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09.06.2022 22:24 Відповісти
Стефанчуку треба ще трошечки поїсти бо Шольца він масою так і не додавив.
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11.06.2022 00:27 Відповісти
Дурне поїде в турне.
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09.06.2022 21:22 Відповісти
Може армія НАТО буде сіяти і збирати в Україні зерно , раз весь світ так плаче за українським зерном
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09.06.2022 21:22 Відповісти
Мені більше подобається "дещо інше" - присутність на самміті країн Тихоокеанського регіону, які в процесі переговорів про створення аналогу НАТО на Тихому океані (за участю США)
Цікава ситуація вимальовується!
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09.06.2022 22:04 Відповісти
Краще, щоб був присутній "інакше", бо цей, Всаднік Апокаліпсісу, доб'є і цю міжнародну організацію...
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09.06.2022 21:27 Відповісти
точніше Віслюк
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09.06.2022 22:25 Відповісти
Стадо зЕбілів вже змоталось у Вільнюс. Ніхто, нічого не чув про досягнення?
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09.06.2022 21:43 Відповісти
та ми ще навіть про оманські досягнення ніяк не доб'ємося інформації)
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09.06.2022 21:53 Відповісти
Хай на долоні нашкрябає, бо забуде: НАТО- це те, що записано в Конституції, а не те, що Єрмак бреше.
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09.06.2022 21:55 Відповісти
Шашликів їм насмажить?
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09.06.2022 21:59 Відповісти
Какой смысл? NATO не враг, но и помочь не хочет
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09.06.2022 23:16 Відповісти
ЗЕ Президент скаже - "ви нам должни як земля колгоспу". Там кивнуть і розійдуться.

Чувак з Кривого Рогу потім нам скаже, що ВІН мАлАдєц, а ви всі пацани ******** на фронт. Ібо нефіг сидіти вдома чи ломитись в Польщу заробляти

За вас, дебілів, що Арестивич з Єрмаком піде воювати? Ви собі що там надумали, не здохнути?
Ні, ми вас пошлемо на захист вітчизни, а самі будемо коники з гамна ліпити і вам щось з ЛохоМарафону ліпити, а ви мусите плакати, здихати і вірити. А Притула, нікуди не дінеться, вас одягне і дрони видасть - але в нас ясний анус Арестович, про Притулу ми уроди моральні, не говоримо
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10.06.2022 01:19 Відповісти
Развлекать будет? Или подносы разносить?
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10.06.2022 01:35 Відповісти
Его конек - клавишные!)))
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10.06.2022 05:29 Відповісти
Не забудьте малоросу правильные слова на листочек написать. Бо, якшо зеленский начнёт брехать своими словами, то его поток сознания, генерирующий случайные слова, никто перевести не сможет. А уж понять и подавно
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10.06.2022 07:16 Відповісти
 
 