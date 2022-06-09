Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді, – заступник генсека НАТО Джоане

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, що відбудеться 28-30 червня у Мадриді.

Про це повідомив заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами заступника генсека НАТО, вперше на союзницькому саміті виступатимуть лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії.

"На зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент України Володимир Зеленський", - повідомив Джоане.

Він також зазначив, що вказаний саміт НАТО стане "дійсно перетворюючим".

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