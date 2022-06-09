Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді, – заступник генсека НАТО Джоане
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, що відбудеться 28-30 червня у Мадриді.
Про це повідомив заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами заступника генсека НАТО, вперше на союзницькому саміті виступатимуть лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії.
"На зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент України Володимир Зеленський", - повідомив Джоане.
Він також зазначив, що вказаний саміт НАТО стане "дійсно перетворюючим".
Топ коментарі
+15 Mykola Trofimenko
показати весь коментар09.06.2022 21:11
+15 Варвара Грушецька
показати весь коментар09.06.2022 21:18
+10 Trevo Trow
показати весь коментар09.06.2022 21:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікава ситуація вимальовується!
Чувак з Кривого Рогу потім нам скаже, що ВІН мАлАдєц, а ви всі пацани ******** на фронт. Ібо нефіг сидіти вдома чи ломитись в Польщу заробляти
За вас, дебілів, що Арестивич з Єрмаком піде воювати? Ви собі що там надумали, не здохнути?
Ні, ми вас пошлемо на захист вітчизни, а самі будемо коники з гамна ліпити і вам щось з ЛохоМарафону ліпити, а ви мусите плакати, здихати і вірити. А Притула, нікуди не дінеться, вас одягне і дрони видасть - але в нас ясний анус Арестович, про Притулу ми уроди моральні, не говоримо