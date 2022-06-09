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Новини Окуповані території Війна
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У Великій Британії заявили, що робитимуть все можливе для звільнення своїх громадян з полону окупантів на Донбасі

піннер,брагім,шон,аслін,ейден,саадун

Cмертні вироки двом громадянам Великої Британії, які воюють в Україні, - це показовий процес і ще одна відразлива акція режиму Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, речник британського уряду сказав про "глибоке занепокоєння".

"Ми постійно говорили, що військовополонених не слід експлуатувати в політичних цілях", - заявив він.

Речник нагадав про Женевську конвенцію, яка забороняє виносити покарання за участь у бойових діях. Він оголосив, що Лондон продовжуватиме робити все можливе, щоб звільнити своїх громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС назвало нікчемним "судовий процес" окупантів над іноземними бійцями ЗСУ: "Подібні судилища підривають механізми повернення військовополонених"

"Тому ми продовжимо працювати з українською владою, щоб спробувати звільнити громадян Великобританії, які проходили службу в українських Збройних силах і перебувають полоні", - підкреслив речник.

"Це показовий процес, ми не повинні навіть на мить робити вигляд, що він має будь-яку довіру. Це ще одна відразлива акція режиму Володимира Путіна", - сказав Роберт Дженрік, депутат від Консервативної партії.

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс назвала рішення "суду" в окупованому Донецьку "фіктивним вироком без абсолютної законності", додавши, що уряд робить все можливе, щоб підтримати сім'ї громадян Великої Британії.

Нагадаємо, громадяни Великої Британії Ейден Аслін і Шон Піннер потрапили в полон два місяці тому. Сьогодні стало відомо про смертний вирок окупацыйного суду для них, а також марокканця Саадуна Брагіма. У них є місяць на оскарження вироку.

Також читайте: Окупанти в Донецьку збираються стратити двох британців та мароканця, які боронили Україну від загарбників

Автор: 

Велика Британія (5549) військовополонені (909) вирок (1062) Ейден Аслін (15) Шон Піннер (14) Брагім Саадун (13)


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Топ коментарі
+11
Значить, агенти МІ-6 вже в Україні. А, може, в самому Донецьку...
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09.06.2022 21:17
+9
Треба допомогти британцям. У всьому винен путін. Ліквідуйте його.
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09.06.2022 21:20
+9
Їм легше в Лондоні якомусь гаманцю пуйла яйця в верстаті притиснути.
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09.06.2022 21:26
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Значить, агенти МІ-6 вже в Україні. А, може, в самому Донецьку...
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09.06.2022 21:17 Відповісти
Їм легше в Лондоні якомусь гаманцю пуйла яйця в верстаті притиснути.
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09.06.2022 21:26 Відповісти
Треба допомогти британцям. У всьому винен путін. Ліквідуйте його.
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09.06.2022 21:20 Відповісти
Смертний вирок? Я уявляю, який "обмін" буде Азовстальцям.. Зе, перестаемо "стріляти"? СУКИ!!!
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09.06.2022 21:30 Відповісти
на вас и рассчитывают
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09.06.2022 22:55 Відповісти
много ты новоиспечённый понимаешь - иди вслед МацКве...
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09.06.2022 21:35 Відповісти
Какой суд? Есть конвенция по военнопленным согласно которой военнопленные имеют свои права, в т.ч. право на обмен без всяких судов и признаний, и прочие. Только этот статус не распространяются на иностранцев(потому что их записывают в "наёмники"), поэтому вся эта клоунада с судом и устраивается прилюдно.
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09.06.2022 21:58 Відповісти
"В Великобритании заявили, что будут делать все возможное для освобождения своих граждан из плена".. Да пусть введут войска НАТО, сначала пусть сутки проутюжат высокоточными снарядами и ракетами те цели, которые могут попытаться оказать сопротивление при освобождении, а уж опосля..
Пара дней - и нет агрессора, и заодно Крым сам "освободится".. )
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09.06.2022 21:32 Відповісти
войск нато нету.
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09.06.2022 21:57 Відповісти
речник британського уряду сказав про "глибоке занепокоєння"
Речник нагадав про Женевську конвенцію Джерело:

в таком случае пленным торба
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09.06.2022 21:35 Відповісти
"Спасение от санкций: российский олигарх Фридман хочет получить гражданство Украины Российский олигарх Фридман вспомнил об украинских корнях и заявил о желании сменить гражданство РФ.

Российский миллиардер Михаил Фридман обратился за получением украинского гражданства. О намерениях олигарха и основателя "Альфа групп" сообщил в интервью "Forbes Украина" глава НАПК Александр Новиков. Фридман проводит консультации с властями Украины по поводу оформления гражданства с последующей перерегистрацией активов. Возможность для реализации такого сценария олигарху обеспечивает наличие украинских корней. Кроме того, сам бизнесмен родился и вырос в Украине - в городе Львов.

Смена гражданства может помочь выйти из-под санкций, наложенных на него странами ЕС, США, Британии и Канады. Кроме того, так у него появится реальный шанс на снятие арестов с финансовых активов. Напомним, что только в Украине наложен арест на средства в размере более 11 миллиардов гривен. По мнению Новикова, использовать такую возможность могут и другие представители российского бизнеса, имеющие украинские корни."
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09.06.2022 21:45 Відповісти
Цікавий пердимонокль...
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10.06.2022 01:47 Відповісти
Сначала пуйло будет просить за них отмен игнорирования его лично, чтобы с ним разговаривали и почаще кто-то из высокопоставленных британцев. Затем, если есть такие, согласится об обмене на каких-нибудь давно пойманных своих шпионов. Если таковых нет, то будет ждать когда появятся. Т.е. бла-бла-бла и в итоге "великодушно помилует" их собственным решением, и типа заменит им смертную казнь на пожизненное. Короче, будет держать их в заложниках на будущие.
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09.06.2022 21:46 Відповісти
может быть дойдет до Запада, с какой мерзостью Украине приходится иметь дело.
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09.06.2022 21:46 Відповісти
Зря параша так раздразнила бритов.
Бриты им этой распальцовки и понтов не простят.
Что-то грядет.
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09.06.2022 21:55 Відповісти
Джонсон, введи войска!
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09.06.2022 22:21 Відповісти
Чи буде "казус Беллі" якщо нелюди рашисти дійсно стратять Британців? Чи обявить Британія про "військову операцію" на боці України?
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09.06.2022 22:42 Відповісти
Тактика заручників у кацапів це класіка жанру
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10.06.2022 00:05 Відповісти
Про яку Женевську конвенцію і кому вони кажуть? Хворому на всю голову маньяку, який себе уявив Петром-І. Ну ****** лікування ж відомий - дати по кумполу ногой... https://www.youtube.com/watch?v=JivbXx-UW_M
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10.06.2022 00:13 Відповісти
 
 