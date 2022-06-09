У Великій Британії заявили, що робитимуть все можливе для звільнення своїх громадян з полону окупантів на Донбасі
Cмертні вироки двом громадянам Великої Британії, які воюють в Україні, - це показовий процес і ще одна відразлива акція режиму Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, речник британського уряду сказав про "глибоке занепокоєння".
"Ми постійно говорили, що військовополонених не слід експлуатувати в політичних цілях", - заявив він.
Речник нагадав про Женевську конвенцію, яка забороняє виносити покарання за участь у бойових діях. Він оголосив, що Лондон продовжуватиме робити все можливе, щоб звільнити своїх громадян.
"Тому ми продовжимо працювати з українською владою, щоб спробувати звільнити громадян Великобританії, які проходили службу в українських Збройних силах і перебувають полоні", - підкреслив речник.
"Це показовий процес, ми не повинні навіть на мить робити вигляд, що він має будь-яку довіру. Це ще одна відразлива акція режиму Володимира Путіна", - сказав Роберт Дженрік, депутат від Консервативної партії.
Міністерка закордонних справ Ліз Трасс назвала рішення "суду" в окупованому Донецьку "фіктивним вироком без абсолютної законності", додавши, що уряд робить все можливе, щоб підтримати сім'ї громадян Великої Британії.
Нагадаємо, громадяни Великої Британії Ейден Аслін і Шон Піннер потрапили в полон два місяці тому. Сьогодні стало відомо про смертний вирок окупацыйного суду для них, а також марокканця Саадуна Брагіма. У них є місяць на оскарження вироку.
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Речник нагадав про Женевську конвенцію Джерело:
в таком случае пленным торба
Российский миллиардер Михаил Фридман обратился за получением украинского гражданства. О намерениях олигарха и основателя "Альфа групп" сообщил в интервью "Forbes Украина" глава НАПК Александр Новиков. Фридман проводит консультации с властями Украины по поводу оформления гражданства с последующей перерегистрацией активов. Возможность для реализации такого сценария олигарху обеспечивает наличие украинских корней. Кроме того, сам бизнесмен родился и вырос в Украине - в городе Львов.
Смена гражданства может помочь выйти из-под санкций, наложенных на него странами ЕС, США, Британии и Канады. Кроме того, так у него появится реальный шанс на снятие арестов с финансовых активов. Напомним, что только в Украине наложен арест на средства в размере более 11 миллиардов гривен. По мнению Новикова, использовать такую возможность могут и другие представители российского бизнеса, имеющие украинские корни."
Бриты им этой распальцовки и понтов не простят.
Что-то грядет.