У Великій Британії заявили, що робитимуть все можливе для звільнення своїх громадян з полону окупантів на Донбасі

Cмертні вироки двом громадянам Великої Британії, які воюють в Україні, - це показовий процес і ще одна відразлива акція режиму Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, речник британського уряду сказав про "глибоке занепокоєння".

"Ми постійно говорили, що військовополонених не слід експлуатувати в політичних цілях", - заявив він.

Речник нагадав про Женевську конвенцію, яка забороняє виносити покарання за участь у бойових діях. Він оголосив, що Лондон продовжуватиме робити все можливе, щоб звільнити своїх громадян.

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"Тому ми продовжимо працювати з українською владою, щоб спробувати звільнити громадян Великобританії, які проходили службу в українських Збройних силах і перебувають полоні", - підкреслив речник.

"Це показовий процес, ми не повинні навіть на мить робити вигляд, що він має будь-яку довіру. Це ще одна відразлива акція режиму Володимира Путіна", - сказав Роберт Дженрік, депутат від Консервативної партії.

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс назвала рішення "суду" в окупованому Донецьку "фіктивним вироком без абсолютної законності", додавши, що уряд робить все можливе, щоб підтримати сім'ї громадян Великої Британії.

Нагадаємо, громадяни Великої Британії Ейден Аслін і Шон Піннер потрапили в полон два місяці тому. Сьогодні стало відомо про смертний вирок окупацыйного суду для них, а також марокканця Саадуна Брагіма. У них є місяць на оскарження вироку.

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