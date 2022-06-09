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Новини Війна
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За тиждень надійшло понад 2600 звернень родичів полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників, - МВС

телефон,линия,горячая

З 1 червня у МВС розпочато прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників. За цей період оператори гарячої лінії МВС опрацювали понад 2,6 тис. звернень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, переважна більшість дзвінків надходили в питаннях особового складу ЗСУ, понад 17% від родичів нацгвардійців, майже 7% від родин прикордонників. Громадяни також цікавляться долями родичів з ТРО та Нацполіції.

"Номер цілодобового багатоканального телефону довіри – +38 (089) 420 18 66.

Зателефонувавши на гарячу лінію, Ви зможете залишити інформацію щодо своїх родичів, яких Ви шукаєте через військові дії з боку Російської Федерації. Уся інформація без зволікань передається до необхідних відомств МВС України та ЗСУ, які знайдуть відповіді та повідомлять вас щодо результатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни надійшло 7 тис. заяв про зниклих безвісти, розшукали лише близько половини, - МВС

Кожен, хто звернеться на гарячу лінію МВС України, отримає психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

військовополонені (909) МВС (3499) військовослужбовці (4707) зниклий безвісти (202)


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ого, як багато звернень((
сподіваюся, вони все-таки даватимуть якісь відповіді...
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09.06.2022 21:55 Відповісти
Те що 2500 бійців з Азовсталі і + ті що загинули це провина великого "командира" Зе і Ко. Очевидно що на півдні впустили орків без боїв, навмисно. Створити для такої кількості своїх військових кільце це реальна зрада. До зливу вагнерівців ще це добавилось. І то що країна не була готова до війни це також серйозна провина. Тепер Зе дупу рве дайте зброю, що аж угорський ***** його назвав психом. А колись він насміхався над Порошенком, на стадіонів своє его показував і тішився.
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09.06.2022 22:00 Відповісти
Зе и ко обосрались по полной.
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09.06.2022 22:18 Відповісти
що залишиться вiд України ще через пiвроку ???

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...
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09.06.2022 22:57 Відповісти
 
 