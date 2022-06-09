За тиждень надійшло понад 2600 звернень родичів полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників, - МВС

З 1 червня у МВС розпочато прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників. За цей період оператори гарячої лінії МВС опрацювали понад 2,6 тис. звернень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, переважна більшість дзвінків надходили в питаннях особового складу ЗСУ, понад 17% від родичів нацгвардійців, майже 7% від родин прикордонників. Громадяни також цікавляться долями родичів з ТРО та Нацполіції.

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Зателефонувавши на гарячу лінію, Ви зможете залишити інформацію щодо своїх родичів, яких Ви шукаєте через військові дії з боку Російської Федерації. Уся інформація без зволікань передається до необхідних відомств МВС України та ЗСУ, які знайдуть відповіді та повідомлять вас щодо результатів.

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Кожен, хто звернеться на гарячу лінію МВС України, отримає психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.