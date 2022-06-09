За добу українські воїни на сході знищили 32 окупанти і склад боєприпасів армії РФ, - ОТУ "Схід"
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Збройні сили України сьогодні знищили понад 30 російських загарбників і ворожий склад боєприпасів.
Про це ОТУ "Схід" повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 9 червня, наші воїни знищили:
- особового складу – 32
- БМП – 1
- АТТ – 3
- БПЛА – 1
- склад з б/п – 1
Смерть ворогам!
Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
залишиться нашим хлопцям 👍🏼😂😂😂