За добу українські воїни на сході знищили 32 окупанти і склад боєприпасів армії РФ, - ОТУ "Схід"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Збройні сили України сьогодні знищили понад 30 російських загарбників і ворожий склад боєприпасів.

Про це ОТУ "Схід" повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 9 червня, наші воїни знищили:

- особового складу – 32

- БМП – 1

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- АТТ – 3

- БПЛА – 1

- склад з б/п – 1

Смерть ворогам!

Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.