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Новини Війна
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За добу українські воїни на сході знищили 32 окупанти і склад боєприпасів армії РФ, - ОТУ "Схід"

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Збройні сили України сьогодні знищили понад 30 російських загарбників і ворожий склад боєприпасів.

Про це ОТУ "Схід" повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 9 червня, наші воїни знищили:

- особового складу – 32

- БМП – 1

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- АТТ – 3

- БПЛА – 1

- склад з б/п – 1

Смерть ворогам!

Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17207) ліквідація (3859) знищення (7142) втрати (4384)


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09.06.2022 21:37 Відповісти
32 оккупанти за добу. А Зеленський каже, що наших за добу гине під сотню.
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09.06.2022 22:23 Відповісти
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09.06.2022 21:57 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1534920229121409024 Горит уничтоженная сегодня база ЧВК «Вагнер»
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09.06.2022 21:58 Відповісти
Слава Богу , що кацапи здохли , а точніше підсмажилися , менше роботи
залишиться нашим хлопцям 👍🏼😂😂😂
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10.06.2022 00:44 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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10.06.2022 00:30 Відповісти
 
 