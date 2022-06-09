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Новини Санкції проти Росії
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Російський олігарх Фрідман веде переговори про отримання громадянства України, – голова НАЗК Новіков

фрідман

Російський олігарх, співвласник "Альфа-груп" Міхаіл Фрідман веде консультації з українською владою щодо отримання громадянства України.

Про це голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков розповів у інтерв’ю виданню "Forbes Україна". інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, Міхаіл Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – сказав Новіков.

Він висловив думку, що надання громадянства російським олігархам буде вигідно Україні, оскільки вони сплачуватимуть тут податки.

"Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин", – зазначив голова НАЗК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія для суду підтвердив, що російський олігарх Абрамович допоміг врятувати 400 тис. українців, – The Times

Водночас Новіков розповів про розробку в Офісі президента механізму, який дозволить російським олігархам домогтися скасування санкцій щодо себе.

"Група Єрмака – Макфола найближчим часом напрацює рамки подальших дій підсанкційних осіб і можливу процедуру виходу з-під санкцій, у тому числі шляхом передачі коштів чи активів у "фонд покаяння". Поки триває обговорення цієї ідеї. Остаточне рішення прийматиме президент України", – зазначив Новіков.

Як повідомлялося, раніше Офіс генпрокурора оголосив про арешт на активи кіпрських компаній Фрідмана в Україні на загальну суму понад 12,4 млрд грн.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали "Альфа-банк" та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з України на початку російського вторгнення, однак "були впіймані за руку" під час легалізації активів на 1,1 млрд грн.

Також читайте: Ця війна - трагедія для народів Росії та України, - співвласник "Альфа-банку" Фрідман

Автор: 

громадянство (1071) санкції (11768) Михайло Фрідман (170) Новіков Олександр (87)


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Топ коментарі
+87
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09.06.2022 21:46
+70
Арахамія написав лист,що Бєзлєр спас 20 кварталівців в Горловці
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09.06.2022 21:49
+65
а путину, шойгу и кадырову тоже гражданство Украины дадут?
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09.06.2022 21:47
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Російських олігархів заманюють в Україну | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=gHrhmplU_OA
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09.06.2022 22:36 Відповісти
‼️‼️‼️

молодец Портников
Кацапскиеолигархи вирастили фашистский режим хутина и могут вырастить такой же режим в Украине
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09.06.2022 22:44 Відповісти
Harn

@harn1972

·
https://twitter.com/harn1972/status/1534929391716864000 3 ч

Операція кремля по рятуванню російських олігархів намаганням втягнути їх в український простір.

https://www.youtube.com/watch?v=gHrhmplU_OA
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09.06.2022 22:38 Відповісти
А тепер і бурят Фрідман мріє стати українцем...
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09.06.2022 22:38 Відповісти
я ніколи раніше не помічав за собою антисемітизму, а тепер просто триздець, таке от читаю, і бачу що вони таки реально тварі рідкісні
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09.06.2022 22:44 Відповісти
увы, вы не одиноки.
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09.06.2022 23:20 Відповісти
Я бачу, що з такою політикою ми незабаром станемо другим Ізраїлем...
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10.06.2022 10:20 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCTyv2y1jaV6IozUGmfccYTQ Vyacheslav Peresunko https://www.youtube.com/watch?v=gHrhmplU_OA&lc=Ugz5TvrB0bHI9fxc5X54AaABAg 2 часа назад

Більш того, ми бачили, як ті ж гроші російських олігархів руйнують економіку самої України, Запоріжський алюміневий комбінат, який було за корупційними схемами придбано Дерипаскою - просто знищувався, чи то з цілью прибрати конкурента, чи то з цілью нанесення економічних збитків Україні. Російський капітал можна застосувати в Україні лише у вигляді репарацій чи компенсацій конфіскованими на заході коштами. Як тільки тут легалізують гроші росіян, тут почнеться скупка партій і ЗМІ, які встановлять окупаційний лад через вибори, ні чим не гірший за те, що ми бачимо на окупованих територіях.
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09.06.2022 22:51 Відповісти
що він пожертвував для ЗСУ?

Навіть беня жертвував в 2014-му; навіть гудок нині жертвує...
Яке громадянство?
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09.06.2022 22:41 Відповісти
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак задолжал за услуги ЖКХ 20 000 гривен. Когда об этом стало известно, выяснилось, что свою квартиру стоимостью 900 000 долларов чиновник приобрел на деньги от Альфа-Банка ( фридман). Интересно, что с 2006 года Ермак погасил кредит лишь на 25%.

Платить Альфа-Банку руководитель офиса президента Украины будет ближайшие 40 лет. Как такое возможно? Всем известно, что ипотечные кредиты не выдают на срок 50 лет. Об этом https://lenta.ru/articles/2020/07/24/ermak/ пишет lenta.ru.

Кредит на квартиру Ермаку дали под смехотворный процент. Такое на рынке не встречается. Процентную ставку не пересматривали. Все выглядит так, будто бы 14 лет назад Альфа-Банк сделал главе офиса президента Украины подарок. При этом сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции комментировать ситуацию отказываются. Надо сказать, что реакция структуры на выигрыш лотереи главы Радикальной партии Олега Ляшко была молниеносной.
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09.06.2022 22:49 Відповісти
Бєня ніколи нікому нічого не жертвував. В тому випадку він інвестува в безпеку своїх підприємств. Навіть коли він щось нібито дає то тільки для того щоб відібрати на-абагато більше. Це паразит.
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09.06.2022 23:45 Відповісти
Жертвовал деньгами которые украл и у тебя в том числе. Что он вообще создал: айфон, боинг, макдональдс?
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10.06.2022 02:30 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCOYys7PCyO3DjR6dXe7GjrQ Igor Popov

100% підтримую. У нас вирішили не боротись з впливом своїх олігархів на владу, а навпаки ще посилити російськими. Голову САПу так швидко не призначили, як роздають українське громадянство. Я як громадянин - категорично проти таких рішень
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09.06.2022 22:47 Відповісти
А США зараз почне українським олігархам санкції оголошувати.
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09.06.2022 22:50 Відповісти
Надеюсь, все хорошо понимают что Абрамович и Фридман кошельки Путлера? Зачем тогда вопите что Запад недостаточно санкций на Мордор накладывает? Позорище.
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09.06.2022 22:50 Відповісти
Ці Фрідман, Вексельберг і подібні йдуть в компанію коломою. Бо вони точно такі самі.
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09.06.2022 22:57 Відповісти
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09.06.2022 22:59 Відповісти
А могилевичу наш высочайший не собирается ли дать гражданство. Или ему на следующем этапе?
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09.06.2022 23:09 Відповісти
Почему с них не берут налог за гражданство Украины
Например передача 50% активов в пользу страны Украины
Если уж так хотят получить гражданство, то активы надо защищать,
а для этого надо чтобы была сильная Украина.
Так что это должно быть в их интересах - такое переписывание активов.
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09.06.2022 23:09 Відповісти
*****
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09.06.2022 23:11 Відповісти
мда....
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09.06.2022 23:13 Відповісти
А вони в курсі, що в нас дерусифікація і слово "єврей" також буде дерусифіковано?
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09.06.2022 23:14 Відповісти
І тоді мене даний ресурс перестане банити за те слово з трьох букв ?
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10.06.2022 05:51 Відповісти
пора начинать кого то *******
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09.06.2022 23:15 Відповісти
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1534952341861982208 2 ч

1/2 Не можу не прокоментувати щодо того, що фрідман цінний ресурс для України. Це ж ніби активи. Це не ресурс, це паростки "хорошої росії" в Україні. Разом з фрідманом сюди прийдуть його менеджери, за менеджерами прийдуть його змі з його журналістами, потім виявиться, що їх язик 2/2 притісняють, а вони такі ж громадяни України і мають такі ж права, потім через нього сюди полізуть "хороші" баскови,расторгуєві та газманові. Потім їм буде неподобатися влада в Україні і далі можна не продовжувати, ми вийдемо на нове коло війни. Те що так буде я не сумніваюся
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09.06.2022 23:21 Відповісти
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10.06.2022 00:10 Відповісти
Краще нехай іде до Ізраїлю.Україна для українців. Не може громадянин України прийняти громадянство Ізраїля просто так, то чому громадянством України розкидатися? Нам достатньо шулера коломойського.Тим паче в нього є громадянство Ізраїля.
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09.06.2022 23:28 Відповісти
Тут справа не стільки у етнічному походженні, скільки у тому, чиї інтереси відстоює той чи інший персонаж (фінансові, культурні, ідеологічні, геополітичні і т.п.). Овсяннікова он теж раптом згадала, що вона українка, але це не робить її українкою, оскільки її інтереси виключно проросійські.
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10.06.2022 12:33 Відповісти
Вот так и выглядит в действительности ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ, а не то что вам втюхивали 3 года назад зеленые барыги!
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09.06.2022 23:30 Відповісти
Отакої...виявляється, що харошиє русскіє -це євреї...
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09.06.2022 23:33 Відповісти
хоть одна хорошая новость есть за последний месяц вообще???!
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09.06.2022 23:43 Відповісти
Да шоб вони всі сдохлі ці абрамовічі, фрідмани та інші. Які вони нах українці
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09.06.2022 23:51 Відповісти
Всі кацапи їдуть на *** !!! Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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09.06.2022 23:51 Відповісти
Пішов кацап на хрєн.
Вивчи спочатку Українську мову, Українську історію, знанавидь московську
імперію за сторічні Геноциди до всіх сусідніх народів, а потім можна вже про
щось говорити
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09.06.2022 23:55 Відповісти
Еще можно понять людей, которые голосовали против Порошенко. Но как можно было голосовать за Зеленкого... Он не должен был пройти во 2 тур.

Но я виню не столько избирателей, как зомбоящики. Зомбоящики необходимо разобрать.
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09.06.2022 23:56 Відповісти
У нас своих олигархов мошенников хватает. Так еще кацапские лезут. Это была бы вообще катастрофа. Никаких даже переговоров не должно быть. Даже за переговоры Зеля ПНХ.
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10.06.2022 00:03 Відповісти
зеЛя подонок и предатель!вместе со своей сворой зелеНых чмырей!
за всу будут отвечать!
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10.06.2022 00:16 Відповісти
Що за дрібниці?

ЗЕлені повинні надати українське громадянство *****.

І насрати на тисячи загиблих у війні з цими людьми українців...
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10.06.2022 00:19 Відповісти
О! Полізли таргани!
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10.06.2022 00:22 Відповісти
альфа-банк в Украине - один из конченных банков. дают кредит 1 гривню, а возвращать надо 3. При этом используется опыт расейских коллекторов-рекетиров. До появления этого банка в Украине такого не было. Тот же фридман болтается и в основателях Киев-Стар. Там тоже ставки нехилые -10 гривень в день, невзирая на то, звонишь ты или кто-то звонит тебе или нет. ублюдок умудряется и в период войны косить бабло где только и с кого только можно. Пусть лучше дерет шкуры с рашистов, , а если ему дадут гражданство. то всех, кто это делал придется зачищать вместе с самим фридманом.
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10.06.2022 00:29 Відповісти
Пусть договариваются о гражданстве венгрии. А от гражданства Украины жестко ПНХ.
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10.06.2022 00:34 Відповісти
Ого. Тобто, громадянство України набувається в результаті переговорного процесу ?
А в Законі про Громадянство таке написано ?

Стидобище.
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10.06.2022 00:35 Відповісти
Вони завуалювали під виглядом поняття "переговорного процесу" звичайнісінький "торг" і "договорняк".
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10.06.2022 12:35 Відповісти
І до якого часу ці єрмаки,подоляки,татарови і 'єже з ними будуть продавати Україну
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10.06.2022 01:21 Відповісти
Мабудь треба знов вводити "Сухий Закон"...
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10.06.2022 01:44 Відповісти
Я конечно немного в ах. уе, может всех российских олигархов к нам перевезем, а то нам немного нехвотало!? Вы там, в говноправительстве вобще ********.ь???
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10.06.2022 01:53 Відповісти
Хотите получить гражданство Украины, та вперед, есть процедура, и нах никакого двойного гражданства, и никаго ускоренного, и не какого презедентраздает, типа невзорову, а особенно его жене!? Это вам не роисся! ***, слов не хватает!
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10.06.2022 01:58 Відповісти
В законе Украрны нет ничего о тройном гражданстве. То есть ты собираешься лишить гражданства миллионы украинцев за рубежом. Ты не *****, владыка? Не ляпай языком если не знаешь как это работает в цивилизации где президент не прдержался бы недели за вскукареки о мирных переговорах
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10.06.2022 02:39 Відповісти
Зе-ботва пробила очередное дно
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10.06.2022 03:33 Відповісти
Ця відеотварь скоро дасть громадянство пуйлу, його зроблять головою ВР і потім президентом.
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10.06.2022 04:23 Відповісти
Мало нам своїх вурдалаків, які вже майже зжерли Україну?
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10.06.2022 06:45 Відповісти
по фамилии видно что квази укропитек 1 разряда третьего звена-хитер как сало в шиколаде ..форшмаченко изольд львович человек и пароход...
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10.06.2022 07:01 Відповісти
Когось чикає доля януковича
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10.06.2022 07:31 Відповісти
Доля Яника ще квіточки,ось розстріл саме те
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10.06.2022 10:57 Відповісти
Хороший таки знак - ці примикають до тих, хто переможе.
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10.06.2022 09:06 Відповісти
зеленые точно *****😠
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10.06.2022 09:30 Відповісти
Блазні кого хочеш за бабло сховають від санкцій.
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10.06.2022 09:30 Відповісти
Виїздний партком кремлівської мафії на території понівеченної України? ...."асвабадітелі" закріпляються...ну і ну....оманські кнурі здають Україну і без акта капітуляції....а нові хазяї тепер почнуть ,може, відбудовати за рахунок Заходу та Штатів те, що самі ж і сплюндрували?Здача України сталася ще в Омані.... і ось її наслідки......
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10.06.2022 09:35 Відповісти
Ермак збирає бабло за українське громадянство! Так що відійдіть в сторону та не мішайте! Вони вже переросли Свинарчуків та ростуть далі!
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10.06.2022 09:36 Відповісти
100 років назад назад українці заснули в УНР, а прокинулися в усср...Секретар ЦК КПУ - 1918-1919https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%97%D0%BB_%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Еммануїл Квірінг ...
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10.06.2022 09:37 Відповісти
А чи не нах**уй би його?.. Для когось таке - просто бізнес-проект, але для нас - повзуча русифікація. Не думаю, що Фрідман з ****** не погоджував.
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10.06.2022 09:53 Відповісти
Це тобто,за хабар?
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10.06.2022 10:04 Відповісти
Так Єрмак ніби вже давно отримав хабар від Фрадмана у вигляді квартири за 900 000 зелених. Власне начебто цим і пояснюється відмазування "Альфа-банку" Фрідмана на тириторії України від санкцій.
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10.06.2022 12:39 Відповісти
Я бы почитал на эту тему кого-нибудь умного. Например Фурсу....
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10.06.2022 10:04 Відповісти
то вони абрамовича рятують від санкцій ТЕПЕР ФРІДМАНА ОДИН ПОРОШЕНКО У НИХ БАРИГА,,,,,
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10.06.2022 10:07 Відповісти
Нехай дає бабло на армію пару мільярдів і всіх дєлов...чого так нервувати?
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10.06.2022 10:08 Відповісти
Оманську кнурі хочуть в ЄС і НАТО ? Що б що?
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10.06.2022 10:09 Відповісти
Шо...шО....чаво...чаво.....зелені ненажерливі падлюки вкрай знахабнили.....якім чином ця потвора що фінансуеть куйла має відношення до України.....Зеля не розпалюй антисимитизм зараз це точно неначасі
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10.06.2022 10:12 Відповісти
Така чудова пропозиція...... тільки НАЙКРАЩИМ ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ.....
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10.06.2022 10:23 Відповісти
Не хотите денежки Фридмана ,тогда они переедут в Израиль ( как и Ромы )
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10.06.2022 10:27 Відповісти
Так он же наоборот выводит из Украины деньги, а перед этим стягивает их с украинских граждан.
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10.06.2022 10:42 Відповісти
Фрідман с дєцтва мєчьтал оддать всє сваі дєньгі хахлам.
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10.06.2022 10:52 Відповісти
Російські олігархи в Україні - це те, про що ми мріяли усі останні 30 років.
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10.06.2022 12:19 Відповісти
Может еще самому ху-ленку и его оленеводу выдадим паспорта за подкачки-взятки,совсем охренели,мало нам своих ахметок,беней,цуркисов и прочей швали.
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10.06.2022 10:41 Відповісти
А давайте трошки поміркуємо, що це за люди євреї . Хто при "совку" жив, згадайте, на яких посадах вони працювали . Чи багатьох з них ви пам"ятаєте які б працювали сталеварами, токарями, зварювальниками, шахтарями та ін. робочими професіями ? Вони завжди були директорами магазинів, баз з різним крамом, адвокатами, суддями, керівниками різних підприємств і навчальних закладів. І завжди на ці посади перетягували "своїх". І все прекрасно -- ти мені, я тобі. Ми завжди маємо підтримувати одне одного. Щоб не працювали важко. А також і в політику, щоб потім правити дурними українцями. На любі закиди відповідали, що це антисемітизм. Це ми, українці, даємо їм сісти нам на голову. Робіть висновки ! Є одиниці євреїв, які працюють фізично, є такі, що зі зброєю в руках захищають Україну. Але їх дуже мало, і решта жидів (інакше їх не назвеш ) з такими навіть і не підтримують ніяких відносин, бо вони не з їхньої "команди" ! Ось чому у нас подекуди така неприязнь до жидів. Це щоб ви , жиди, зрозуміли, чому до вас таке ставлення.
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10.06.2022 10:55 Відповісти
25 июля 1918 года председатель Совета народных комиссаров РСФСР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 В. И. Ленин подписал декрет СНК «https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8 О борьбе с антисемитизмом и еврейскими погромами ». 27 июля он был опубликован в газете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) Правда . В марте 1919 года Ленин произнёс речь «https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD) О погромной травле евреев ».
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10.06.2022 11:12 Відповісти
ІІ-й російський фронт відкрито.
Зелена шобла послідовно проводить політику внутрішньої окупації.
Який сенс тримати оборону та сході ?
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10.06.2022 11:18 Відповісти
Гроші не пахнуть. Що тут ще можна сказати...
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10.06.2022 11:18 Відповісти
Гроші не пахнуть. Що тут ще можна сказати...сказав Іуда і засміявся веселим іудейським сміхом!
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10.06.2022 11:34 Відповісти
Российский олигарх Фридман просит у Украины пропуск для загранпоездок. За ценой не постоит.
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10.06.2022 12:14 Відповісти
У нього є громадянство Ізраїлю. Та Ізраїль не хоче мати справу з підсанкційним спонсором *****, а пліснява влада- лЬогко може пожертвувати іміджем та міжнародною підтримкою України.
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10.06.2022 12:23 Відповісти
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Российский олигарх, совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины. Еще раз, украинские власти ведут консультации со спонсором российской агрессии против Украины и путинским кошельком о получении оным гражданства Украины.
Прейскурант на гражданство у Ермака?
Кстати, огласите весь список «украинцев», пожалуйста. Ротенберг, Тимченко уже подали заявки? Невзоровнаш, Фридманнаш - процесс пошёл. Галкина тоже забираем.
Пока одни держат фронт, другие запускают врага за их спины. Але ж не на часi. Вовка Пу перекладывает в Украину свои кошельки и подгоняет пропагандистов ЗеБене.
Далi буде...
Задаваться вопросом как рашисты сюда попадают, кто их сюда пускает, не имеет смысла, ведь кто такие "слуги народа" было ясно еще в 19-м году...
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10.06.2022 12:20 Відповісти
І ЖИРІНОВСКАМУ гражданства пасмєртна!
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10.06.2022 12:30 Відповісти
Останнім часов Стрєлков-Гіркін багато критикує Путіна і так звану "спецоперацію". Коли вже він отримає українське громадянство?
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10.06.2022 13:48 Відповісти
Рома хотів взяти португальське. Нібито знайшов, що його предки біженці аж в 14 столітті. Потім виявилось, нотаріус підробив довідку і вже "сидить". А Рома пішов у похід за українським громадянством. А як красиво Міша допустив витік інфи. Вони поки що домовляються. Правда. америкоси "заспокоїли" нових українців - НІХТО САНКЦІЙ ЗНІМАТИ НЕ БУДЕ. Все це мішіна возня. Єлдак не був би собою якщо б не хотів би вбити клин в амери канську допомогу.
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10.06.2022 14:05 Відповісти
нахрена эта мразь в УКРАИНЕ нужна?!
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10.06.2022 15:33 Відповісти
Очередной БЕНЯ к нам заходит.
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11.06.2022 03:50 Відповісти
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