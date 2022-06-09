Російський олігарх Фрідман веде переговори про отримання громадянства України, – голова НАЗК Новіков
Російський олігарх, співвласник "Альфа-груп" Міхаіл Фрідман веде консультації з українською владою щодо отримання громадянства України.
Про це голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков розповів у інтерв’ю виданню "Forbes Україна". інформує Цензор.НЕТ.
"Наскільки мені відомо, Міхаіл Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – сказав Новіков.
Він висловив думку, що надання громадянства російським олігархам буде вигідно Україні, оскільки вони сплачуватимуть тут податки.
"Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин", – зазначив голова НАЗК.
Водночас Новіков розповів про розробку в Офісі президента механізму, який дозволить російським олігархам домогтися скасування санкцій щодо себе.
"Група Єрмака – Макфола найближчим часом напрацює рамки подальших дій підсанкційних осіб і можливу процедуру виходу з-під санкцій, у тому числі шляхом передачі коштів чи активів у "фонд покаяння". Поки триває обговорення цієї ідеї. Остаточне рішення прийматиме президент України", – зазначив Новіков.
Як повідомлялося, раніше Офіс генпрокурора оголосив про арешт на активи кіпрських компаній Фрідмана в Україні на загальну суму понад 12,4 млрд грн.
За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали "Альфа-банк" та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з України на початку російського вторгнення, однак "були впіймані за руку" під час легалізації активів на 1,1 млрд грн.
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https://www.youtube.com/watch?v=gHrhmplU_OA
молодец Портников
Кацапскиеолигархи вирастили фашистский режим хутина и могут вырастить такой же режим в Украине
@harn1972
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https://twitter.com/harn1972/status/1534929391716864000 3 ч
Операція кремля по рятуванню російських олігархів намаганням втягнути їх в український простір.
https://www.youtube.com/watch?v=gHrhmplU_OA
Більш того, ми бачили, як ті ж гроші російських олігархів руйнують економіку самої України, Запоріжський алюміневий комбінат, який було за корупційними схемами придбано Дерипаскою - просто знищувався, чи то з цілью прибрати конкурента, чи то з цілью нанесення економічних збитків Україні. Російський капітал можна застосувати в Україні лише у вигляді репарацій чи компенсацій конфіскованими на заході коштами. Як тільки тут легалізують гроші росіян, тут почнеться скупка партій і ЗМІ, які встановлять окупаційний лад через вибори, ні чим не гірший за те, що ми бачимо на окупованих територіях.
Навіть беня жертвував в 2014-му; навіть гудок нині жертвує...
Яке громадянство?
Платить Альфа-Банку руководитель офиса президента Украины будет ближайшие 40 лет. Как такое возможно? Всем известно, что ипотечные кредиты не выдают на срок 50 лет. Об этом https://lenta.ru/articles/2020/07/24/ermak/ пишет lenta.ru.
Кредит на квартиру Ермаку дали под смехотворный процент. Такое на рынке не встречается. Процентную ставку не пересматривали. Все выглядит так, будто бы 14 лет назад Альфа-Банк сделал главе офиса президента Украины подарок. При этом сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции комментировать ситуацию отказываются. Надо сказать, что реакция структуры на выигрыш лотереи главы Радикальной партии Олега Ляшко была молниеносной.
100% підтримую. У нас вирішили не боротись з впливом своїх олігархів на владу, а навпаки ще посилити російськими. Голову САПу так швидко не призначили, як роздають українське громадянство. Я як громадянин - категорично проти таких рішень
Например передача 50% активов в пользу страны Украины
Если уж так хотят получить гражданство, то активы надо защищать,
а для этого надо чтобы была сильная Украина.
Так что это должно быть в их интересах - такое переписывание активов.
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1534952341861982208 2 ч
1/2 Не можу не прокоментувати щодо того, що фрідман цінний ресурс для України. Це ж ніби активи. Це не ресурс, це паростки "хорошої росії" в Україні. Разом з фрідманом сюди прийдуть його менеджери, за менеджерами прийдуть його змі з його журналістами, потім виявиться, що їх язик 2/2 притісняють, а вони такі ж громадяни України і мають такі ж права, потім через нього сюди полізуть "хороші" баскови,расторгуєві та газманові. Потім їм буде неподобатися влада в Україні і далі можна не продовжувати, ми вийдемо на нове коло війни. Те що так буде я не сумніваюся
Вивчи спочатку Українську мову, Українську історію, знанавидь московську
імперію за сторічні Геноциди до всіх сусідніх народів, а потім можна вже про
щось говорити
Но я виню не столько избирателей, как зомбоящики. Зомбоящики необходимо разобрать.
за всу будут отвечать!
ЗЕлені повинні надати українське громадянство *****.
І насрати на тисячи загиблих у війні з цими людьми українців...
А в Законі про Громадянство таке написано ?
Стидобище.
Зелена шобла послідовно проводить політику внутрішньої окупації.
Який сенс тримати оборону та сході ?
Российский олигарх, совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины. Еще раз, украинские власти ведут консультации со спонсором российской агрессии против Украины и путинским кошельком о получении оным гражданства Украины.
Прейскурант на гражданство у Ермака?
Кстати, огласите весь список «украинцев», пожалуйста. Ротенберг, Тимченко уже подали заявки? Невзоровнаш, Фридманнаш - процесс пошёл. Галкина тоже забираем.
Пока одни держат фронт, другие запускают врага за их спины. Але ж не на часi. Вовка Пу перекладывает в Украину свои кошельки и подгоняет пропагандистов ЗеБене.
Далi буде...
Задаваться вопросом как рашисты сюда попадают, кто их сюда пускает, не имеет смысла, ведь кто такие "слуги народа" было ясно еще в 19-м году...