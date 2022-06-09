Російський олігарх Фрідман веде переговори про отримання громадянства України, – голова НАЗК Новіков

Російський олігарх, співвласник "Альфа-груп" Міхаіл Фрідман веде консультації з українською владою щодо отримання громадянства України.

Про це голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков розповів у інтерв’ю виданню "Forbes Україна". інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, Міхаіл Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – сказав Новіков.

Він висловив думку, що надання громадянства російським олігархам буде вигідно Україні, оскільки вони сплачуватимуть тут податки.

"Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин", – зазначив голова НАЗК.

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Водночас Новіков розповів про розробку в Офісі президента механізму, який дозволить російським олігархам домогтися скасування санкцій щодо себе.

"Група Єрмака – Макфола найближчим часом напрацює рамки подальших дій підсанкційних осіб і можливу процедуру виходу з-під санкцій, у тому числі шляхом передачі коштів чи активів у "фонд покаяння". Поки триває обговорення цієї ідеї. Остаточне рішення прийматиме президент України", – зазначив Новіков.

Як повідомлялося, раніше Офіс генпрокурора оголосив про арешт на активи кіпрських компаній Фрідмана в Україні на загальну суму понад 12,4 млрд грн.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали "Альфа-банк" та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з України на початку російського вторгнення, однак "були впіймані за руку" під час легалізації активів на 1,1 млрд грн.

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