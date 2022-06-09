Три країни ЄС не хочуть надавати Україні статус кандидата на членство, - віцепрем'єрка Стефанішина
Сім країн Євросоюзу висловлювали пропозиції надати Україні інший формат, а не статус кандидата, заявила Ольга Стефанішина в Брюсселі. Головний спротив іде від трьох держав ЄС.
Віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата. Передусім три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва, зазначила Стефанішина у четвер, 9 червня, під час візиту до Брюсселя, передає Цензор.НЕТ з посиланням на dw.com.
"У цілому приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України", - розповіла вона.
Віцепрем'єрка не назвала ці країни, додавши: "Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати". Ідеться про саміт 23-24 червня, на якому можуть ухвалити рішення щодо статусу кандидата. "Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "Ні", - водночас зауважила Стефанішина.
Під час своєї поїздки до Брюсселя вона намагається розвіяти сумніви скептичних країн. Зокрема вона вказує, що Україна виконала 65-70 відсотків зобов'язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів. Стефанішина переконує, що будь-які варіанти, крім статусу кандидата, "послаблять сам ЄС".
"Ми наполягаємо, що рішення про надання Україні статусу кандидата - це лише початок процесу, і не треба весь свій політичний скептицизм і капітал витрачати на протистояння цьому. Це початок процесу, це шанс, яким Україна або скористається або не скористається", - підсумувала віцепрем'єрка.
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Не угадал.
Нидерланды и Дания против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС (Bloomberg)
Дві соски з жабоїдіїі штаzzi, i один куплений мадяр , який хотів Закарпаття хапнути на халяву
австріянідерланди
"Нідерланди підтримають присвоєння Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, - спікер парламенту Стефанчук після зустрічі з головою нідерландського МЗС Вопке Гукстрой.
Клас! Нідерланди були однією з трьох країн, які не підтримували такий крок. Залишилось дві країни, які вагаються. Дотиснемо?"
Можна зпрогнозувати, що ці двоє - Кіпр та мад'яри.
Теперь сиди и гадай, какая страна, решила быть умней других 3х.
Опять таки гадай, какие 2 страны оказались дурнее всех из 4х, учитывая сговор с Уйлом.
Все равно, даже если одна будет против, то не дадут статус.
«Повна неповага до суспільства, виборця, партнерів. Матиме наслідки. Нажаль для всіх..»
а ось і результат. заслуговуємо. Корупція - це принципове питання. І для нас провинно бути такожпринциповим.
Україна навіть зараз з владою зелених і очевидним відкатом назад, майже по всім напрямкам більше відповідає критеріям необхідним для отримання статусу кандидата, ніж Північна Македонія, Сербія, або Чорногорія які цей статус мають.
Так що, все це популізм та замилювання очей. Рішення буде ПОЛІТИЧНИМ. А значить успіх, або провал буде повністю на совісті нашого МЗС і нашої дипломатії.
Все это было сделано ДО ВАС!!!!!
А вы все изгадили, извратили, поломали, откатили назад и выхолостили!
Вы держите свой лохторат за идиотов (справедливо), но не нужно делать идиотов из ЕС!
То что они помогают Украине, происходит не благодаря ВАМ, а вопреки вашим усилиям по уничтожению институтов, экономики и безопасности страны!
Антикорупционные органы за все время никого крупного не смогли посадить
Директора САП - 1.5 года назначить не могут
А теперь, глава Слуги Народа - заявила, что война, и этот вопрос не "на часі"
Глава НАПК - утверждает, что реестр олигархов, уже не нужен
А тут еще российским олигархам, собираются "дарить" гражданство - бесплатно.
В общем антикоррупционных органов больше чем в любой стране, но результата меньше чем в любой стране
1. Коломойский на которого заведено уголовное дело в США, скрывается в Украине.
2. Когда в тылу ТОРГУЮТ!!! бронежилетами которые нужны на фронте, это не сговор слесаря с кладовщиком. Это коррупция и воровство на уровне министерства и высоких должностных лиц.
3. Где хоть один указ, приказ, закон, постановление Зеленского, чтоб это искоренить? Или может он ничего не знает? Никогда не поверю.
Ну какой ЕС при этом может быть?
Правда Цемаха, освободили из тюрьмы, и обменяли почемуто.
Медведчука думали менять
Наверное иногда можно менять граждан Украины
3. Все это не "на часі" - в принципе верно в данное время, но....
Например, почему так быстро захватили ЮГ и т.п. - не "на часі" разбираться.
Логически непонятно, т.к. захват был быстрый, то получается не три, а два варианта
- ктото "делает диверсии" на уровне правительства. Не "на часі", будем терпеть "диверсанта/ов" до конца войны
- ктото "тупой" на уровне правительства. Не "на часі", будем терпеть "тупых" до конца войны, может научаться
Если есть третий вариант, то да "не на часі"
если только первые два варианта - то не понятно
по-перше 65-70 - це ще не 100 відсотків. По-друге, систему антикорупційних органів створював "поганий" Порошенко, а ви згортаєте навіть те, що він робив. Хто на суддів наїзжає постійно? Кому заважає незалежність антикорупційних органів?
І як же зелені викручуються із цієї сітуації?
"Віцепрем'єрка не назвала ці країни, додавши: "Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати".
Тобто, вдаються до шантажу та публічного флейма. Як це по-зеленськи...
Навіть якщо я українець і зацікавлений в ЄС, я розумію країни, які не хотять брати нас з цією сволотою до себе. Спочатку треба скинути партію "врагов народу", вернути владу раді, доробити розпочаті реформи, а потім вже йти до ЄС. Інакше буде ще одна країна на кшталт Угорщини з Орбаном або Туреччини з Ердоганом, наче й демократія, але демократія на папері, як у Путіна з "единой россией" и псевдовиборами.