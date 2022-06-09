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Три країни ЄС не хочуть надавати Україні статус кандидата на членство, - віцепрем'єрка Стефанішина

єс

Сім країн Євросоюзу висловлювали пропозиції надати Україні інший формат, а не статус кандидата, заявила Ольга Стефанішина в Брюсселі. Головний спротив іде від трьох держав ЄС.

Віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата. Передусім три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва, зазначила Стефанішина у четвер, 9 червня, під час візиту до Брюсселя, передає Цензор.НЕТ з посиланням на dw.com.

"У цілому приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України", - розповіла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери фракцій Європарламенту закликали саміт ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата

Віцепрем'єрка не назвала ці країни, додавши: "Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати". Ідеться про саміт 23-24 червня, на якому можуть ухвалити рішення щодо статусу кандидата. "Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "Ні", - водночас зауважила Стефанішина.

Під час своєї поїздки до Брюсселя вона намагається розвіяти сумніви скептичних країн. Зокрема вона вказує, що Україна виконала 65-70 відсотків зобов'язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів. Стефанішина переконує, що будь-які варіанти, крім статусу кандидата, "послаблять сам ЄС".

"Ми наполягаємо, що рішення про надання Україні статусу кандидата - це лише початок процесу, і не треба весь свій політичний скептицизм і капітал витрачати на протистояння цьому. Це початок процесу, це шанс, яким Україна або скористається або не скористається", - підсумувала віцепрем'єрка.

Автор: 

членство в ЄС (1231) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (351)


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Топ коментарі
+34
"Україна створила систему антикорупційних органів" - Стефанишина. А як щодо призначення/затвердження прокурора САП, епопея з яким переходить всі межі і всі терміни?
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09.06.2022 22:28
+31
Вже два роки зелені виродки не можуть обрати главу САП і прийняти декілька простих законів, однак наші зрадофіли продовжують істерію, що захід нас кинув. ****, тупоголові імбицили, ви спершу подивіться кого ви обрали керувати країною, а потім кидайте претензії до розвинених країн!
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09.06.2022 22:30
+26
Виправте заголовок, щоб люди час не марнували: "Стефанішина говорила багато, але нічого не сказала".
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09.06.2022 22:25
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Угорщина, Білорусь та расія)))))))))))). Вони ж географічно входять до складу континенту Європа
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09.06.2022 22:20 Відповісти
Їх же недогуморист Задорнов,називав їх географичне положення-Азиопа.Мабуть так воно й є.Бо до Европи їм ще довго у дирку заміст унитаза ходити.
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09.06.2022 22:24 Відповісти
Йдеться про краіни які є членами Євросоюзу , так зо расіся і білорусь
тут зайві !
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09.06.2022 22:38 Відповісти
Украина может получить статус кандидата в члены Евросоюза. За принятие страны в блок выступает большинство участников ЕС, против высказались Нидерланды и Дания, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Не угадал.
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10.06.2022 00:30 Відповісти
Вы выиграли путёвку на Европровидение!
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09.06.2022 22:43 Відповісти
Запасний варіант - Італія.
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09.06.2022 23:02 Відповісти
замість угрів - австріяки. Угорщина обіцяла підтримати публічно вступ України до ЄС
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09.06.2022 23:07 Відповісти
может удивлю, НО

Нидерланды и Дания против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС (Bloomberg)
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09.06.2022 23:18 Відповісти
Нидерланды всегда были против
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10.06.2022 06:46 Відповісти
Германия, ФРанция, Венгрия
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09.06.2022 22:23 Відповісти
Італія
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09.06.2022 22:26 Відповісти
Германия, Франция и Нидерланды скорее.
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09.06.2022 23:43 Відповісти
Навіть не сумнівається хто

Дві соски з жабоїдіїі штаzzi, i один куплений мадяр , який хотів Закарпаття хапнути на халяву
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09.06.2022 22:24 Відповісти
Франція, Німеччина, АВСТРІЯ!
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09.06.2022 22:25 Відповісти
австрія нідерланди
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09.06.2022 22:27 Відповісти
Да. Об этом все знают. Франция, Германия, Нидерланды. Мне всё больше кажется что дело реально не в нашей коррупции, а потому что мы большие. Если войдем в ЕС, то восточная Европа станет очевидным противовесом Западной и произойдет передел влияния. Чего не хотят современные бюрократы, которых всё устраивает.
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09.06.2022 22:30 Відповісти
Що вайті в ЄС треба провести реформи. Просто так нас туди ніхто не візьме. У Франції точно негативна позиція як раз по корупції, у Нідерландах про захист прав людини.
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09.06.2022 22:37 Відповісти
Да. Я согласен. Но власть есть власть. То что мы далеко не ЕС по стандартам это понятно. Но не обязательно это ограничено только этим.
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09.06.2022 22:39 Відповісти
Забавно, я был в Словакии, Болгарии, Румынии и Молдове...так воооот, я особой разницы не увидел, за исключением Словакии (там да, реально хорошо). Так что спорно про стандарты ЭС в Болгарии или Румынии (люди, правда, там намного спокойнее, но по лицу дать могут)
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09.06.2022 22:55 Відповісти
Люди везде одинаковые. А вот государство оно как бы разное.
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09.06.2022 23:12 Відповісти
Ну, не совсем так... Франтики и немцы повыёживаются, но будут "как все", хотя хрен их знает... Они и сами "большие". Это для них не проблема. Голландцы никогда не простят малазийский Боинг, хотя один из их банков и перехватил клиентуру Сбербанка, но европейскую, в основном, и то далеко не всю. А вот ракушаци вшивые (австрияки в смысле) напрямую финансируют москальский оборонный комплекс через Raiffeisen и Erste, причём Raiffeisen однозначно выдал официальное заявление, что из россии не уйдёт и будет продолжать работу. И мадьяры - таки да. Только не надо их сравнивать с цыганами: зачем цыган-то оскорблять? В общем, 3-е место в "великолепной семёрке" пока вакантно.
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09.06.2022 23:18 Відповісти
Мадяры цыган сами ненавидят. ПС. А вот у румын за оскорбление срок дают.
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10.06.2022 00:34 Відповісти
мад'яри - потомки башкирів (угрофінських племен), які перекочували в 9-10 ст. на Закарпаття і Панонію
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10.06.2022 06:43 Відповісти
Башкири - фінно-угри? Начебто до сьогодні вранці тюркським народом були?
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13.06.2022 14:09 Відповісти
А угорщина?
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09.06.2022 22:30 Відповісти
Нiмеччина вже не проти...
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09.06.2022 22:34 Відповісти
Виправте заголовок, щоб люди час не марнували: "Стефанішина говорила багато, але нічого не сказала".
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09.06.2022 22:25 Відповісти
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09.06.2022 22:27 Відповісти
"Україна створила систему антикорупційних органів" - Стефанишина. А як щодо призначення/затвердження прокурора САП, епопея з яким переходить всі межі і всі терміни?
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09.06.2022 22:28 Відповісти
если они назначат прокурора сап 95% партии "враги народа" сядут ,поэтому они его и не назначают
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10.06.2022 06:49 Відповісти
Только не говорите, что среди них нет мадьярской швали
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09.06.2022 22:29 Відповісти
Нет. Франция, Германия, Нидерланды. Об этом известно уже давно.
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09.06.2022 22:31 Відповісти
Створили антикоррупційні органи, які зовсім не працюють і не працювали. Тільки імітація.
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09.06.2022 22:30 Відповісти
Звідки інформація? Сам придумав?!
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09.06.2022 22:35 Відповісти
ДБР антикорупційний орган чи корупційний?
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09.06.2022 22:56 Відповісти
нужно посмотреть сколько бабла в бюджет они положили и сколько оттуда высосали. это не образование\медицина\наука\армия где годами ждут результата. да и всякие депутаты, министерства и министры с ************ зарплатами но с ежегодным увеличением долгов\уменьшением ввп (благодаря в том числе "нужным" конкретным физиономиям решениям) в общем - то не сильно нужны.
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09.06.2022 23:12 Відповісти
Так, імітація якраз без САП, тому як за відсутності СА, справи попадають у головну прокуратуру, а там як відомо 100% своя людина.
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09.06.2022 23:26 Відповісти
Угорщина (100%), Австрія (100%) і Нідерланди або Франція.
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09.06.2022 22:30 Відповісти
Нідерланди хочуть щоб в Україні був закон про покарання за домашнє насильство. От і все. У Австрії там також нюанс тільки з корупцією. Зради немає. Треба просто працювати.
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09.06.2022 22:32 Відповісти
схоже, що саме так...
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09.06.2022 22:35 Відповісти
Вже два роки зелені виродки не можуть обрати главу САП і прийняти декілька простих законів, однак наші зрадофіли продовжують істерію, що захід нас кинув. ****, тупоголові імбицили, ви спершу подивіться кого ви обрали керувати країною, а потім кидайте претензії до розвинених країн!
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09.06.2022 22:30 Відповісти
Австрiя, Францiя...угорщина...
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09.06.2022 22:30 Відповісти
Насправді, https://t.me/Sharpreview/14670 інфа від Олега Шарпа :

"Нідерланди підтримають присвоєння Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, - спікер парламенту Стефанчук після зустрічі з головою нідерландського МЗС Вопке Гукстрой.
Клас! Нідерланди були однією з трьох країн, які не підтримували такий крок. Залишилось дві країни, які вагаються. Дотиснемо?"

Можна зпрогнозувати, що ці двоє - Кіпр та мад'яри.
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09.06.2022 22:35 Відповісти
Странно, что не 4 страны.
Теперь сиди и гадай, какая страна, решила быть умней других 3х.
Опять таки гадай, какие 2 страны оказались дурнее всех из 4х, учитывая сговор с Уйлом.
Все равно, даже если одна будет против, то не дадут статус.
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09.06.2022 22:36 Відповісти
По сообщениям немецких СМИ, против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе выступают Австрия, Франция и Нидерланды. Германия и Испания воздержались во время голосования в Европарламенте.
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09.06.2022 22:37 Відповісти
В темі про обрання голови САП писав:

«Повна неповага до суспільства, виборця, партнерів. Матиме наслідки. Нажаль для всіх..»

а ось і результат. заслуговуємо. Корупція - це принципове питання. І для нас провинно бути такожпринциповим.
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09.06.2022 22:42 Відповісти
Самый большой враг вступления Украины в ЕС - это Зе, который второй год саботирует выборы главы САП.
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09.06.2022 22:53 Відповісти
Так призначьте вже керівника САП, не позорьтесь з тим конкурсом. Для ЄС це важливо.
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09.06.2022 22:53 Відповісти
Тоді ще й візьмуть та приймуть, а навіщо це Зе!Ко-манді? Вони роблять так, щоб сказати: "Ось, бачите - нас там ніхто не чекає".
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09.06.2022 23:09 Відповісти
Нужно было прислушиваться к предложению Бориса и создавать новый союз с Великобританией
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09.06.2022 22:54 Відповісти
Мы тоже можем вместо зерна поставить голодающим африканским мальчикам в трусиках деревянные самотыки и рапсовое масло. Какая разница какой формат, правда ведь?
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09.06.2022 22:55 Відповісти
До чого тут це?! Хочете шантажем займатися? ТоВам потрібно змінити прописку.
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09.06.2022 23:03 Відповісти
Блумберг пише за дві: Данію та Нідерланди.
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09.06.2022 22:59 Відповісти
То тоді легше - треба запросити їх пожити в Україні і вони зрозуміють що корупціі немає. Ми її переросли
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09.06.2022 23:05 Відповісти
Так , я це теж читав . Ну Нідерланди і раніше заявляли що проти , але чому Данія .?
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09.06.2022 23:09 Відповісти
Цирк з антикорупційним прокурором.
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09.06.2022 23:41 Відповісти
В Україні створені симулякри антикорупційних органів,влада прийшла на шахрайстві і стоїть на нім,влада повна агентів московії,правосуддя вибіркове,опозиція переслідується,незручні канали репресуються-прояку Європу мова?!
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09.06.2022 23:01 Відповісти
Кучка гопников ничего не теряет, в случае удачи, на дурняка, кредиты на халяву, Оман, яхты, дворцы. В случае неудачи виноваты будут немцы мадьяры французы. Ботофермы вовсю стараются.
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09.06.2022 23:11 Відповісти
Частково - це так, АЛЕ, надати Україні статус кандидата, або відмовити - на 100% політичне рішення. Навіть не на 99%, а на 100%. Звісно у нас є проблеми з коррупцією, верховенством права, свободою слова, судовою системою, АЛЕ Якщо бути об'єктивним, то Україна більш відповідає критеріям для отримання статусу кандидату ніж наприклад Румунія в 1999 році, Туреччина в 1999 році, Болгарія в 1995 році, та навіть Польща в 1997 році,
Україна навіть зараз з владою зелених і очевидним відкатом назад, майже по всім напрямкам більше відповідає критеріям необхідним для отримання статусу кандидата, ніж Північна Македонія, Сербія, або Чорногорія які цей статус мають.
Так що, все це популізм та замилювання очей. Рішення буде ПОЛІТИЧНИМ. А значить успіх, або провал буде повністю на совісті нашого МЗС і нашої дипломатії.
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09.06.2022 23:35 Відповісти
То есть в коррупции в Украине виноваты эти три страны но не Зеленский. Вот это поворот!
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09.06.2022 23:02 Відповісти
Ну да конечно, до Зеленского о коррупции никто не слышал. Святой кучма вообще не при делах
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10.06.2022 09:23 Відповісти
Це вже смішно, я зразу казав, не завищуйте очікувань, у рашистів багато грошей і агентів впливу. Ми вже перемоги, ага, тримай карман ширше.
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09.06.2022 23:06 Відповісти
Голландия, Франция, Австрия - моя ставка
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09.06.2022 23:09 Відповісти
Марк Рютте (Премьер-мністр Нідерландів), сьогодні заявив, що підтримує статус кандидата для України, Францію можна дотиснути. Вони вагаються і на сьогоднішній день схиляються відмовити Україні, чим погодитись, але їх можна дотиснути у Франції не має категоричного рішення. А от що до Австрії, то тут проблеми, наш посол там, взагалі ніякий, ну і звісно Угорщина теж проти.
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09.06.2022 23:15 Відповісти
Угорщина не блокуватиме вступ України в ЄС - посол.https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/10/7345284/
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09.06.2022 23:32 Відповісти
Даже в это тяжелое время , неймется подосрать Украине . Три урода...
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09.06.2022 23:09 Відповісти
Одна з тих країн - Данія... а одна з їх умов - призначення керівника САП
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09.06.2022 23:11 Відповісти
Ха ха. Стаду баранов под кричалки кремлеботов будет тяжело это обьяснить. У них враг это мадьяры а не россияне.
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09.06.2022 23:21 Відповісти
Ви там ще відповіді з опитувальника на вступ обіцяли оприлюднити, пам'ятаєте ні? Тож не хочете казати, хто проти, давайте покажіть заповнений опитувальник - може ви там такого навідповідали...
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09.06.2022 23:16 Відповісти
Це закрита інформація, її не оприлюднять. В принципі правильно, що поки публічно не говорять, що це за країни. Але чекати вже не довго. Якщо Україна отримає відмову, то 24 Червня ми дізнаємось що це за країни, що були проти.
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09.06.2022 23:20 Відповісти
Хм, і хто ж таки проти? Дайте подумаю.... А-а-а-а-а. Надумав. Франція, Німеччина, Угорщина. Неочікувано, правда ж?
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09.06.2022 23:22 Відповісти
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09.06.2022 23:28 Відповісти
Пишуть, що Данія та Нідерланди оні з цих країн
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09.06.2022 23:31 Відповісти
І не нададуть з клоунами при владі.
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09.06.2022 23:35 Відповісти
"Україна виконала 65-70 відсотків зобов'язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів"-вот же наглая зеленая скотина!
Все это было сделано ДО ВАС!!!!!
А вы все изгадили, извратили, поломали, откатили назад и выхолостили!
Вы держите свой лохторат за идиотов (справедливо), но не нужно делать идиотов из ЕС!
То что они помогают Украине, происходит не благодаря ВАМ, а вопреки вашим усилиям по уничтожению институтов, экономики и безопасности страны!
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09.06.2022 23:45 Відповісти
Вранье "что Украина выполнила 65-70 процентов обязательств по соглашению об ассоциации и создала систему антикоррупционных органов"

Антикорупционные органы за все время никого крупного не смогли посадить

Директора САП - 1.5 года назначить не могут

А теперь, глава Слуги Народа - заявила, что война, и этот вопрос не "на часі"

Глава НАПК - утверждает, что реестр олигархов, уже не нужен

А тут еще российским олигархам, собираются "дарить" гражданство - бесплатно.

В общем антикоррупционных органов больше чем в любой стране, но результата меньше чем в любой стране
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09.06.2022 23:46 Відповісти
Уважаемые украинцы, смотрим на вещи трезво:
1. Коломойский на которого заведено уголовное дело в США, скрывается в Украине.
2. Когда в тылу ТОРГУЮТ!!! бронежилетами которые нужны на фронте, это не сговор слесаря с кладовщиком. Это коррупция и воровство на уровне министерства и высоких должностных лиц.
3. Где хоть один указ, приказ, закон, постановление Зеленского, чтоб это искоренить? Или может он ничего не знает? Никогда не поверю.
Ну какой ЕС при этом может быть?
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09.06.2022 23:57 Відповісти
1. Он же гражданин Украины. Выдавать граждан другим странам нельзя по закону.

Правда Цемаха, освободили из тюрьмы, и обменяли почемуто.

Медведчука думали менять

Наверное иногда можно менять граждан Украины

3. Все это не "на часі" - в принципе верно в данное время, но....

Например, почему так быстро захватили ЮГ и т.п. - не "на часі" разбираться.

Логически непонятно, т.к. захват был быстрый, то получается не три, а два варианта

- ктото "делает диверсии" на уровне правительства. Не "на часі", будем терпеть "диверсанта/ов" до конца войны

- ктото "тупой" на уровне правительства. Не "на часі", будем терпеть "тупых" до конца войны, может научаться

Если есть третий вариант, то да "не на часі"

если только первые два варианта - то не понятно
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10.06.2022 00:17 Відповісти
Иди ***** черт))))
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10.06.2022 06:40 Відповісти
Нидерланды, Франция, Германия, Дания, Австрия, Венгрия. Кто седьмой?
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10.06.2022 00:38 Відповісти
Без фамилий можно не печатать
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10.06.2022 00:52 Відповісти
Австрія, Данія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія, Кіпр.
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10.06.2022 02:14 Відповісти
И ты иди *****, ноликтолик, ********* ******))))
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10.06.2022 06:41 Відповісти
Странно что это не восточноевропейские страны вроде Венгрии которых ЕС постоянно примерно наказывает.
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10.06.2022 05:59 Відповісти
Путин не боялся например, членства Украины в НАТО и ЕС- у него всегда есть пару-тройку стран, которые это торпедируют. Он боялся статуса основного союзника США вне НАТО, а эту тему торпедировал Ермак и его секретарь Зеленский.
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10.06.2022 06:18 Відповісти
Данія, відкрито каже що зелена шобла корупціонери
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10.06.2022 06:41 Відповісти
Ну тоді нехай ці пособники рашизму готуються що їх знайдуть та стратять. Будемо як Ізраїль що досі вистежує пособників рейху, судить та страчує.
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10.06.2022 06:43 Відповісти
очередной ваЗЕлиновский "специалист" с ярко выраженным интеллектом, сам не понял, кто за а кто против, весельчак У ты лучше скажи может пора назначить независимого руководителя САП и ввести визовый режим с ПИД,,,рашей????
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10.06.2022 07:48 Відповісти
"Україна виконала 65-70 відсотків зобов'язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів."

по-перше 65-70 - це ще не 100 відсотків. По-друге, систему антикорупційних органів створював "поганий" Порошенко, а ви згортаєте навіть те, що він робив. Хто на суддів наїзжає постійно? Кому заважає незалежність антикорупційних органів?

І як же зелені викручуються із цієї сітуації?

"Віцепрем'єрка не назвала ці країни, додавши: "Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати".

Тобто, вдаються до шантажу та публічного флейма. Як це по-зеленськи...

Навіть якщо я українець і зацікавлений в ЄС, я розумію країни, які не хотять брати нас з цією сволотою до себе. Спочатку треба скинути партію "врагов народу", вернути владу раді, доробити розпочаті реформи, а потім вже йти до ЄС. Інакше буде ще одна країна на кшталт Угорщини з Орбаном або Туреччини з Ердоганом, наче й демократія, але демократія на папері, як у Путіна з "единой россией" и псевдовиборами.
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10.06.2022 09:02 Відповісти
бо нема віри оманським кнурам.....
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10.06.2022 09:16 Відповісти
Їх можна зрозуміти - ніхто не хоче брати країну з корумпованою владною верхівкою
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10.06.2022 11:33 Відповісти
Дания и Нидерланды.
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10.06.2022 12:15 Відповісти
 
 