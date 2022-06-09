Час обговорювати, як не принижувати Путіна, давно минув, - посол Великої Британії Сіммонс
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає недоречними обговорення того, як "не принижувати Росію", оскільки це приниження вже є, і російському диктатору Володимиру Путіну варто самому вирішувати, як до цього ставитися.
Про це вона сказала в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав Сіммонс про її ставлення до заяв президента Франції Емманюеля Макрона, який "постійно просить не принижувати Росію".
"На мій погляд, час обговорювати, як не принижувати президента Путіна, давно минув. Я вважаю, що приниження вже є і президент Путін сам має вирішити, як йому до цього ставитися. Це не змінить позиції тих країн, які підтримують Україну. Тому, вважаю, що такі заяви не надто резонні", – сказала пані посол.
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Если бы поляки ещё и хоть раз сказали, что не имеют территориальных претензий к Украине - то им бы цены не было.
я б їх всіх записав до полку Бориса Чуприни!
https://spektrnews.in.ua/news/makron-soglasen-prinyat-kapitulyaciyu-u-rf/133921#gsc.tab=0 Насправді, виявляється, Макрон сказав це в зовсім в іншому контексті . А саме: так Макрон закликає ***** капітулювати у війні з Україною, обіцяючи не принижувати його під час підписання такого акту, якщо Франція буде посередником під час укладення такої капітуляції.
Версія іншого блогера: "это был ответ на униженную просьбу лаврова, чтобы президент Франции позвонил путину, прозвучавшую в воскресенье 29 мая в его 15-минутном интервью французскому телеканалу TF1. ... То коротенькое выступление лаврова в формате интервью на популярном французском телеканале стоило Кремлю немалых денег, но результат от него оказался почти нулевым. Макрон не позвонил путину в течение недели, чего с нетерпение ждали в Кремле, и только в субботу между делом сказал, что не хочет унижать РФ. Это был вежливый ответ Елисейского дворца кремлёвцам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам начать переговоры о заключении перемирия с Украиной, то обратитесь к нам с этим по официальным каналам и письменно, а не через телевизор. ... Кремль 29 мая попытался через лаврова в телевизоре напроситься на приём к Макрону по вопросу как ему теперь выбраться из войны, но получил от Парижа ответ: сформулируйте ваше предложения на бумаге, и мы будем готовы их изучить. Ответ не в той дикой форме, в какой лавров в декабре 2021 г. требовал письменных ответов от США и НАТО на ультиматум РФ. С Францией у Кремля 4 июня получился явный провал, как до этого с Италией и Турцией. Точкой в попытке использовать Рим в качестве адвоката РФ можно считать вызов её посла в МИД Италии в понедельник 6 июня на взбучку, вызванную воскресным интервью захаровой на итальянском телеканале La7. От хамства и бреда, которой несла захарова, беседовавший с ней телеведущий Массимо Джилетти в прямом эфире упал в обморок.
В контексте такой дипломатической суеты лаврова обещания Макрона не унижать РФ, когда война закончится, выглядят совсем не так, как их попытались истолковать некоторые официальные и неофициальные лица в Украине. Фактически Макрон дал согласие принять капитуляцию у РФ и пообещал не унижать её во время данной процедуры. Слова Макрона и суета с середины апреля ведомства лаврова с поиском двух государств, которые согласились бы стать свидетелями подписания с Украиной перемирия типа Минск-3, позволяют сделать следующие вывода.
В Европе никто на такую роль не соглашается, поскольку уверены в скорой смене режима путина или в "транзите власти", как это называют на россии. Уверены настолько, что Макрон спокойно рассуждает о том, как надо будет общаться с РФ после путина. Свидетелями могли бы стать Венгрия и Сербия, но с Венгрией не только у Украины побиты капитально горшки, а самолёт лаврова 5 июня в Сербию не пропустили ни Болгария, ни Северная Македония, ни Черногория. Суета лаврова не даёт результатов, но Кремлю ясно дают понять, что до похорон путина никаких переговоров не будет. Похоронить путина пока предлагается сами гражданам РФ. Если они с этим не справятся, то возможны и другие варианты."
Сергей Климовский
ось побачите - зелені підуть на перемовлялки.
а шанс є.. - весь світ за Україною!
Орест Сохар: ФСБ розігнала зраду в британській пресі: чергова маніпуляція російських спецслужба
Сьогодні українські медія рознесли по добрій волі публікацію, підготовлену, судячи з усього, в ФСБ. Тільки тому, що її опублікувала британська Independent
Спершу трішки про меседжі самої статті: - озброєнь у росіян у 20-40 разів більше, ніж у нас, українські воїни деморалізовані і є чисельні випадки дезертирства, нашим полоненим гнити у російських в'язницях роками, бо їх немає на кого обмінювати. Ага, і у нас ще й майже повністю вичерпався боєкомплект, західна допомога йде повільно, тому росіяни намагаються використати ситуацію по повній, аби прорвати нашу оборону...
До цієї статті ще не вистачає невеличкої перчинки у вигляді заголовка "Україні пора сушити бойові весла"… тобто - здаватися. Ось такий собі абсолютний антиаристович британського розливу. Але тут сам час подивитися, хто є власником видання, яке з англійської перекладається як "Незалежний". А там цілком залежні люди, при чому - від Кремля. Погляньте у Вікіпедію: на початку минулого десятиріччя її викупив російський КГБешний олігарх Олександр Лєбєдєв, а зараз володіє син - Євген
Запитання: чи бувають колишні КГБісти? Бувають, бо сьогодні ця контора називається ФСБ… Далі думайте вже самі…
Так що Щольц не з якихось принципів чи "відчуття провини німців за Другу світову" буксує. Баблоси були проплачені. Треба відпрацьовувати!
створити повк Бориса Чуприни - не така вже і погана ідея....