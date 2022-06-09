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Новини Війна
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Час обговорювати, як не принижувати Путіна, давно минув, - посол Великої Британії Сіммонс

путин,путін

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає недоречними обговорення того, як "не принижувати Росію", оскільки це приниження вже є, і російському диктатору Володимиру Путіну варто самому вирішувати, як до цього ставитися.

 Про це вона сказала в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав Сіммонс про її ставлення до заяв президента Франції Емманюеля Макрона, який "постійно просить не принижувати Росію".

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"На мій погляд, час обговорювати, як не принижувати президента Путіна, давно минув. Я вважаю, що приниження вже є і президент Путін сам має вирішити, як йому до цього ставитися. Це не змінить позиції тих країн, які підтримують Україну. Тому, вважаю, що такі заяви не надто резонні", – сказала пані посол.

Автор: 

путін володимир (23760) Макрон Емманюель (1450) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+39
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09.06.2022 22:52
+11
Ні, принижувати не треба, а просто посилати бункерного хробака на йух. І телефонувати йому не треба лідерам цивілізованих країн. Нехай кабаєв кончає, коли йому дзвонять з Північної Кореї, ********* та з бананових республік.
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09.06.2022 22:54
+10
Слово "*****" увійшло в усі словники планети і коли написано "*****стан" то всі знають про яку країну йде мова. Якщо це не приниження то що? І хто ж це зробив? Відповідь вражає - мільярди жителів планети Земля...
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09.06.2022 22:59
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09.06.2022 22:52 Відповісти
Все верно сказал.
Если бы поляки ещё и хоть раз сказали, что не имеют территориальных претензий к Украине - то им бы цены не было.
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10.06.2022 08:13 Відповісти
Ні, принижувати не треба, а просто посилати бункерного хробака на йух. І телефонувати йому не треба лідерам цивілізованих країн. Нехай кабаєв кончає, коли йому дзвонять з Північної Кореї, ********* та з бананових республік.
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09.06.2022 22:54 Відповісти
Не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров, - глава МИД Латвии Ринкевич.
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09.06.2022 23:26 Відповісти
та то не шпутіну набагаються зберегти витрачені на ботокс кошти... то хтось в європі свої дупи намагається залишити недоторканими... як шмари дещо після тридцяти років роботи на кільцевих...
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09.06.2022 22:55 Відповісти
На часi обговорити як спаплюжити його *********, наприклад визнати Меркель третьою бабою ***** та за#издячити цю шльондру у санкцiйний список Навального.
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09.06.2022 22:56 Відповісти
Слово "*****" увійшло в усі словники планети і коли написано "*****стан" то всі знають про яку країну йде мова. Якщо це не приниження то що? І хто ж це зробив? Відповідь вражає - мільярди жителів планети Земля...
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09.06.2022 22:59 Відповісти
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09.06.2022 23:01 Відповісти
прийшов час обнулити ******** підораса путіна.
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09.06.2022 23:05 Відповісти
Приниження питуна - завжди на часі.
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09.06.2022 23:05 Відповісти
Десь прочитав, що макрон перед Путіним принижується через майбутні вибори до національних зборів (здається?) . Там у його партії конкуренція з Лепеншою - ось він і прогинається, інакше програє. Після цих виборів він може змінити риторику.
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09.06.2022 23:07 Відповісти
ці британці майже українці.
я б їх всіх записав до полку Бориса Чуприни!
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09.06.2022 23:08 Відповісти
Это общая кровь кельтов ещё с дохристианских времён
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09.06.2022 23:14 Відповісти
"Журналіст запитав Сіммонс про її ставлення до заяв президента Франції Емманюеля Макрона, який "постійно просить не принижувати Росію""

https://spektrnews.in.ua/news/makron-soglasen-prinyat-kapitulyaciyu-u-rf/133921#gsc.tab=0 Насправді, виявляється, Макрон сказав це в зовсім в іншому контексті . А саме: так Макрон закликає ***** капітулювати у війні з Україною, обіцяючи не принижувати його під час підписання такого акту, якщо Франція буде посередником під час укладення такої капітуляції.
Версія іншого блогера: "это был ответ на униженную просьбу лаврова, чтобы президент Франции позвонил путину, прозвучавшую в воскресенье 29 мая в его 15-минутном интервью французскому телеканалу TF1. ... То коротенькое выступление лаврова в формате интервью на популярном французском телеканале стоило Кремлю немалых денег, но результат от него оказался почти нулевым. Макрон не позвонил путину в течение недели, чего с нетерпение ждали в Кремле, и только в субботу между делом сказал, что не хочет унижать РФ. Это был вежливый ответ Елисейского дворца кремлёвцам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам начать переговоры о заключении перемирия с Украиной, то обратитесь к нам с этим по официальным каналам и письменно, а не через телевизор. ... Кремль 29 мая попытался через лаврова в телевизоре напроситься на приём к Макрону по вопросу как ему теперь выбраться из войны, но получил от Парижа ответ: сформулируйте ваше предложения на бумаге, и мы будем готовы их изучить. Ответ не в той дикой форме, в какой лавров в декабре 2021 г. требовал письменных ответов от США и НАТО на ультиматум РФ. С Францией у Кремля 4 июня получился явный провал, как до этого с Италией и Турцией. Точкой в попытке использовать Рим в качестве адвоката РФ можно считать вызов её посла в МИД Италии в понедельник 6 июня на взбучку, вызванную воскресным интервью захаровой на итальянском телеканале La7. От хамства и бреда, которой несла захарова, беседовавший с ней телеведущий Массимо Джилетти в прямом эфире упал в обморок.
В контексте такой дипломатической суеты лаврова обещания Макрона не унижать РФ, когда война закончится, выглядят совсем не так, как их попытались истолковать некоторые официальные и неофициальные лица в Украине. Фактически Макрон дал согласие принять капитуляцию у РФ и пообещал не унижать её во время данной процедуры. Слова Макрона и суета с середины апреля ведомства лаврова с поиском двух государств, которые согласились бы стать свидетелями подписания с Украиной перемирия типа Минск-3, позволяют сделать следующие вывода.
В Европе никто на такую роль не соглашается, поскольку уверены в скорой смене режима путина или в "транзите власти", как это называют на россии. Уверены настолько, что Макрон спокойно рассуждает о том, как надо будет общаться с РФ после путина. Свидетелями могли бы стать Венгрия и Сербия, но с Венгрией не только у Украины побиты капитально горшки, а самолёт лаврова 5 июня в Сербию не пропустили ни Болгария, ни Северная Македония, ни Черногория. Суета лаврова не даёт результатов, но Кремлю ясно дают понять, что до похорон путина никаких переговоров не будет. Похоронить путина пока предлагается сами гражданам РФ. Если они с этим не справятся, то возможны и другие варианты."

Сергей Климовский
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09.06.2022 23:08 Відповісти
БУЧА- это экватор войны , где закончилась вера в договоренности с кацапами
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09.06.2022 23:10 Відповісти
це для Вас скінчилася і для мене - для зелених ніт!
ось побачите - зелені підуть на перемовлялки.
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09.06.2022 23:14 Відповісти
s kem?
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09.06.2022 23:35 Відповісти
звістно з ким - з папою карлою...
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09.06.2022 23:44 Відповісти
Перемога в зелених не на разі і не на часу....
а шанс є.. - весь світ за Україною!
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09.06.2022 23:41 Відповісти
Не розумію, як глави держав збираються подавати руку цьому комунофашисту, серійному вбивці, це треба не поважати себе.
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09.06.2022 23:17 Відповісти
а вони і не поважають - в них це зветься "політикою".
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09.06.2022 23:24 Відповісти
Про довір'я до західної преси . .
Орест Сохар: ФСБ розігнала зраду в британській пресі: чергова маніпуляція російських спецслужба
Сьогодні українські медія рознесли по добрій волі публікацію, підготовлену, судячи з усього, в ФСБ. Тільки тому, що її опублікувала британська Independent
Спершу трішки про меседжі самої статті: - озброєнь у росіян у 20-40 разів більше, ніж у нас, українські воїни деморалізовані і є чисельні випадки дезертирства, нашим полоненим гнити у російських в'язницях роками, бо їх немає на кого обмінювати. Ага, і у нас ще й майже повністю вичерпався боєкомплект, західна допомога йде повільно, тому росіяни намагаються використати ситуацію по повній, аби прорвати нашу оборону...

До цієї статті ще не вистачає невеличкої перчинки у вигляді заголовка "Україні пора сушити бойові весла"… тобто - здаватися. Ось такий собі абсолютний антиаристович британського розливу. Але тут сам час подивитися, хто є власником видання, яке з англійської перекладається як "Незалежний". А там цілком залежні люди, при чому - від Кремля. Погляньте у Вікіпедію: на початку минулого десятиріччя її викупив російський КГБешний олігарх Олександр Лєбєдєв, а зараз володіє син - Євген

Запитання: чи бувають колишні КГБісти? Бувають, бо сьогодні ця контора називається ФСБ… Далі думайте вже самі…
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09.06.2022 23:26 Відповісти
Не впевнений що саме один путін за всім стоїть, вони всі як подуріли, з якими раніше в чатах спілкувався. Вони всі дійсно бажають знищити Україну, без компромісів, яке там може бути збережене лице, нема його вже взагалі. Як такий феномен може пояснити наука? Да і кінця цьому кацапобєсію не видно, біда.
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09.06.2022 23:30 Відповісти
Щойно Олег Жданов був у Марка Фейгіна, то вони там казали, що зараз навколо Меркельші і Шольца назріває скандал, якісь кацапські гроші на фінансування партії журналісти розрили.
Так що Щольц не з якихось принципів чи "відчуття провини німців за Другу світову" буксує. Баблоси були проплачені. Треба відпрацьовувати!
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09.06.2022 23:31 Відповісти
до ЗСУ.
створити повк Бориса Чуприни - не така вже і погана ідея....
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09.06.2022 23:34 Відповісти
Після виходу у продаж точилок для олівців у вигляді статуетки ***** в позі пасивного гея, думаю ви здогадались куди олівець вставляють, більше принизити неможливо. Потрібно подарувати такі точилки Макрону, Шольцу і Ердогану, в них пропаде бажання гратись у хитрожопих торговців Україною.
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10.06.2022 00:22 Відповісти
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10.06.2022 00:56 Відповісти
цю мразоту та усіх рашистів треба знищити, а не думати як "зберегти їбло"
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10.06.2022 02:03 Відповісти
Ось тільки перемовини чомусь хоче Боневтік.
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10.06.2022 06:43 Відповісти
Саме так. Чогось мені здається, що там був якийсь договорняк, який ***** порушив. Саме це, на мою думку, й пояснює постійне бажання Зеленського з ним зустрітися. Хлопчик тільки не розуміє одного - в голові ***** немає України як самостійної держави. Відповідно перемовлятися з Зеленським ***** не буде ні за яких обставин
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10.06.2022 06:55 Відповісти
 
 