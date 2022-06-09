Час обговорювати, як не принижувати Путіна, давно минув, - посол Великої Британії Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає недоречними обговорення того, як "не принижувати Росію", оскільки це приниження вже є, і російському диктатору Володимиру Путіну варто самому вирішувати, як до цього ставитися.

Про це вона сказала в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав Сіммонс про її ставлення до заяв президента Франції Емманюеля Макрона, який "постійно просить не принижувати Росію".

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"На мій погляд, час обговорювати, як не принижувати президента Путіна, давно минув. Я вважаю, що приниження вже є і президент Путін сам має вирішити, як йому до цього ставитися. Це не змінить позиції тих країн, які підтримують Україну. Тому, вважаю, що такі заяви не надто резонні", – сказала пані посол.