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Новини Війна
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З початку доби на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 10 танків, 7 артсистем, 11 одиниць техніки і склад з боєприпасами окупантів, - пресцентр ОС

війна

Станом на 21:00 9 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Російські загарбники обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію. В результаті цих обстрілів загинули 2 цивільні особи.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 10 танків; 7 артилерійських систем;  4 бойові броньовані машини; 3 спеціальні броньовані автомобілі; 4 одиниці автомобільної техніки; 1 склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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Автор: 

Донбас (22354) Об’єднані сили (598)


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А тим часом, як мовиться, "перший пішов": у Boeing 737, що летів з казана казані у сочі, при посадці загорілася стійка шасі. 200 нівчьом нєпавінних пасажирав обдристалися отримали переляк.

І це лише три місяці без нормальних запчастин. Прогнозується, що ще за місяців 5..7 апарати почнуть падати.
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09.06.2022 22:59 Відповісти
Йес! Про це одразу ще в березні казали... В кацапів буде "технічний канібалізм" (це коли літаки утилізують на запчастини, щоб мати змогу відремонтувати інші...) Але таке дозволить проіснувати ще кілька років. А авіакатастрофи звичайно будуть!
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09.06.2022 23:25 Відповісти
Очікуємо на літакопад на кацапії
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10.06.2022 00:20 Відповісти
Багатий врожай!
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09.06.2022 23:00 Відповісти
Ще б про здохлого пітуна прочитати...
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09.06.2022 23:11 Відповісти
10 танків і 7 гармат - дуже непогано сьогодні!
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09.06.2022 23:28 Відповісти
Камышеваха километров 20 от Запорожья. Видосы о занятии вранье?
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09.06.2022 23:31 Відповісти
Скоріш за все Ви плутаєте запорізьку з луганською Камишувахою
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09.06.2022 23:40 Відповісти
У нас у Дніпрі підлогу години тому пролунав бавовна - за попередньою інформацією, ППО збило козломорду ракету.
Сподіваюся, що так...
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10.06.2022 04:13 Відповісти
 
 