З початку доби на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 10 танків, 7 артсистем, 11 одиниць техніки і склад з боєприпасами окупантів, - пресцентр ОС
Станом на 21:00 9 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Російські загарбники обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію. В результаті цих обстрілів загинули 2 цивільні особи.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 10 танків; 7 артилерійських систем; 4 бойові броньовані машини; 3 спеціальні броньовані автомобілі; 4 одиниці автомобільної техніки; 1 склад з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
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казанаказані у сочі, при посадці загорілася стійка шасі. 200 нівчьом нєпавінних пасажирав обдристалисяотримали переляк.
І це лише три місяці без нормальних запчастин. Прогнозується, що ще за місяців 5..7 апарати почнуть падати.
Сподіваюся, що так...