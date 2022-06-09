Росія, ймовірно, зараз заробляє на нафті більше, ніж до війни з Україною, – Держдеп
Росія може отримувати більше доходів від викопного палива зараз, ніж незадовго до вторгнення в Україну, оскільки глобальне підвищення цін компенсує вплив санкцій Заходу.
Про це повідомив законодавцям США радник Держдепу з енергетичної безпеки Амос Хохштейн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я не можу цього заперечувати", — сказав Хохштейн підкомітету Сенату з питань Європи та регіонального співробітництва у сфері безпеки у відповідь на запитання про те, чи заробляє Москва більше грошей на продажах сирої нафти і газу, ніж за пару місяців до початку війни.
Хохштайн сказав, що глобальне зростання попиту на нафту з боку споживачів, які вийшли з пандемії COVID-19, було "набагато більшим, сильнішим, ніж хтось передбачав". Водночас Росія наростила продаж нафти іншим покупцям, зокрема Китаю та Індії.
Хохштейн сказав, що він попросив індійських чиновників не купувати занадто багато російської нафти, і сказав їм, що Сполучені Штати не можуть заборонити закупівлю нафти, оскільки не вводили вторинних санкцій щодо цих продажів. Хохштейн сказав, що він вважає, що існує "стеля" щодо того, скільки нафти Індія буде купувати у Росії, не надавши подробиць.
Відповідаючи на запитання про його погляд на введення вторинних санкцій проти таких країн, як Індія, Хохштейн сказав, що найважливішим є скорочення доходів Росії, одночасно пом’якшуючи вплив зростання цін на паливо в країні та на союзників.
Хохштейн високо оцінив нові санкції ЄС, спрямовані на страхування вантажів з російською нафтою. "Ми хотіли б побачити, як ми можемо використати ці санкції, щоб вплинути на широкий ринок за межами США та Європи, щоб ... ніхто не наживався".
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Порой конечно хочется уйти с этого сумасшедшего мира, туда, где "нет разницьі" - но там мьі все окажемся, рано или поздно...
США уже статистами заделалось....
1.06.2022 - 17:15
Американские нефтяные трейдеры продолжают покупать российскую нефть, несмотря на эмбарго, введенное США еще в начале марта.
При заключении сделок, трейдеры скрывают наличие российской нефти в дизельном топливе, бензине и других продуктах переработки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников рынка.
В мае нефтепродукты с содержанием российской нефти доставили морем в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Груз попал в США через Суэцкий канал и Атлантику. Его отправляют с нефтеперерабатывающих заводов в Индии, которая является одним из крупнейших покупателей нефти из рф.
По данным издания, российскую нефть перекачивают между судами в Черном и Средиземном морях, а также у побережья Западной Африки. Затем суда указывают другие пункты назначения и доставляют груз, в частности, в ЕС и США.
8 марта США ввели эмбарго на импорт нефти из россии. Евросоюз лишь ограничил морские поставки на «кровавый» энергоресурс из рф. В то же время, Индия и Китай увеличили импорт российской нефти, покупая ее со значительным дисконтом.
В итоге как в том анекдоте - что такое теоретически и практически ?!
Теоретически все поддерживают Украину, дают ей оружие и накладывают санкции на русских.
А практически продолжают вливать деньги в экономику России.
В обход санкций. Европейские страны увеличили закупку российской нефти https://focus.ua/economics/513130-v-obhod-sankciy-evropeyskie-strany-uvelichili-zakupku-rossiyskoy-nefti https://focus.ua/economics/513130-v-obhod-sankciy-evropeyskie-strany-uvelichili-zakupku-rossiyskoy-nefti
Китайские частные компании увеличили закупки российской нефти на 86 000 баррелей в сутки 04 мая 12:58 https://forbes.ua/ru/news/kitayski-privatni-kompanii-zbilshili-zakupki-rosiyskoi-nafti-na-86-000-bareliv-na-dobu-04052022-5820
Италия увеличила импорт российской нефти для загрузки НПЗ "Лукойла" 21 мая 2022 https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/21/687290/
Индия вдвое увеличила закупку российской нефти. 09 июня 2022 https://www.rbc.ua/rus/news/indiya-uvelichila-zakupku-rossiyskoy-nefti-1654800254.html https://www.rbc.ua/rus/news/indiya-uvelichila-zakupku-rossiyskoy-nefti-1654800254.html
США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43% 07/04/2022
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0407/c31519-10081002.html
Россия рекордно увеличила экспорт нефти, несмотря на санкции. 13 апреля
https://economy.24tv.ua/ru/rossija-rekordno-uvelichila-jeksport-nefti-nesmotrja-sankcii_n1948499
По данным компании Kpler, в мае Италия получала около 400 000 баррелей российской нефти в день, что в четыре раза превышает уровень до войны. Из этого количества ISAB получала 220 000 баррелей в день из россии. В результате предварительных санкций против россии ISAB Srl парадоксальным образом перешла от переработки 15% российской нефти до 100%. 1 июня 2022
https://www.unn.com.ua/ru/news/1979461-italiya-stala-yedinoyu-*********-v-yevropi-yaka-zbilshila-import-rosiyskoyi-siroyi-nafti-na-tli-embargo
ринку стала по 10 долярів за барель не пробовали ?
Одні мутні договорняки
Кожна країна должна оголосити, коли вона вже ввела остаточне ембарго, тіпа "все, я вже відказалася".
путін неймовірно фартожопий!
Йому постійно щастить, починаючи з випадкового президентства у 1999 році,
і завершуючи рятівними (для нього) коливаннями цін на енергоносії...
Когда на одну часть рынка накладывают санкции, а на другую нет - обычно так решают определенные вопросы, устраняют конкурентов и так далее.
Все увидели нефть, а до этого никто не видел удобрения, которые США вывели из под санкций и успешно покупали.