УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12415 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
14 831 45

Росія, ймовірно, зараз заробляє на нафті більше, ніж до війни з Україною, – Держдеп

нафта

Росія може отримувати більше доходів від викопного палива зараз, ніж незадовго до вторгнення в Україну, оскільки глобальне підвищення цін компенсує вплив санкцій Заходу.

Про це повідомив законодавцям США радник Держдепу з енергетичної безпеки Амос Хохштейн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не можу цього заперечувати", — сказав Хохштейн підкомітету Сенату з питань Європи та регіонального співробітництва у сфері безпеки у відповідь на запитання про те, чи заробляє Москва більше грошей на продажах сирої нафти і газу, ніж за пару місяців до початку війни.

Хохштайн сказав, що глобальне зростання попиту на нафту з боку споживачів, які вийшли з пандемії COVID-19, було "набагато більшим, сильнішим, ніж хтось передбачав". Водночас Росія наростила продаж нафти іншим покупцям, зокрема Китаю та Індії.

Хохштейн сказав, що він попросив індійських чиновників не купувати занадто багато російської нафти, і сказав їм, що Сполучені Штати не можуть заборонити закупівлю нафти, оскільки не вводили вторинних санкцій щодо цих продажів. Хохштейн сказав, що він вважає, що існує "стеля" щодо того, скільки нафти Індія буде купувати у Росії, не надавши подробиць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія різко наростила експорт нафти до країн Азії, - Reuters

Відповідаючи на запитання про його погляд на введення вторинних санкцій проти таких країн, як Індія, Хохштейн сказав, що найважливішим є скорочення доходів Росії, одночасно пом’якшуючи вплив зростання цін на паливо в країні та на союзників.

Хохштейн високо оцінив нові санкції ЄС, спрямовані на страхування вантажів з російською нафтою. "Ми хотіли б побачити, як ми можемо використати ці санкції, щоб вплинути на широкий ринок за межами США та Європи, щоб ... ніхто не наживався".

Автор: 

Держдепартамент США (1613) нафта (5486) росія (64926) Хохштейн Амос (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
tak mozhet perestante zanimatsa polu-merami i vjebite po im kak sleduet ? kraina-terorist + polnoe embargo na VSE.
показати весь коментар
09.06.2022 23:31
+10
Нужно вы***бать страны ОПЕК за искуственное повышение цен сокращением добычи нефти. Или цену на продовольствие тоже поднять в 10 раз.
показати весь коментар
09.06.2022 23:33
+9
Кто-то ссыт выключить банковскую систему нацистов из мировой.
показати весь коментар
09.06.2022 23:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
tak mozhet perestante zanimatsa polu-merami i vjebite po im kak sleduet ? kraina-terorist + polnoe embargo na VSE.
показати весь коментар
09.06.2022 23:31 Відповісти
Ну так не все поддержат эмбарго... будут наоборот скупать дешевое... тут надо что бьі Китай, Индия, Африка, Южная Америка подключалась...

Но вьі же понимаете, что в этом мире каждьій сам за себя.
Порой конечно хочется уйти с этого сумасшедшего мира, туда, где "нет разницьі" - но там мьі все окажемся, рано или поздно...
показати весь коментар
09.06.2022 23:38 Відповісти
классная новость.
США уже статистами заделалось....
показати весь коментар
09.06.2022 23:31 Відповісти
В США покупают российскую нефть в обход санкций
1.06.2022 - 17:15
Американские нефтяные трейдеры продолжают покупать российскую нефть, несмотря на эмбарго, введенное США еще в начале марта.

При заключении сделок, трейдеры скрывают наличие российской нефти в дизельном топливе, бензине и других продуктах переработки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников рынка.

В мае нефтепродукты с содержанием российской нефти доставили морем в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Груз попал в США через Суэцкий канал и Атлантику. Его отправляют с нефтеперерабатывающих заводов в Индии, которая является одним из крупнейших покупателей нефти из рф.

По данным издания, российскую нефть перекачивают между судами в Черном и Средиземном морях, а также у побережья Западной Африки. Затем суда указывают другие пункты назначения и доставляют груз, в частности, в ЕС и США.

8 марта США ввели эмбарго на импорт нефти из россии. Евросоюз лишь ограничил морские поставки на «кровавый» энергоресурс из рф. В то же время, Индия и Китай увеличили импорт российской нефти, покупая ее со значительным дисконтом.

показати весь коментар
09.06.2022 23:36 Відповісти
Это не обход санкций, дизель уже индийский.
показати весь коментар
10.06.2022 05:41 Відповісти
Чем-то напомнило реверсный не российский газ.
В итоге как в том анекдоте - что такое теоретически и практически ?!
Теоретически все поддерживают Украину, дают ей оружие и накладывают санкции на русских.
А практически продолжают вливать деньги в экономику России.
показати весь коментар
10.06.2022 07:46 Відповісти
Какие санкции? Вы вообще о чем?

В обход санкций. Европейские страны увеличили закупку российской нефти https://focus.ua/economics/513130-v-obhod-sankciy-evropeyskie-strany-uvelichili-zakupku-rossiyskoy-nefti https://focus.ua/economics/513130-v-obhod-sankciy-evropeyskie-strany-uvelichili-zakupku-rossiyskoy-nefti

Китайские частные компании увеличили закупки российской нефти на 86 000 баррелей в сутки 04 мая 12:58 https://forbes.ua/ru/news/kitayski-privatni-kompanii-zbilshili-zakupki-rosiyskoi-nafti-na-86-000-bareliv-na-dobu-04052022-5820

Италия увеличила импорт российской нефти для загрузки НПЗ "Лукойла" 21 мая 2022 https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/21/687290/

Индия вдвое увеличила закупку российской нефти. 09 июня 2022 https://www.rbc.ua/rus/news/indiya-uvelichila-zakupku-rossiyskoy-nefti-1654800254.html https://www.rbc.ua/rus/news/indiya-uvelichila-zakupku-rossiyskoy-nefti-1654800254.html

США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43% 07/04/2022
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0407/c31519-10081002.html

Россия рекордно увеличила экспорт нефти, несмотря на санкции. 13 апреля
https://economy.24tv.ua/ru/rossija-rekordno-uvelichila-jeksport-nefti-nesmotrja-sankcii_n1948499

По данным компании Kpler, в мае Италия получала около 400 000 баррелей российской нефти в день, что в четыре раза превышает уровень до войны. Из этого количества ISAB получала 220 000 баррелей в день из россии. В результате предварительных санкций против россии ISAB Srl парадоксальным образом перешла от переработки 15% российской нефти до 100%. 1 июня 2022
https://www.unn.com.ua/ru/news/1979461-italiya-stala-yedinoyu-*********-v-yevropi-yaka-zbilshila-import-rosiyskoyi-siroyi-nafti-na-tli-embargo
показати весь коментар
10.06.2022 00:03 Відповісти
щоб ти ***** дабел, жував та рота не роззявляв- ціни б тобі не було чмо неестетично-статистичне.
показати весь коментар
10.06.2022 00:18 Відповісти
Нужно вы***бать страны ОПЕК за искуственное повышение цен сокращением добычи нефти. Или цену на продовольствие тоже поднять в 10 раз.
показати весь коментар
09.06.2022 23:33 Відповісти
Байден хоче домовитись з саудитами про нафту..десь повинен їхати до молодого шейха Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд..того що дав наказ розчленувати журналіста Хашогі.
показати весь коментар
09.06.2022 23:44 Відповісти
"Вплив санкцій", яких не існує.
показати весь коментар
09.06.2022 23:34 Відповісти
ruskij , privet mamke
показати весь коментар
10.06.2022 00:22 Відповісти
То не надовго. Не треба панікувати. Повне ембарго на #2 виробника нафти не одноденна. А отримують вони більше, бо ціна злетіла.
показати весь коментар
09.06.2022 23:34 Відповісти
Лана Зеркаль про это говорила еще 2 месяца назад.
показати весь коментар
09.06.2022 23:35 Відповісти
какая она умная...и раньше было ее много, потом совсем мало, щаз опять заметно увеличение упоминаний о ней...
показати весь коментар
09.06.2022 23:42 Відповісти
ще один поплічник вафеля, що тебе підтримав?
показати весь коментар
10.06.2022 00:19 Відповісти
путлер опять всех поимел
показати весь коментар
09.06.2022 23:39 Відповісти
всі готуються до зими...і україні варто б...
показати весь коментар
09.06.2022 23:43 Відповісти
многоходовочка..всьо ідьот по плану
показати весь коментар
09.06.2022 23:45 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 23:44 Відповісти
спасибо дедушке Байдену. Цену на нефть разогнал именно он, своими первыми указами.
показати весь коментар
09.06.2022 23:45 Відповісти
Кто-то ссыт выключить банковскую систему нацистов из мировой.
показати весь коментар
09.06.2022 23:45 Відповісти
глобальный передел рынка за счет украинцев!
показати весь коментар
09.06.2022 23:47 Відповісти
Це не надовго .. Може на кілька місяців . Висока ціна нафти , провокує збільшення її видобутку ( бо всі хочуть заробити поки висока ціна ) , а збільшення видобутку , в свою чергу - провокує зменшення ціни . Це трапляється періодично .
показати весь коментар
09.06.2022 23:50 Відповісти
І санкції обходять,не всі звісно,але від тих що діють,москальщина не розвалиться.А от Україна у війні з москалями,вже отримала непоправну шкоду.
показати весь коментар
09.06.2022 23:51 Відповісти
при трампе по 20 была и никто ничего не запрещал
показати весь коментар
09.06.2022 23:52 Відповісти
А зняти квоти ОПЕК на видобуто к нафти щоб вона із за перенасичення
ринку стала по 10 долярів за барель не пробовали ?
Одні мутні договорняки
показати весь коментар
09.06.2022 23:58 Відповісти
Где ж ленд лиз?
показати весь коментар
09.06.2022 23:58 Відповісти
і головне всі повірили.... і ніхто не задає питань, чого індуси так багато нафти закупляють. а відповідь на поверхні: знижка 30%. тобто висока ціна- профанація. далі- "хитрощі" з "невідомим призначенням" лише затягує час, але не відвертає невідворотнього: час грає проти кацапів, він необхідний для заключення нових контрактів і вибудування нових ланцюгів доставки, а також перенастройки обладнання на інший сорт нафти. а деградація нафтовидобувної галузі рашки дергадує без іноземних технологій.....
показати весь коментар
10.06.2022 00:03 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 00:16 Відповісти
Загальносвітовий ідиотизм.
показати весь коментар
10.06.2022 00:04 Відповісти
а вам особисто, кусень хліба поперек горла став, коли кацапи зрівнювали Алеппо із землею? Так отож, маємо обранця від наріду, ті, що вже поховані- наржались досхочу?
показати весь коментар
10.06.2022 00:24 Відповісти
Україна повинна вимагати від країн Європи пришвидшити виконання ембарго.

Кожна країна должна оголосити, коли вона вже ввела остаточне ембарго, тіпа "все, я вже відказалася".
показати весь коментар
10.06.2022 00:23 Відповісти
тут 30 лет от "своих" "политиков" хрен что выбьешь адекватного, или хотя бы спросишь, дескать какого, собственно, еще на свободе, а тут в чужой огород ...
показати весь коментар
10.06.2022 03:45 Відповісти
Треба визнати,
путін неймовірно фартожопий!
Йому постійно щастить, починаючи з випадкового президентства у 1999 році,
і завершуючи рятівними (для нього) коливаннями цін на енергоносії...
показати весь коментар
10.06.2022 00:44 Відповісти
Дебильная администрация маразматика Байдена сделада все, чтобы усилить путиноидов, поднимая цены на энергоносители. В первые месяцы его правления, он удвоил путиноидный импорт нефти и запретил его только под давлением, при этом уничтожил строительство трубопровода из Канады и навредил нефтяному бизнесу внутри США.
показати весь коментар
10.06.2022 01:17 Відповісти
Бенефициары канадской трубы главные спонсоры Республиканской партии. Байден просто перекрывает воздух своим политическим конкурентам.
показати весь коментар
10.06.2022 05:45 Відповісти
Вы же наверняка в курсе что Республиканская партия принадлежит нефтегазовым семейным кланам вроде Бушей.
показати весь коментар
10.06.2022 05:54 Відповісти
Эмбарго против рашонефти ЕС ввел только на прошлой неделе,а иксперды уже погнали делать подсчеты.Идиоты.
показати весь коментар
10.06.2022 02:53 Відповісти
Оце такий результат санкцій? "Пекельних, нищівних"....
показати весь коментар
10.06.2022 03:35 Відповісти
Пустий фарс, дали підготовитись...
показати весь коментар
10.06.2022 04:38 Відповісти
Неможливо, а саме так. Пособники рашизму та інші виродки, які зараз сидять на високих посадах в багатьох європейських країнах і не тільки там - штучно підняли ціни на ресурси щоб росіяни не відчули проблем від війни яка по їх думках мала бути швидкою та привести до створення багатополярного світу.
показати весь коментар
10.06.2022 07:11 Відповісти
Это результат полумер.
Когда на одну часть рынка накладывают санкции, а на другую нет - обычно так решают определенные вопросы, устраняют конкурентов и так далее.
Все увидели нефть, а до этого никто не видел удобрения, которые США вывели из под санкций и успешно покупали.
показати весь коментар
10.06.2022 07:42 Відповісти
Треба домовитися з нафтодобуваючими країнами про великі поставки нафти на світовий ринок і таким чином обвалити ціни, щоб росія не могла багато заробляти. Так розумний Рейган зробив колись і СССР полетів у прірву, не було нічого, тільки інфляція.
показати весь коментар
10.06.2022 08:55 Відповісти
 
 