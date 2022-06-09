Росія, ймовірно, зараз заробляє на нафті більше, ніж до війни з Україною, – Держдеп

Росія може отримувати більше доходів від викопного палива зараз, ніж незадовго до вторгнення в Україну, оскільки глобальне підвищення цін компенсує вплив санкцій Заходу.

Про це повідомив законодавцям США радник Держдепу з енергетичної безпеки Амос Хохштейн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не можу цього заперечувати", — сказав Хохштейн підкомітету Сенату з питань Європи та регіонального співробітництва у сфері безпеки у відповідь на запитання про те, чи заробляє Москва більше грошей на продажах сирої нафти і газу, ніж за пару місяців до початку війни.

Хохштайн сказав, що глобальне зростання попиту на нафту з боку споживачів, які вийшли з пандемії COVID-19, було "набагато більшим, сильнішим, ніж хтось передбачав". Водночас Росія наростила продаж нафти іншим покупцям, зокрема Китаю та Індії.

Хохштейн сказав, що він попросив індійських чиновників не купувати занадто багато російської нафти, і сказав їм, що Сполучені Штати не можуть заборонити закупівлю нафти, оскільки не вводили вторинних санкцій щодо цих продажів. Хохштейн сказав, що він вважає, що існує "стеля" щодо того, скільки нафти Індія буде купувати у Росії, не надавши подробиць.

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Відповідаючи на запитання про його погляд на введення вторинних санкцій проти таких країн, як Індія, Хохштейн сказав, що найважливішим є скорочення доходів Росії, одночасно пом’якшуючи вплив зростання цін на паливо в країні та на союзників.

Хохштейн високо оцінив нові санкції ЄС, спрямовані на страхування вантажів з російською нафтою. "Ми хотіли б побачити, як ми можемо використати ці санкції, щоб вплинути на широкий ринок за межами США та Європи, щоб ... ніхто не наживався".