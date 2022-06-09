"Найкраща оборона для України - це вступити до Європейського Союзу", - депутат парламенту Італії Романо
Те, що ми бачимо в Бучі, Ірпені, Бородянці, що робив путін - все це злочини проти людяності, і найкраща оборона для України - це вступити до Європейського Союзу.
Про це заявив депутат Італійського парламенту Андреа Романо, який у складі представників національних парламентів держав-членів ЄС United for Ukraine відвідав Бородянку, Бучу, Ірпінь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Те, що ми тут бачимо, що робив Путін - все це злочини проти людяності. Це були також злочини проти європейських цінностей. Найкраща оборона для України - це вступити до Європейського Союзу", - сказав Романо.
Європейські депутати також наголосили на необхідності всебічної допомоги Україні.
"Я вважаю, дуже важливо зараз надати допомогу фінансову і мілітарну, а також підтримати Україну на її шляху до Євросоюзу. Дати позитивний сигнал для України, тому що Україна сьогодні захищає всіх нас. Якщо в Європі є люди, які вірять путіну, вони мають сюди приїхати. Коли вони глянуть на ці будинки, на все що тут відбувалося, то вони все зрозуміють", - зазначив Міхаель Бранд, член німецького Бундестагу від ХДС.
Представники парламентів Литви, Німеччини, Італії, Португалії, Швеції, Іспанії оглянули руйнування будівель російським агресором у смт Бородянці. У Бучі біля церкви Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих відвідали місце масового поховання цивільних громадян, вбитих російськими окупантами. У м.Ірпені - руйнування житлових будинків унаслідок ракетно-бомбових і авіаударів по житловому комплексу "Ірпінські Липки".
Глобальна мережа парламентаріїв "Об’єднані для України" (U4U) об’єднує депутатів, які активно працюють над підтримкою України у своїх країнах та на міжнародному рівні. До складу об’єднання входять парламентарії більш як із 28 країн.
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как вы задрали со своими комплексами неполноценности и меншовартости
1. Коломойский на которого заведено уголовное дело в США, скрывается в Украине.
2. Когда в тылу ТОРГУЮТ!!! бронежилетами которые нужны на фронте, это не сговор слесаря с кладовщиком. Это коррупция и воровство на уровне министерства и высоких должностных лиц.
3. Почему когда в стране военное положение, не сокращены до нуля госрасходы на Раду, всякие министерства не имеющие отношения к фронут которые сейчас вообще не нужны.
4. Где хоть один указ, приказ, закон, постановление Зеленского, чтоб это искоренить? Или может он ничего не знает? Никогда не поверю.
Ну какой ЕС при этом может быть?
третій бронік племінник має - два ,некорумповані, скомуніздили...