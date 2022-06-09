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Новини Війна
2 051 14

"Найкраща оборона для України - це вступити до Європейського Союзу", - депутат парламенту Італії Романо

єс

Те, що ми бачимо в Бучі, Ірпені, Бородянці, що робив путін - все це злочини проти людяності, і найкраща оборона для України - це вступити до Європейського Союзу.

Про це заявив депутат Італійського парламенту Андреа Романо, який у складі представників національних парламентів держав-членів ЄС United for Ukraine відвідав Бородянку, Бучу, Ірпінь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми тут бачимо, що робив Путін - все це злочини проти людяності. Це були також злочини проти європейських цінностей. Найкраща оборона для України - це вступити до Європейського Союзу", - сказав Романо.

Європейські депутати також наголосили на необхідності всебічної допомоги Україні.

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"Я вважаю, дуже важливо зараз надати допомогу фінансову і мілітарну, а також підтримати Україну на її шляху до Євросоюзу. Дати позитивний сигнал для України, тому що Україна сьогодні захищає всіх нас. Якщо в Європі є люди, які вірять путіну, вони мають сюди приїхати. Коли вони глянуть на ці будинки, на все що тут відбувалося, то вони все зрозуміють", - зазначив Міхаель Бранд, член німецького Бундестагу від ХДС.

Представники парламентів Литви, Німеччини, Італії, Португалії, Швеції, Іспанії оглянули руйнування будівель російським агресором у смт Бородянці. У Бучі біля церкви Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих відвідали місце масового поховання цивільних громадян, вбитих російськими окупантами. У м.Ірпені - руйнування житлових будинків унаслідок ракетно-бомбових і авіаударів по житловому комплексу "Ірпінські Липки".

Глобальна мережа парламентаріїв "Об’єднані для України" (U4U) об’єднує депутатів, які активно працюють над підтримкою України у своїх країнах та на міжнародному рівні. До складу об’єднання входять парламентарії більш як із 28 країн.

Автор: 

Італія (1564) членство в ЄС (1231)


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Топ коментарі
+12
в италии бардака не меньше. Один берлускони чего стоит
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09.06.2022 23:46
+10
а еще в италии нет мафии
как вы задрали со своими комплексами неполноценности и меншовартости
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09.06.2022 23:52
+7
Найкращий захист Европи від проблеми голоду- це вступ України до ЕС і охорона коштовних чорноземов від кацапів . Бо якщо кацапи заберуть чернозёми - в світі почнеться голод
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09.06.2022 23:44
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Найкращий захист Европи від проблеми голоду- це вступ України до ЕС і охорона коштовних чорноземов від кацапів . Бо якщо кацапи заберуть чернозёми - в світі почнеться голод
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09.06.2022 23:44 Відповісти
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09.06.2022 23:45 Відповісти
Кому ми там потрібні з таким бардаком у владі?
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09.06.2022 23:45 Відповісти
в италии бардака не меньше. Один берлускони чего стоит
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09.06.2022 23:46 Відповісти
Почнемо з того що в Макронії опозицію не переслідують.
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09.06.2022 23:51 Відповісти
а еще в италии нет мафии
как вы задрали со своими комплексами неполноценности и меншовартости
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09.06.2022 23:52 Відповісти
Опозиційні канали там відмикають? Лідера опозиції не випускають за кордон?
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10.06.2022 00:01 Відповісти
Якби в них була війна, то ще й би не таке робилося. На жаль, в кожній країні свій бардак і *******.
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10.06.2022 00:38 Відповісти
А Орбан 😀
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09.06.2022 23:51 Відповісти
Уважаемые украинцы, смотрим на вещи трезво:
1. Коломойский на которого заведено уголовное дело в США, скрывается в Украине.
2. Когда в тылу ТОРГУЮТ!!! бронежилетами которые нужны на фронте, это не сговор слесаря с кладовщиком. Это коррупция и воровство на уровне министерства и высоких должностных лиц.
3. Почему когда в стране военное положение, не сокращены до нуля госрасходы на Раду, всякие министерства не имеющие отношения к фронут которые сейчас вообще не нужны.
4. Где хоть один указ, приказ, закон, постановление Зеленского, чтоб это искоренить? Или может он ничего не знает? Никогда не поверю.
Ну какой ЕС при этом может быть?
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10.06.2022 00:16 Відповісти
ето другоє...
третій бронік племінник має - два ,некорумповані, скомуніздили...
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10.06.2022 00:32 Відповісти
Що за абсолютна маячня?! Хіба ЕС захищає своїх членів? Тільки вступ до НАТО, причому під час війни (після війни вони і нафіг не будуть потрібні)
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10.06.2022 02:10 Відповісти
Ото спиз....в не подумавши. Та в тому ЄСі не менший бардак, ніж в нас, але то наш бардак...
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10.06.2022 03:47 Відповісти
 
 