"Найкраща оборона для України - це вступити до Європейського Союзу", - депутат парламенту Італії Романо

Те, що ми бачимо в Бучі, Ірпені, Бородянці, що робив путін - все це злочини проти людяності, і найкраща оборона для України - це вступити до Європейського Союзу.

Про це заявив депутат Італійського парламенту Андреа Романо, який у складі представників національних парламентів держав-членів ЄС United for Ukraine відвідав Бородянку, Бучу, Ірпінь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми тут бачимо, що робив Путін - все це злочини проти людяності. Це були також злочини проти європейських цінностей. Найкраща оборона для України - це вступити до Європейського Союзу", - сказав Романо.

Європейські депутати також наголосили на необхідності всебічної допомоги Україні.

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"Я вважаю, дуже важливо зараз надати допомогу фінансову і мілітарну, а також підтримати Україну на її шляху до Євросоюзу. Дати позитивний сигнал для України, тому що Україна сьогодні захищає всіх нас. Якщо в Європі є люди, які вірять путіну, вони мають сюди приїхати. Коли вони глянуть на ці будинки, на все що тут відбувалося, то вони все зрозуміють", - зазначив Міхаель Бранд, член німецького Бундестагу від ХДС.

Представники парламентів Литви, Німеччини, Італії, Португалії, Швеції, Іспанії оглянули руйнування будівель російським агресором у смт Бородянці. У Бучі біля церкви Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих відвідали місце масового поховання цивільних громадян, вбитих російськими окупантами. У м.Ірпені - руйнування житлових будинків унаслідок ракетно-бомбових і авіаударів по житловому комплексу "Ірпінські Липки".

Глобальна мережа парламентаріїв "Об’єднані для України" (U4U) об’єднує депутатів, які активно працюють над підтримкою України у своїх країнах та на міжнародному рівні. До складу об’єднання входять парламентарії більш як із 28 країн.