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Новини Війна
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Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засудила "смертні вироки" окупантів іноземним бійцям ЗСУ: "Цьому не місце на європейському континенті"

піннер,аслі,брагім

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засуджує смертні вироки, винесені в четвер в окупованому Донецьку трьом іноземним громадянам, які брали участь у воєнних діях у складі української армії.

Про це йдеться у заяві генсека РЄ, передає Цензор.НЕТ з  посиланням на Укрінформ.

"Я рішуче засуджую смертні вироки, винесені сьогодні в окупованому українському місті Донецьку. Смертна кара несумісна з людською гідністю і являє собою нелюдське і таке, що принижує гідність. Їй не місце на європейському континенті", - заявила Пейчинович-Бурич.

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"Від імені Ради Європи я закликаю дотримуватися загальних європейських принципів прав людини, з якими сьогоднішнє рішення несумісне", - наголосила генсек РЄ.

Як повідомлялося, окупанти в Донецьку збираються стратити двох британців та мароканця, які боронили Україну від загарбників.

Автор: 

росія (64926) Рада Європи (459) Пейчинович-Бурич Марія (43) Ейден Аслін (15) Шон Піннер (14) Брагім Саадун (13)


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Топ коментарі
+9
Дуже суворо.🤦
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10.06.2022 00:02
+8
В ответ, иностранцам, которые воюют на строне Украины, всех пленных, которых они взяли, расстреливать.
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10.06.2022 00:17
+7
"Судьям", которые так дико судили, после возврата тех территорий под контроль Украины, следует смертную казнь.
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10.06.2022 00:10
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Дуже суворо.🤦
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10.06.2022 00:02 Відповісти
donbasetiji kak Igil netu raznici mezdu nimi.Brity mogut specoperaciju zdelat dlia unictozenyja ix vozdej .Tut i kacapi nicem nepomozet jesli na to pojdiot
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10.06.2022 00:09 Відповісти
"Судьям", которые так дико судили, после возврата тех территорий под контроль Украины, следует смертную казнь.
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10.06.2022 00:10 Відповісти
Не вернутся территории, не беспокойтесь. И азовцев не минует сия чаша. Всю эту нечесть расстрелять! И Британия не поможет, ибо не признаёт ДНР, а чтобы впрягаться за наёмников убийц они должны сначала признать ДНР и ЛНР. Как-то так.... 😂
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10.06.2022 13:05 Відповісти
Убийцы, насильники, мародеры - рашисты. Они должны сдохнуть.
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10.06.2022 13:46 Відповісти
глибоке занепокоєння detected
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10.06.2022 00:11 Відповісти
В такому разі розстрілювати всіх полонених кадировців.
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10.06.2022 00:15 Відповісти
В ответ, иностранцам, которые воюют на строне Украины, всех пленных, которых они взяли, расстреливать.
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10.06.2022 00:17 Відповісти
Відповім словам лаврова або будь якого "політика рашки" - "і чо ти сдєлаєш ць ******... ць.... лашара ".... приблизно так рашисти реагуючи на ці заяви занепокоєних.
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10.06.2022 00:24 Відповісти
Луганда ,после прихода туда русского мира, с Европой не имеет ничего общего.Там царит сплошной африканский бантустан.
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10.06.2022 02:45 Відповісти
Смешное заявление. Белокожие ордынцы ещё и не на такое способны. Ожидать от них поведения цивилизованных и адекватных людей по меньшей мере наивно и глупо.
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10.06.2022 07:05 Відповісти
А хіба росія це Європа?
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10.06.2022 08:48 Відповісти
Ця "перхоть подзал...пна"щось там щоки надуває з вказівки кураторів Кремля типу вони щось значать .Проти кого ви прете?Вже один Лондон взяв,вас чекає та сама участь.
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10.06.2022 09:55 Відповісти
 
 