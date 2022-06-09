Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засудила "смертні вироки" окупантів іноземним бійцям ЗСУ: "Цьому не місце на європейському континенті"
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засуджує смертні вироки, винесені в четвер в окупованому Донецьку трьом іноземним громадянам, які брали участь у воєнних діях у складі української армії.
Про це йдеться у заяві генсека РЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я рішуче засуджую смертні вироки, винесені сьогодні в окупованому українському місті Донецьку. Смертна кара несумісна з людською гідністю і являє собою нелюдське і таке, що принижує гідність. Їй не місце на європейському континенті", - заявила Пейчинович-Бурич.
"Від імені Ради Європи я закликаю дотримуватися загальних європейських принципів прав людини, з якими сьогоднішнє рішення несумісне", - наголосила генсек РЄ.
Як повідомлялося, окупанти в Донецьку збираються стратити двох британців та мароканця, які боронили Україну від загарбників.
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