За кордон виїхали близько десяти нардепів ОПЗЖ, двоє - перебувають на тимчасово окупованих територіях, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що близько десяти народних депутатів, що входили до забороненої фракції ОПЗЖ, перебувають за кордоном, двоє – на тимчасово окупованих територіях України.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів у інтерв’ю виданню "Український тиждень", повідомляє Укрінформ.

"Таких залишилося близько десяти. Частина з них, підтримуючи Росію, чомусь виїхали в Європу, — це для мене залишається парадоксом. Але я все-таки сподіваюся, що вони згадають, як складали присягу народного депутата України, повернуться додому і постануть перед українським судом. А далі — отримають відповідне покарання та спокутують свою провину", – зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що ці особи – представники забороненої ОПЗЖ.

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Окрім того, Стефанчук зауважив, що депутати, які перебувають за кордоном, не отримують заробітну плату. "Ми ж ухвалили законодавчий акт, згідно з яким, якщо людина не бере участь у засіданнях, вона не отримує заробітну платню", – пояснив Голова ВР.

Водночас спікер українського парламенту поінформував, що два нардепи від ОПЗЖ наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України. "Нам кажуть, що вони перебувають там не з власної волі. Вичерпної інформації про них немає", – додав він.