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Новини Війна
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За кордон виїхали близько десяти нардепів ОПЗЖ, двоє - перебувають на тимчасово окупованих територіях, - Стефанчук

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що близько десяти народних депутатів, що входили до забороненої фракції ОПЗЖ, перебувають за кордоном, двоє – на тимчасово окупованих територіях України.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів у інтерв’ю виданню "Український тиждень", повідомляє Укрінформ.

"Таких залишилося близько десяти. Частина з них, підтримуючи Росію, чомусь виїхали в Європу, — це для мене залишається парадоксом. Але я все-таки сподіваюся, що вони згадають, як складали присягу народного депутата України, повернуться додому і постануть перед українським судом. А далі — отримають відповідне покарання та спокутують свою провину", – зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що ці особи – представники забороненої ОПЗЖ.

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Окрім того, Стефанчук зауважив, що депутати, які перебувають за кордоном, не отримують заробітну плату. "Ми ж ухвалили законодавчий акт, згідно з яким, якщо людина не бере участь у засіданнях, вона не отримує заробітну платню", – пояснив Голова ВР.

Водночас спікер українського парламенту поінформував, що два нардепи від ОПЗЖ наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України. "Нам кажуть, що вони перебувають там не з власної волі. Вичерпної інформації про них немає", – додав він.

Автор: 

ВР (14942) Стефанчук Руслан (752) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+30
А "слуг народа"? Не скромничайте, поведайте об этом народу Украины. А также о том, кто конкретно дал добро на включение в список СН этих манкуртов и предателей.
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10.06.2022 00:33
+22
Скільки депутатів ЗЕбуїнів перейшло на сторону окупанта?
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10.06.2022 00:36
+20
Про своїх зелених покидьків , Стефанчук не хоче нам розповісти , як і хто
з них перейшов на сторону окупантів і чудово співпрацюють ?‼️‼️‼️
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10.06.2022 00:49
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та нехай усі виїдуть до рідного Саранску)
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10.06.2022 00:30 Відповісти
А "слуг народа"? Не скромничайте, поведайте об этом народу Украины. А также о том, кто конкретно дал добро на включение в список СН этих манкуртов и предателей.
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10.06.2022 00:33 Відповісти
Цікаво , шухрича повісять за співпрацю з фашистами , чи він вже втік ?
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10.06.2022 00:35 Відповісти
Народ повісить !!
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10.06.2022 00:50 Відповісти
ВтІк. Але цього покидька вже не врятувати. Особливе питаня про татарова й ще одну огидну пику. Сподіваюсь, що сі зрозуміли про кого йде мова. (Портнов).
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10.06.2022 00:57 Відповісти
Скільки депутатів ЗЕбуїнів перейшло на сторону окупанта?
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10.06.2022 00:36 Відповісти
Про своїх зелених покидьків , Стефанчук не хоче нам розповісти , як і хто
з них перейшов на сторону окупантів і чудово співпрацюють ?‼️‼️‼️
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10.06.2022 00:49 Відповісти
Не хоче. Зі скромності. Бо не хоче забрати у своїх сподвижників по спільних голосуваннях у Раді пальму першості.
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10.06.2022 01:02 Відповісти
Люди с Днепра! Эта гнида будет Вас сдавать врагу, если уже сейчас не сдает позиции ВСУ и теробороны!
https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1534907291627098112
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10.06.2022 00:44 Відповісти
"Опожопа" - то хєрня!...Давай дані по "зєлєні"! Невже тільки Ковальов? - щось не віриться.
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10.06.2022 00:51 Відповісти
Що означає така смілива заява?
А означає вона те, що нарешті ПОВЕРНУЛИСЯ ВСІ бігли депутати "Слуг"!
(а їх, на секундочку, було більше 40!)
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10.06.2022 00:51 Відповісти
«Слуги народу», власник 4 каналу Олексій Ковальов
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10.06.2022 00:52 Відповісти
Свиня!
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10.06.2022 01:56 Відповісти
Цей квнщик що, не знає точної кількості, чи як завжди, хоче всіх нає...? Округляють і кажуть "близько" до якоїсь кількості для великих чисел, а не близько 10.
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10.06.2022 07:31 Відповісти
тобто це може бути 8,5 дупататів, але голова Стефанчук округлив до десяти
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10.06.2022 12:36 Відповісти
У першу чергу гнати треба СН.
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10.06.2022 07:33 Відповісти
А где крутой рекетир с 90х Коля Котлета, любимец зебанутой фрИкции в ВР? Говорят, обосрался с перепугу и рванул аж на Закарпатье, отстирывать свои обосранные труселя.
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10.06.2022 07:58 Відповісти
Не виїхали, а Zeки випустили. А про своїх однокоритників-зрадників не згадав.
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10.06.2022 08:01 Відповісти
Жопоблоковцы всегда были врагами Украины, тут нет ничего нового. Я знаю, что депутаты других опозиционных фракций если не в ВСУ, то в теробороне. Стефанчук, ты прокукарекай нам, как там твои ЗЕбанутые депутаты, хоть один взял в руки оружие? Ну если по здоровью не проходят, то хоть 10 гривень выделили из своего кармана на помошь ВСУ?
Или вы берете пример с бубы криворожского, который подучает роялти из кацапии за свои дебильные фильмы для идиотов ни копейки не дал для помощи нашей армии
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10.06.2022 08:06 Відповісти
"заборонена фракція опзж" так сильно заборонена, що жодного депутата цієї говнофракції досі не позбавили депутатства! Скажу більше опзж і сн - це стала коаліція в раді по прийняттю антидержавних у законів.
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10.06.2022 08:07 Відповісти
Де справи від БеняДиктової по цим депутатам? Про які зарплати може йти мова, коли люди не являються на роботу більше 100 днів без поважної причини і чому вони не звільнені за прогули до цього часу?
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10.06.2022 11:29 Відповісти
постануть перед українським судом. А далі - отримають відповідне покарання та спокутують свою провину - наивный и доверчевый Стефанчук.
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10.06.2022 12:41 Відповісти
Меня больше интересует сколько годных к службе зелени выехало в тыл и за бугор?
Че там арашка молчит за справочку абрамке?

Критиковать зелень не на часи, а продавать справки - на часи....
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10.06.2022 16:35 Відповісти
 
 