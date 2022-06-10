За кордон виїхали близько десяти нардепів ОПЗЖ, двоє - перебувають на тимчасово окупованих територіях, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що близько десяти народних депутатів, що входили до забороненої фракції ОПЗЖ, перебувають за кордоном, двоє – на тимчасово окупованих територіях України.
Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів у інтерв’ю виданню "Український тиждень", повідомляє Укрінформ.
"Таких залишилося близько десяти. Частина з них, підтримуючи Росію, чомусь виїхали в Європу, — це для мене залишається парадоксом. Але я все-таки сподіваюся, що вони згадають, як складали присягу народного депутата України, повернуться додому і постануть перед українським судом. А далі — отримають відповідне покарання та спокутують свою провину", – зазначив Стефанчук.
Він уточнив, що ці особи – представники забороненої ОПЗЖ.
Окрім того, Стефанчук зауважив, що депутати, які перебувають за кордоном, не отримують заробітну плату. "Ми ж ухвалили законодавчий акт, згідно з яким, якщо людина не бере участь у засіданнях, вона не отримує заробітну платню", – пояснив Голова ВР.
Водночас спікер українського парламенту поінформував, що два нардепи від ОПЗЖ наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України. "Нам кажуть, що вони перебувають там не з власної волі. Вичерпної інформації про них немає", – додав він.
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з них перейшов на сторону окупантів і чудово співпрацюють ?‼️‼️‼️
https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1534907291627098112
А означає вона те, що нарешті ПОВЕРНУЛИСЯ ВСІ бігли депутати "Слуг"!
(а їх, на секундочку, було більше 40!)
Или вы берете пример с бубы криворожского, который подучает роялти из кацапии за свои дебильные фильмы для идиотов ни копейки не дал для помощи нашей армии
Че там арашка молчит за справочку абрамке?
Критиковать зелень не на часи, а продавать справки - на часи....