На Запоріжжі вдається зривати плани окупантів, на Харківщині поступово рухаємося вперед, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Зеленського.
"Фронтова ситуація без особливих змін. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають наразі ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку", - зазначив президент.
Він також подякував зв'язківцям, які, за його словами, "за день відновили у Харкові телевізійне мовлення після ранкового обстрілу".
"Бити по телецентрах, руйнувати канали зв'язку, залишити людей в ізоляції - це тактика окупантів, без якої вони справді не можуть, тому що відкритість, чесність є також зброєю проти всього, що несе Росія", - наголосив Зеленський.
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* 6500 протитанкових комплексів;
* 1500 ПЗРК "Stinger";
* 20 000 протитанкових гранатометів;
* 7500 одиниць стрілецької зброї;
* 108 гаубиць М777;
* 220 000 снарядів калібру 150 мм;
* 121 безпілотник ******* Ghost;
* 700 дронів-камікадзе Switchblade;
* 200 бронетранспортерів М113;
* сотні броньованих автомобілів Humvee;
* чотири системи HIMARS;
* 20 вертольотів типу Мі-17.
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По моєму дуже круто.
Это просто капля в море. Этого очень и очень мало чтобы переломить ситуацию на фронтах. Это война на годы. Нужно в 10, а то и в 100 раз больше.
Як вважаєте ?
Зеля шарить як за економіку так і у військовій справі
вечірній падарас тут як здесь.
Зате тепер є гарна відмовка - "не йдемо у наступ, бо західні країни нам не постачають зброю".
"Плани окупантів" наразі - то отримати від Зєлупи громадянства України, та "всєх развєсті как катят"(с).
Вся та ******* зброя зроблена Турчиновим / Порохом то повне лайно.
Другий аргумент, зброя не була замовлена бо, краще нахаляву отримувати захiдну зброю, а за свою б довелося платити. Все вiрно що тi грошi розкрадали на великому будiвництви.
Так во всех странах было.
???
О чем товарищ президент говорит? Кто продвигается?
на дню выступал и говорил о передвижении войск. Может, лучше Ермак, у него же наверняка есть
достаточное высокое военное звание, неважно какой страны. Патриот - он везде патриот.
Да и ситуация на фронте, как сказали, без особых изменений. Гораздо важнее и интереснее внутренний фронт, вот здесь куётся либо победа, либо поражение. Можно 100 раз сказать, что у
нас нет коррупции, но коррупция об этом не знает, и продолжает воевать со всем народом.
Можно сказать, что мы всё сделали для фронта, а фронт ответит матом, а где наше оружие, про...ли
Военные заводы должны были переехать в безопасное место и продолжать работать 3-сменно.
Или даже дома, в сараях, что то латать. А если кто то из российских магнатов возлюбил Родину и хочет гражданства, то деньги за эту сделку должны идти не одному лицу или двум (вы понимаете о ком я), а должны идти народу в качестве одного самолёта. Привёз самолёт - молодец, что денег нет назад уехать?, тогда винтовку и на фронт, там и покормят и помогут землянку вырыть.
Убрать не только идиотов, но и потенциальных предателей.
Этого требует текущий исторический момент.