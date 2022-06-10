На Запоріжжі вдається зривати плани окупантів, на Харківщині поступово рухаємося вперед, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Зеленського.

"Фронтова ситуація без особливих змін. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають наразі ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку", - зазначив президент.

Він також подякував зв'язківцям, які, за його словами, "за день відновили у Харкові телевізійне мовлення після ранкового обстрілу".

"Бити по телецентрах, руйнувати канали зв'язку, залишити людей в ізоляції - це тактика окупантів, без якої вони справді не можуть, тому що відкритість, чесність є також зброєю проти всього, що несе Росія", - наголосив Зеленський.

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