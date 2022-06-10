На Харківщині війська РФ зосередили удари у північному та північно-східному напрямку. За добу 5 мирних жителів загинуло, 14 - постраждало, - Синєгубов
У результаті ударів по житлових приватних будинках міста Золочів було зруйновано 5 будинків.
9 червня ворог зосередив свої удари на населених пунктах Харківщини, які знаходяться на північному та північно-східному напрямку. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Буквально годину тому ворог наніс удари по житлових приватних будинках міста Золочів. Було зруйновано 5 будинків", - сказав Синєгубов.
Голова Харківської ОВА поінформував, що загалом за всю добу в результаті обстрілів Харківщини 14 людей постраждало, 5 цивільних загинуло.
"Також, ворог наносив удари по Чугуївському району. Якщо брати Ізюмський напрямок, то ворог тут активних бойових дій не проводив. Оскільки вчора його атаки нашими Збройними силами були відбиті і він вимушений був повернутися на раніше зайняті позиції, і з великими втратами. Тому має зараз поповнювати свої запаси і перегруповуватись", - зазначив Синєгубов.
Голова Харківської ОВА додав, що Збройні сили України тримають свої позиції на північному і північно-хідному напрямку Харківщини.
"Ворог там так само сконцентрував увагу на обороні раніше зайнятих своїх позицій", - сказав Синєгубов.
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!