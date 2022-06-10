На Харківщині війська РФ зосередили удари у північному та північно-східному напрямку. За добу 5 мирних жителів загинуло, 14 - постраждало, - Синєгубов

У результаті ударів по житлових приватних будинках міста Золочів було зруйновано 5 будинків.

9 червня ворог зосередив свої удари на населених пунктах Харківщини, які знаходяться на північному та північно-східному напрямку. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Буквально годину тому ворог наніс удари по житлових приватних будинках міста Золочів. Було зруйновано 5 будинків", - сказав Синєгубов.

Голова Харківської ОВА поінформував, що загалом за всю добу в результаті обстрілів Харківщини 14 людей постраждало, 5 цивільних загинуло.

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"Також, ворог наносив удари по Чугуївському району. Якщо брати Ізюмський напрямок, то ворог тут активних бойових дій не проводив. Оскільки вчора його атаки нашими Збройними силами були відбиті і він вимушений був повернутися на раніше зайняті позиції, і з великими втратами. Тому має зараз поповнювати свої запаси і перегруповуватись", - зазначив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА додав, що Збройні сили України тримають свої позиції на північному і північно-хідному напрямку Харківщини.

"Ворог там так само сконцентрував увагу на обороні раніше зайнятих своїх позицій", - сказав Синєгубов.